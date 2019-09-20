Испанца поймали за сборкой кубика Рубика на скорости 128 км/ч
Николай Андреев
В Испании провели рейд против рассеянности при движении за рулём. Для этого на основных трассах с помощью камер полицейских вертолётов следили за поведением водителей. И одна из них засекла, что мужчина на скорости
Conducir y hacer el cubo de rubik al mismo tiempo no es muy prudente, ¿no crees? 1 de cada 4 accidentes ocurre por #distracciones. Usa bien la cabeza.— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 16 сентября 2019 г.
No hagas #LocurasAlVolante. #CampañaControlDistracciones 16-22 sept pic.twitter.com/NRC3uDzxpw
Водитель универсала Peugeot 307 ехал по шоссе
A-49и больше был занят сборкой головоломки, чем управлением автомобиля. Несмотря на высокую скорость, он на долгое время снимал обе руки с руля и убирал взгляд от дороги.
В итоге водителя остановили полицейские, оштрафовали в размере 200 евро (14 тысяч рублей) и лишили трёх баллов. Согласно местным правилам, у только что получивших водительские права автомобилистов есть 12 баллов, а после трёх лет стажа – 15. Если у водителя не осталось баллов, его лишают прав.