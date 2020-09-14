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В России выдали водительские права человеку, слепому на оба глаза

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Дмитрий Елизаров

Водительское удостоверение человек с медицинским диагнозом «слепота» получил в городе Медно­горске Оренбург­ской области. Об этом сообщает РИА Новости. Региональная прокура­тура начала выяснять обстоятель­ства произошедшего.

  • «Водитель» состоял на учёте у офталь­молога с 2004 года, а оконча­тельный диагноз «слепота обоих глаз» в связи с заболе­ванием ему поставили ещё в 2018 году. По данным прокуратуры, в этом же году оренбуржцу выдали водитель­ское удостоверение.

  • По настоянию надзорного ведомства авто­любителя лишили права управления транспортом «в связи с состоянием здоровья».

  • Официально заявлено, что прокуратура проверяет обстоятель­ства, при которых человеку с ограни­ченными возмож­ностями водитель­ское удосто­верение было всё же выдано. Кроме того, проконтроли­руют и обеспечен­ность слепого средствами реабилитации и мерами социальной поддержки.

  • В конце августа стало известно об отказе россий­ского Минздрава от обязатель­ных тестов на алкоголизм для кандидатов в водители. Вместо этого врачам дадут право назначать лабораторные исследо­вания в случае, если при осмотре будут выявлены симптомы заболе­ваний, с которыми вождение противо­показано. Слепота в список этих заболе­ваний тоже включена.

  • C 1 апреля 2021 года в России изменятся правила проведения экзамена на получение водитель­ского удосто­верения. От тестов на закрытых площадках откажутся: экзамен будет проходить на дорогах общего пользо­вания. Грубые ошибки курсантов при этом выделят в отдельный блок штрафных баллов.

Нужна медицинская проверка перед выдачей прав, или всë же можно обойтись?

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