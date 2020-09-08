Посмотрите, как Кен Блок дрифтит на 622-сильной электрической Фиесте
Артём Шахнович
Американский автогонщик Кен Блок продемонстрировал потенциал раллийного спорткара Ford Fiesta для первенства Projekt E, выступающего на разогреве у мирового первенства FIA World Rallycross Championship. Автомобиль оснащён тремя электромоторами совокупной мощностью 622 лошадиные силы.
Кен Блок протестировал электромобиль на автодроме в Швеции. По его словам, поведение электрокара значительно отличается от автомобилей с ДВС. Так, например, дополнительный вес, который добавила тяговая аккумуляторная батарея, вынуждает замедляться перед поворотом чуть раньше.
Несмотря на данную особенность, Блок называет электрическую Fiesta более подходящей для трюковой езды, нежели машины с двигателями внутреннего сгорания, из-за безумной силовой установки.
Ford Fiesta, как и другие автомобили из серии поддержки Projekt E, оснащён электрической силовой установкой Stard с тремя электромоторами — одним спереди и двумя сзади. Особенностью являются две независимо работающие трансмиссии для переднего и задних электромоторов.
Силовая установка развивает совокупные 622 л.с. и 1002 Нм. Разгон до
97 км/ч (60 миль/ч)занимает 1,8 секунды. Максимальная скорость — около 240 км/ч.