Как быстро нарядить ёлку? Нужно дрифтить вокруг на игрушечной машинке

В Австралии уже начали готовиться к новогодним праздникам, и, чтобы не терять время, одна семья придумала способ быстрого нанесения гирлянды на ёлку. Четырёх­летний ребёнок под присмотром отца нарезал круги в дрифте вокруг дерева на игрушечном Lamborghini Murcielago с намотанной на антикрыло диодной лентой. В итоге получилось весело и довольно эффективно.