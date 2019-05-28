«Пони», «Боря» и «Рапан». Реальные прототипы АвтоВАЗа или выдумка

Квиз: угадай, какой привод у этих машин

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Константин Новацкий

Знаете, какой привод на вашей машине? Наверняка знаете! Как и знаете, что Audi — это чаще всего полный, а BMW, Mercedes-Benz — апологеты классической заднеприводной схемы... Казалось бы, что тут может поменяться? Давайте проверим!

Дисклеймер: мы не стали брать полноприводные версии, а обратились к базовым. Попробуйте пройти этот тест на отлично.

  • Большой и статусный Cadillac XTS. Какой привод у него «в базе»?

  • Новая BMW 1 Series. Хороша! И привод у неё...

  • Volvo S90, шведский флагманский седан. И он…

  • Среднеразмерный Maserati Ghibli. Какие колёса тут ведущие?

  • Kia Stinger: фастбек, спортивный лифтбек, гран туризмо. Тут можно запутаться. Зато с базовым приводом всё ясно: он по своей сути...

  • Lexus ES. Ступенька вниз от флагмана LS. Что с приводом?

  • Ещё один азиат: Genesis G70. Типа соперник «трёшке» BMW. Он какой?

  • Mazda MX-5. Легендарная «карманная зажигалка» с…

  • Маленькое четырёхдверное купе CLA — типичный Mercedes-Benz с…

  • А что насчёт электрического «урбана», BMW i3? На какие колёса тут приходит тяга?

  • Напоследок — красивый кабриолет Audi. Мягкая складная крыша, четыре места в салоне и базовый привод на...

И ещё пара интересных квизов

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