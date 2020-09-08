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Посмотрите, как Кен Блок дрифтит на 622-сильной электрической Фиесте

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Артём Шахнович

Американский автогонщик Кен Блок продемон­стрировал потенциал раллийного спорткара Ford Fiesta для первенства Projekt E, выступающего на разогреве у мирового первенства FIA World Rallycross Championship. Автомобиль оснащён тремя электро­моторами совокупной мощностью 622 лошадиные силы.

Кен Блок протестировал электромобиль на автодроме в Швеции. По его словам, поведение электрокара значительно отличается от автомобилей с ДВС. Так, например, дополни­тельный вес, который добавила тяговая аккуму­ляторная батарея, вынуждает замедляться перед поворотом чуть раньше.

  • Несмотря на данную особенность, Блок называет электрическую Fiesta более подходящей для трюковой езды, нежели машины с двигателями внутреннего сгорания, из-за безумной силовой установки.

  • Ford Fiesta, как и другие автомобили из серии поддержки Projekt E, оснащён электрической силовой установкой Stard с тремя электро­моторами — одним спереди и двумя сзади. Особен­ностью являются две независимо работающие трансмиссии для переднего и задних электромоторов.

  • Силовая установка развивает совокупные 622 л.с. и 1002 Нм. Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) занимает 1,8 секунды. Максимальная скорость — около 240 км/ч.

Вы согласны, что будущее за электрическими машинами?

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