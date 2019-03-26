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Все европейские автомобили оснастят «чёрными ящиками» и камерами слежения

Новости

Николай Андреев

Европейская комиссия одобрила регламент, согласно которому все новые автомобили, продающиеся на территории Евросоюза, в обязательном порядке должны быть оборудованы камерами слежения за состоянием водителя и бортовыми самописцами — с их помощью  предполагается устанавливать причины аварий.

Обязательными к установке на все легковые машины станут и системы автоматического торможения, удержания в полосе, а также алкотестеры и лимитеры скорости.

Некоторые из перечисленных ассистентов, например автоторможение, идут в базе на многих моделях во всех версиях – обычно для получения максимальных пяти звёзд в краш-тестах Euro NCAP.

  • Новые технические требования должны будут утвердить все государства Евросоюза в сентябре 2019 года. Если это произойдет, то в действие новые правила вступят с 2022 года для всех новых автомобилей, за исключением грузовиков и автобусов.

  • В Еврокомиссии надеются, что принятые меры помогут к 2038 году спасти 25 тысяч жизней и предотвратить 140 тысяч тяжёлых травм.

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