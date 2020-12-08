Как за несколько секунд разбить BMW M3. Видео

На первых кадрах ролика вдоль обочины стоят зеваки, снимая происходящее на телефоны. По дороге проезжают Nissan GT-R и McLaren 570S, поигрывая выхлопом на публику. При этом улица не перекрыта.

В какой-то момент в кадре появляется голубой спорткар BMW M3. Возможно, водитель хотел красиво развернуться на перекрёстке или зрелищно заправить машину в поворот. Но не рассчитал могучую тягу, и автомобиль врезался правыми колёсами в бордюр на внешней стороне виража.