Россиянам могут разрешить садиться за руль с 17 лет
Дмитрий Елизаров
МВД России готовит проект поправок в закон «О безопасности дорожного движения», которые изменяют некоторые аспекты подготовки водителей. За руль могут начать пускать уже с 17 лет, а управление грузовиками доверят только опытным водителям. Сейчас проект проходит экспертизу в правительстве, сообщает «КоммерсантЪ».
На данный момент закон разрешает сдавать экзамены на право управления автомобилем с 17 лет, но водить можно только с 18. Поправками предлагается допускать к управлению и
17-летних водителей, но при определённом условии: рядом с молодым автомобилистом должен находиться «водитель-наставник», уже имеющий права. Условия, по которым более опытный водитель сможет считаться наставником, обещают позднее закрепить отдельным постановлением.
За руль грузовиков, наоборот, пустят только квалифицированных водителей: если поправки примут, категорию D в правах можно будет открыть, имея не менее года водительского стажа. Иностранным водителям с этой категорией придётся подтвердить свою квалификацию. Например, посредством нового экзамена в ГИБДД (заново посещать автошколу при этом не обязательно).
В целом же иностранные права предлагается ограничить в сроке действия. Они будут терять свою силу через полгода после получения их владельцем вида на жительство в России или российского паспорта. Правда, это не коснётся иммигрантов из стран ЕАЭС: им разрешат пользоваться своими удостоверениями до истечения их срока.
Наконец, поправки переформируют типы транспортных средств, относящихся к той или иной категории. К примеру, под категорию А попадут мотоциклы с коляской и трициклы с моторами крупнее
50 куб. см,к категории М помимо мопедов предлагается отнести квадроциклы весом до 350 кг и с двигателем объёмом менее 50 кубов, а более тяжёлые квадроциклы припишут к категории B1.
С весны 2021 года по-новому начнут принимать и экзамены на права. Например, испытывать водительские умения будут только в городе (от «площадки» решено отказаться), а систему оценки результатов оптимизируют.