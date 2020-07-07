Тюнеры превратили суперкроссовер BMW X3 M в дрифт-машину

Полноприводная трансмиссия M xDrive используется на целом ряде М-моделей BMW: на кроссоверах X5 M и X6 M, X3 M и X4 М, а также на супер­седане M5 и гран-турерах M8. Но только на седанах и М8 электроника позволяет размыкать муфту отбора тяги на переднюю ось и эксплуати­ровать авто­мобиль в режиме заднего привода. На крос­соверах эта функция недоступна из-за склон­ности высоких авто­мобилей к опрокиды­ванию. Однако после вмеша­тельства тюнеров такая возмож­ность появилась и на BMW X3 M.

Переключение между вариантами привода осуще­ствляется нажатием клавиши. С отключённой передней осью кроссовер превраща­ется в дрифт-машину — с лёгкостью исполняет бёрнаут и едет боком.

Кроссовер BMW X3 M последнего поколения дебюти­ровал в феврале 2019 года. Спорткар оснащён 3,0-литровым рядным шести­цилиндровым двигателем с двумя турбо­нагнета­телями. В базовой версии он развивает 480 л.с. и 600 Нм, а в моди­фикации Competition – 510 л.с. Максимальный крутящий момент доступен в диапазоне 2600–5950 об./мин.

Разгон до 100 км/ч занимает 4,2 и 4,1 секунды соответ­ственно. Максимальная скорость — 280– 285 км/ч, в зависи­мости от исполнения.