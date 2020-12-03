Посмотрите на швейцарские часы в виде «Бэтмобиля». Они стоят дороже многих настоящих машин

Водитель спорткара попал в приключение, решив показать эффектный дрифт. Видео

Новости

Дмитрий Елизаров

Водитель белого спортседана Dodge Charger пытался проскользить боком на одной из кольцевых развязок, но попытка эффектного дрифта закончилась курьёзным хлопком багажника. Видео­запись появилась на Reddit. 

  • Запись сделана в американском Канзас-Сити. Хорошо заметно, что начинается ночной заезд вполне успешно и водителю какое-то время даже удаётся удер­живать седан на дуге. Однако потом что-то пошло не так (возможно, не хватило тяги двигателя), траектория движения авто­мобиля начала становиться шире, и закончился дрифт столкно­вением заднего колеса Чарджера с бордюром.

  • Удар оказался настолько сильным, что у седана открылся багажник. Комментаторы ресурса пред­положили, что Чарджер распознал поломку колеса и автомати­чески распахнул крышку для доступа к запаске.

  • Поскольку видео обрывается как раз на моменте открытия багажника, неизвестно, насколько серьёзной оказалась поломка. Предполо­жительно, незадач­ливому дрифтеру придётся не только менять покрышку с диском, но и чинить заднюю подвеску.

  • Ещё одна попытка дрифта с неожиданным финалом произошла в октябре. Выражая свои эмоции от победы любимой баскетбольной команды, фанат практически сжёг собственный автомобиль.

Признавайтесь, любите иногда проехать боком?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение