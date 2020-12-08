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Как за несколько секунд разбить BMW M3. Видео

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Кирилл Малышев

Youtube-канал Thic Whips опубликовал ролик, в котором водитель BMW M3 хотел продемонстрировать эффектный занос на спорткаре, но вместо этого разбил его о бордюр.

  • На первых кадрах ролика вдоль обочины стоят зеваки, снимая происходящее на телефоны. По дороге проезжают Nissan GT-R и McLaren 570S, поигрывая выхлопом на публику. При этом улица не перекрыта.

  • В какой-то момент в кадре появляется голубой спорткар BMW M3. Возможно, водитель хотел красиво развернуться на перекрёстке или зрелищно заправить машину в поворот. Но не рассчитал могучую тягу, и автомобиль врезался правыми колёсами в бордюр на внешней стороне виража.

  • Удар был такой силы, что кузов подлетел в воздух. На фотографиях, опубликованных порталом Autoevolution, видно, что под машину подмяты оба колеса. Также сработали боковые подушки безопасности, повреждён обвес.

  • Ранее сообщалось об авариях с участием Rolls-Royce и Lamborghini, Bugatti Chiron и Porsche 911, а также сразу двух Ferrari и BMW M6. Об причинах происшествий не сообщалось, но было известно, что в одном из них Bugatti пытался совершить обгон. 

Умеете дрифтить?

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