Неизвестный производитель беспилотных фур вот-вот обгонит Tesla и Waymo

Китайско-американскому стартапу TuSimple, который занимается разработкой беспилотных фур, удалось привлечь новый раунд инвестиций на сумму 95 миллионов долларов. Всего эта компания привлекла 178 миллионов долларов, а её саму оценивают в миллиард долларов США.

Одним из основных инвесторов проекта выступил китайский фонд Sina Corp. Инвесторам понравилось, что TuSimple работает с опережением графика развития и, скорее всего, сможет первой запустить масштабную коммерческую эксплуатацию полностью беспилотных грузоперевозок.

TuSimple сейчас уже осуществляет коммерческие перевозки на беспилотных автомобилях в Аризоне, совершая по три-пять поездок в день. В этом году к программе присоединится штат Техас. Пока что машины работают в пилотном режиме, поэтому в каждой фуре на всякий случай сидит водитель и системный инженер. Однако в процессе управления они не участвуют.

TuSimple отличается от проектов Tesla Semi, Waymo и других тем, что разрабатывает технологию, которая позволит грузовикам совершать полностью автономные поездки от точки погрузки до точки выгрузки. Конкуренты же пока работают над проектами, в которых беспилотные фуры смогут доставлять груз на специальные сортировочные склады вдали от городских улиц и рядом со скоростными шоссе, после чего по сложным городским маршрутам груз до пункта назначения будут доставлять уже живые водители.

По заявлению главного менеджера по продукту TuSimple Чака Прайса, это стало возможно потому, что сама технология автономного управления у компании лучше, чем у конкурентов.