Тюнеры превратили суперкроссовер BMW X3 M в дрифт-машину
Артем Шахнович
Американская компания Mission Performance предложила владельцам спортивного паркетника BMW X3 M апгрейд, позволяющий на время отключать переднюю ось для скольжений и бёрнаутов.
Полноприводная трансмиссия M xDrive используется на целом ряде
М-моделейBMW: на кроссоверах X5 M и X6 M, X3 M и X4 М, а также на суперседане M5 и гран-турерах M8. Но только на седанах и М8 электроника позволяет размыкать муфту отбора тяги на переднюю ось и эксплуатировать автомобиль в режиме заднего привода. На кроссоверах эта функция недоступна из-засклонности высоких автомобилей к опрокидыванию. Однако после вмешательства тюнеров такая возможность появилась и на BMW X3 M.
Переключение между вариантами привода осуществляется нажатием клавиши. С отключённой передней осью кроссовер превращается в дрифт-машину — с лёгкостью исполняет бёрнаут и едет боком.
Кроссовер BMW X3 M последнего поколения дебютировал в феврале 2019 года. Спорткар оснащён 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с двумя турбонагнетателями. В базовой версии он развивает 480 л.с. и 600 Нм, а в модификации Competition – 510 л.с. Максимальный крутящий момент доступен в диапазоне 2600–5950
об./мин.
Разгон до 100 км/ч занимает 4,2 и 4,1 секунды соответственно. Максимальная скорость — 280–
285 км/ч,в зависимости от исполнения.
Эта силовая установка появится и на BMW M3 и M4 следующего поколения, премьера которых состоится совсем скоро. И седан, и купе будут оснащаться как полноприводной трансмиссией с возможностью отключения передней оси, так и приводом только на заднюю ось.