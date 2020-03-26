Автомобильные кинотеатры обрели новую жизнь — из-за коронавируса
Николай Андреев
В США из-за закрытия обычных кинотеатров на карантин, вызванный пандемией коронавируса, бум популярности переживают автомобильные кинотеатры, которые позволяют придерживаться правил социального дистанцирования. Об этом рассказало издание New York Times.
Впервые автомобильные кинотеатры под открытым небом появились в
1930-хгодах, а их популярность пошла на убыль спустя двадцать лет. С тех пор в США количество площадок для просмотра фильмов из собственного автомобиля сократилось с 5000 до 305. Обычно такие кинотеатры работают лишь в летнее время, но в нынешней ситуации многие из них открылись уже сейчас, а продажи билетов увеличились минимум вдвое.
Для безопасности билеты в автомобильные кинотеатры продаются только онлайн или по телефону. На въезде сотрудники работают в специальных перчатках и регулярно дезинфицируют общественные места.
Автокинотеатры оказались в новинку молодым водителям, но стремительно набирают популярность. Например,
20-летняя Бэйли Николс, о которой пишет New York Time, была очень удивлена, узнав, что звук фильма передаётся через аудиосистему автомобиля — достаточно лишь настроить радио на нужную частоту.
Правда, некоторые владельцы автомобильных кинотеатров считают, что нынешняя популярность является временной. Они боятся, что после снятия карантина все снова начнут ходить в обычные кинотеатры и забудут о просмотре фильмов под открытым небом.