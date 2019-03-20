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14-летний парень круто дрифтит на 655-сильном Ford GT по снегу

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Николай Андреев

Частный клуб автолюбителей Monticello Motor Club из американского штата Нью-Йорк снял крутую рекламу своих курсов обучения вождению Teen Race Camp, отправив на снежный гоночный трек 655-сильный суперкар с 14-летним учеником по имени Андрю за рулём. Который (если верить легенде) недавно закончил обучение. В общем, просто посмотрите – это красиво.

Do you want to learn how to drive like Andrew? Limited seats available for 2019 Teen Race Camp: https://www.monticellomotorclub.com/public-driving-experiences/teen-race-camp/ Only at Monticello Motor Club The World's Premier Automotive Playground #MonticelloMotorClub Filmed and Edited: Chris Szczypala Drone Operator: Kyle Antonowich

Суперкар Ford GT был представлен в 2016 году. Его максимальная скорость – 347 км/ч, так что именно он считается самым быстрым серийным автомобилем марки. Ford GT оснащается двигателем 3.5 V6 EcoBoost с двумя турбинами, отдача которого составляет 655 лошадиных сил и 745 Н·м крутящего момента. Автомобиль планируют выпускать до 2022 года, общий тираж модели составит 1350 экземпляров. И все они уже проданы тщательно отобранным клиентам, а перепродавать эти суперкары (по договору с компанией Ford) нельзя в течение первых двух лет владения.

Смогли бы так в свои 14 лет?

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