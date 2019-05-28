Квиз: угадай, какой привод у этих машин

Знаете, какой привод на вашей машине? Наверняка знаете! Как и знаете, что Audi — это чаще всего полный, а BMW, Mercedes-Benz — апологеты классической заднеприводной схемы... Казалось бы, что тут может поменяться? Давайте проверим!

Дисклеймер: мы не стали брать полноприводные версии, а обратились к базовым. Попробуйте пройти этот тест на отлично.