Водитель спорткара попал в приключение, решив показать эффектный дрифт. Видео

Запись сделана в американском Канзас-Сити. Хорошо заметно, что начинается ночной заезд вполне успешно и водителю какое-то время даже удаётся удер­живать седан на дуге. Однако потом что-то пошло не так (возможно, не хватило тяги двигателя), траектория движения авто­мобиля начала становиться шире, и закончился дрифт столкно­вением заднего колеса Чарджера с бордюром.

Удар оказался настолько сильным, что у седана открылся багажник. Комментаторы ресурса пред­положили, что Чарджер распознал поломку колеса и автомати­чески распахнул крышку для доступа к запаске.

Поскольку видео обрывается как раз на моменте открытия багажника, неизвестно, насколько серьёзной оказалась поломка. Предполо­жительно, незадач­ливому дрифтеру придётся не только менять покрышку с диском, но и чинить заднюю подвеску.