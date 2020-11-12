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Россиянам могут разрешить садиться за руль с 17 лет

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Дмитрий Елизаров

МВД России готовит проект поправок в закон «О безопас­ности дорожного движения», которые изменяют некоторые аспекты подготовки водителей. За руль могут начать пускать уже с 17 лет, а управление грузовиками доверят только опытным водителям. Сейчас проект проходит экспертизу в прави­тельстве, сообщает «Коммер­сантЪ».

  • На данный момент закон разрешает сдавать экзамены на право управ­ления автомо­билем с 17 лет, но водить можно только с 18. Поправками пред­лагается допускать к управлению и 17-лет­них водителей, но при опреде­лённом условии: рядом с молодым автомо­билистом должен находиться «водитель-наставник», уже имеющий права. Условия, по которым более опытный водитель сможет считаться настав­ником, обещают позднее закрепить отдель­ным постанов­лением.

  • За руль грузовиков, наоборот, пустят только квалифи­цированных водителей: если поправки примут, категорию D в правах можно будет открыть, имея не менее года водитель­ского стажа. Иностранным водителям с этой категорией придётся подтвердить свою квали­фикацию. Например, посред­ством нового экзамена в ГИБДД (заново посещать автошколу при этом не обязательно).

  • В целом же иностранные права пред­лагается ограни­чить в сроке действия. Они будут терять свою силу через полгода после получения их владельцем вида на житель­ство в России или россий­ского паспорта. Правда, это не коснётся иммигрантов из стран ЕАЭС: им разрешат пользо­ваться своими удосто­верениями до истечения их срока.

  • Наконец, поправки переформируют типы транс­портных средств, относящихся к той или иной категории. К примеру, под категорию А попадут мотоциклы с коляской и трициклы с моторами крупнее 50 куб. см, к категории М помимо мопедов пред­лагается отнести квадроциклы весом до 350 кг и с двигателем объёмом менее 50 кубов, а более тяжёлые квадроциклы припишут к кате­гории B1.

  • С весны 2021 года по-новому начнут принимать и экзамены на права. Например, испытывать водитель­ские умения будут только в городе (от «площадки» решено отказаться), а систему оценки результатов оптимизируют.

А вы когда впервые сели за руль?

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