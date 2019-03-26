Все европейские автомобили оснастят «чёрными ящиками» и камерами слежения

Обязательными к установке на все легковые машины станут и системы автоматического торможения, удержания в полосе, а также алкотестеры и лимитеры скорости.

Некоторые из перечисленных ассистентов, например автоторможение, идут в базе на многих моделях во всех версиях – обычно для получения максимальных пяти звёзд в краш-тестах Euro NCAP.