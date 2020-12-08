Как за несколько секунд разбить BMW M3. Видео
Кирилл Малышев
Youtube-канал Thic Whips опубликовал ролик, в котором водитель BMW M3 хотел продемонстрировать эффектный занос на спорткаре, но вместо этого разбил его о бордюр.
На первых кадрах ролика вдоль обочины стоят зеваки, снимая происходящее на телефоны. По дороге проезжают Nissan GT-R и McLaren 570S, поигрывая выхлопом на публику. При этом улица не перекрыта.
В какой-то момент в кадре появляется голубой спорткар BMW M3. Возможно, водитель хотел красиво развернуться на перекрёстке или зрелищно заправить машину в поворот. Но не рассчитал могучую тягу, и автомобиль врезался правыми колёсами в бордюр на внешней стороне виража.
Удар был такой силы, что кузов подлетел в воздух. На фотографиях, опубликованных порталом Autoevolution, видно, что под машину подмяты оба колеса. Также сработали боковые подушки безопасности, повреждён обвес.
Ранее сообщалось об авариях с участием Rolls-Royce и Lamborghini, Bugatti Chiron и Porsche 911, а также сразу двух Ferrari и BMW M6. Об причинах происшествий не сообщалось, но было известно, что в одном из них Bugatti пытался совершить обгон.