Испанца поймали за сборкой кубика Рубика на скорости 128 км/ч

Водитель универсала Peugeot 307 ехал по шоссе A-49 и больше был занят сборкой голово­ломки, чем управле­нием автомобиля. Несмотря на высокую скорость, он на долгое время снимал обе руки с руля и убирал взгляд от дороги.

В итоге водителя остановили полицей­ские, оштрафовали в размере 200 евро (14 тысяч рублей) и лишили трёх баллов. Согласно местным правилам, у только что получив­ших водительские права автомо­билистов есть 12 баллов, а после трёх лет стажа – 15. Если у водителя не осталось баллов, его лишают прав.