14-летний парень круто дрифтит на 655-сильном Ford GT по снегу

Суперкар Ford GT был представлен в 2016 году. Его максимальная скорость – 347 км/ч, так что именно он считается самым быстрым серийным автомобилем марки. Ford GT оснащается двигателем 3.5 V6 EcoBoost с двумя турбинами, отдача которого составляет 655 лошадиных сил и 745 Н·м крутящего момента. Автомобиль планируют выпускать до 2022 года, общий тираж модели составит 1350 экземпляров. И все они уже проданы тщательно отобранным клиентам, а перепродавать эти суперкары (по договору с компанией Ford) нельзя в течение первых двух лет владения.