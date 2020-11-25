МВД назвало причины для аннулирования экзамена на права

Российское МВД предлагает сократить перечень экзаменационных ошибок, после фиксации которых тест сразу прекращается, с нынешних 17 до 15. При этом, как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект ведомственного приказа, в «тяжёлом» списке могут появиться и новые курсантские прегрешения.

Например, считать грубой ошибкой предлагается непристёгнутый ремень безопасности: эта оплошность сейчас включена в категорию «средних» ошибок и оценивается в 3 штрафных балла. Прекращать экзамен и считать его несданным МВД считает нужным и в том случае, если экзаменуемый во время движения пытался воспользоваться телефоном или другим средством связи.

Грубая ошибка обойдётся курсанту в 5 штрафных баллов. Имеется ещё и категория «мелких» ошибок, которые «стоят» 1 балл. Согласно нынешнему регламенту, несданным экзамен считается, если испытуемый набрал пять штрафных баллов. Таким образом, чтобы «завалить» тест, достаточно совершить одну грубую ошибку или одну среднюю и две мелких.

Новый регламент проведения экзаменов предусматривает возможность аннулирования результатов теста. Апелляцию сможет подать курсант, если ему покажется, что экзамены принимались с нарушениями. Но возможность отменить их результаты будет и у ГИБДД — например, в случае того же нарушения правил или если вскроется подделка курсантом документов — паспорта, медсправки или квитанции об уплате госпошлины. По обращению проведут проверку, по итогам которой уполномоченный сотрудник ведомства примет решение. Если результаты экзамена действительно отменят, в базе данных ГИБДД появится соответствующая запись.

Нововведения могут вступить в силу 1 апреля 2021 года, передаёт агентство.