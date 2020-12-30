Водитель Теслы спал за рулём на скорости 150 км/ч: теперь его ждёт суд
Дмитрий Елизаров
20-летний житель Британской Колумбии Леран Кай окажется под судом за то, что спал за рулём: его обвиняют в «опасном вождении». Местные юристы уже называют этот случай беспрецедентным, так как Кай дремал на водительском кресле в то время, как его Теслой управлял автопилот.
Об опасном автомобиле полицию проинформировали очевидцы. Как пишет Global News, свидетели заметили, что оба передних сиденья электрокара были полностью откинуты, а люди в машине спали. При этом Tesla продолжала двигаться по автомагистрали со скоростью около
150 км/ч.
Скорость движения электромобиля была зафиксирована отправившейся в погоню полицейской машиной. Таким образом, Каю грозит ещё и ответственность за превышение скорости.
Один из адвокатов Ванкувера заявил изданию, что дело Кая окажется первым в своём роде в юридической практике Канады: ранее не фиксировалось обвинений в опасном вождении за сон за рулём в беспилотном автомобиле. Решение суда по этому делу, по мнению юристов, может оказать важное влияние на дальнейшую разработку законов, регулирующих использование автономного транспорта. А поскольку на данный момент такие законы отсутствуют, действующие правила не должны распространяться на беспилотные машины.
Власти между тем считают, что водитель автомобиля в любом случае должен контролировать процесс вождения, несмотря на наличие сколь угодно продвинутых ассистирующих систем. Примечательно, что, по данным издания, за героем разбирательства числится немало прочих нарушений ПДД, включая превышение скорости и управление автомобилем без водительского удостоверения.
В декабре публиковалось видео, демонстрирующее, как Tesla под управлением автопилота смогла избежать столкновения с оленем.