В России выдали водительские права человеку, слепому на оба глаза
Дмитрий Елизаров
Водительское удостоверение человек с медицинским диагнозом «слепота» получил в городе Медногорске Оренбургской области. Об этом сообщает РИА Новости. Региональная прокуратура начала выяснять обстоятельства произошедшего.
«Водитель» состоял на учёте у офтальмолога с 2004 года, а окончательный диагноз «слепота обоих глаз» в связи с заболеванием ему поставили ещё в 2018 году. По данным прокуратуры, в этом же году оренбуржцу выдали водительское удостоверение.
По настоянию надзорного ведомства автолюбителя лишили права управления транспортом «в связи с состоянием здоровья».
Официально заявлено, что прокуратура проверяет обстоятельства, при которых человеку с ограниченными возможностями водительское удостоверение было всё же выдано. Кроме того, проконтролируют и обеспеченность слепого средствами реабилитации и мерами социальной поддержки.
В конце августа стало известно об отказе российского Минздрава от обязательных тестов на алкоголизм для кандидатов в водители. Вместо этого врачам дадут право назначать лабораторные исследования в случае, если при осмотре будут выявлены симптомы заболеваний, с которыми вождение противопоказано. Слепота в список этих заболеваний тоже включена.
C 1 апреля 2021 года в России изменятся правила проведения экзамена на получение водительского удостоверения. От тестов на закрытых площадках откажутся: экзамен будет проходить на дорогах общего пользования. Грубые ошибки курсантов при этом выделят в отдельный блок штрафных баллов.