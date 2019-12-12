Как быстро нарядить ёлку? Нужно дрифтить вокруг на игрушечной машинке

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Nissan Leaf украсили к Новому году с помощью кучи лампочек, четырёх елей и оленя
Тест в стиле Breaking Bad: Chevrolet El Camino 1959
Николай Андреев
В Австралии уже начали готовиться к новогодним праздникам, и, чтобы не терять время, одна семья придумала способ быстрого нанесения гирлянды на ёлку. Четырёхлетний ребёнок под присмотром отца нарезал круги в дрифте вокруг дерева на игрушечном Lamborghini Murcielago с намотанной на антикрыло диодной лентой. В итоге получилось весело и довольно эффективно.