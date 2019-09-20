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Испанца поймали за сборкой кубика Рубика на скорости 128 км/ч

Новости

Николай Андреев

В Испании провели рейд против рассеян­ности при движении за рулём. Для этого на основных трассах с помощью камер полицей­ских верто­лётов следили за поведением водителей. И одна из них засекла, что мужчина на скорости 128 км/ч пытался собрать кубик Рубика.

  • Водитель универсала Peugeot 307 ехал по шоссе A-49 и больше был занят сборкой голово­ломки, чем управле­нием автомобиля. Несмотря на высокую скорость, он на долгое время снимал обе руки с руля и убирал взгляд от дороги.

  • В итоге водителя остановили полицей­ские, оштрафовали в размере 200 евро (14 тысяч рублей) и лишили трёх баллов. Согласно местным правилам, у только что получив­ших водительские права автомо­билистов есть 12 баллов, а после трёх лет стажа – 15. Если у водителя не осталось баллов, его лишают прав.

Попробуете повторить эксперимент испанца?

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