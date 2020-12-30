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Водитель Теслы спал за рулём на скорости 150 км/ч: теперь его ждёт суд

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Дмитрий Елизаров

20-летний житель Британской Колумбии Леран Кай окажется под судом за то, что спал за рулём: его обвиняют в «опасном вождении». Местные юристы уже называют этот случай беспреце­дентным, так как Кай дремал на водитель­ском кресле в то время, как его Теслой управлял автопилот.

  • Об опасном автомобиле полицию проинформиро­вали очевидцы. Как пишет Global News, свидетели заметили, что оба передних сиденья электрокара были полностью откинуты, а люди в машине спали. При этом Tesla продолжала двигаться по авто­магистрали со скоростью около 150 км/ч.

  • Скорость движения электромобиля была зафикси­рована отправив­шейся в погоню полицей­ской машиной. Таким образом, Каю грозит ещё и ответ­ственность за превышение скорости.

  • Один из адвокатов Ванкувера заявил изданию, что дело Кая окажется первым в своём роде в юридической практике Канады: ранее не фиксиро­валось обвинений в опасном вождении за сон за рулём в беспилотном авто­мобиле. Решение суда по этому делу, по мнению юристов, может оказать важное влияние на дальнейшую разработку законов, регулирующих исполь­зование автономного транспорта. А поскольку на данный момент такие законы отсут­ствуют, действующие правила не должны распро­страняться на беспилотные машины.

  • Власти между тем считают, что водитель автомобиля в любом случае должен контролировать процесс вождения, несмотря на наличие сколь угодно продвинутых ассистирующих систем. Примеча­тельно, что, по данным издания, за героем разбира­тельства числится немало прочих нарушений ПДД, включая превышение скорости и управление автомо­билем без водитель­ского удостоверения.

  • В декабре публиковалось видео, демонстри­рующее, как Tesla под управлением автопилота смогла избежать столкновения с оленем.

Как считаете, кто прав — адвокаты или полиция?

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