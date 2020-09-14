В России выдали водительские права человеку, слепому на оба глаза

Водительское удостоверение человек с медицинским диагнозом «слепота» получил в городе Медно­горске Оренбург­ской области. Об этом сообщает РИА Новости. Региональная прокура­тура начала выяснять обстоятель­ства произошедшего.

«Водитель» состоял на учёте у офталь­молога с 2004 года, а оконча­тельный диагноз «слепота обоих глаз» в связи с заболе­ванием ему поставили ещё в 2018 году. По данным прокуратуры, в этом же году оренбуржцу выдали водитель­ское удостоверение.

По настоянию надзорного ведомства авто­любителя лишили права управления транспортом «в связи с состоянием здоровья».

Официально заявлено, что прокуратура проверяет обстоятель­ства, при которых человеку с ограни­ченными возмож­ностями водитель­ское удосто­верение было всё же выдано. Кроме того, проконтроли­руют и обеспечен­ность слепого средствами реабилитации и мерами социальной поддержки.

В конце августа стало известно об отказе россий­ского Минздрава от обязатель­ных тестов на алкоголизм для кандидатов в водители. Вместо этого врачам дадут право назначать лабораторные исследо­вания в случае, если при осмотре будут выявлены симптомы заболе­ваний, с которыми вождение противо­показано. Слепота в список этих заболе­ваний тоже включена.