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Неизвестный производитель беспилотных фур вот-вот обгонит Tesla и Waymo

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Китайско-американскому стартапу TuSimple, который занимается разработкой беспилотных фур, удалось привлечь новый раунд инвестиций на сумму 95 миллионов долларов. Всего эта компания привлекла 178 миллионов долларов, а её саму оценивают в миллиард долларов США.

  • Одним из основных инвесторов проекта выступил китайский фонд Sina Corp. Инвесторам понравилось, что TuSimple работает с опережением графика развития и, скорее всего, сможет первой запустить масштабную коммерческую эксплуатацию полностью беспилотных грузоперевозок.

  • TuSimple сейчас уже осуществляет коммерческие перевозки на беспилотных автомобилях в Аризоне, совершая по три-пять поездок в день. В этом году к программе присоединится штат Техас. Пока что машины работают в пилотном режиме, поэтому в каждой фуре на всякий случай сидит водитель и системный инженер. Однако в процессе управления они не участвуют.

  • TuSimple отличается от проектов Tesla Semi, Waymo и других тем, что разрабатывает технологию, которая позволит грузовикам совершать полностью автономные поездки от точки погрузки до точки выгрузки. Конкуренты же пока работают над проектами, в которых беспилотные фуры смогут доставлять груз на специальные сортировочные склады вдали от городских улиц и рядом со скоростными шоссе, после чего по сложным городским маршрутам груз до пункта назначения будут доставлять уже живые водители.

  • По заявлению главного менеджера по продукту TuSimple Чака Прайса, это стало возможно потому, что сама технология автономного управления у компании лучше, чем у конкурентов.

  • Новый раунд инвестиций пойдёт на увеличение парка беспилотных фур. К июню у TuSimple будет уже более полусотни грузовиков, что сделает её крупнейшей компанией в индустрии беспилотных грузоперевозок.

Беспилотные грузоперевозки сделают товары дешевле?

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