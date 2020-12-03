Водитель спорткара попал в приключение, решив показать эффектный дрифт. Видео
Дмитрий Елизаров
Водитель белого спортседана Dodge Charger пытался проскользить боком на одной из кольцевых развязок, но попытка эффектного дрифта закончилась курьёзным хлопком багажника. Видеозапись появилась на Reddit.
Запись сделана в американском Канзас-Сити. Хорошо заметно, что начинается ночной заезд вполне успешно и водителю какое-то время даже удаётся удерживать седан на дуге. Однако потом что-то пошло не так (возможно, не хватило тяги двигателя), траектория движения автомобиля начала становиться шире, и закончился дрифт столкновением заднего колеса Чарджера с бордюром.
Удар оказался настолько сильным, что у седана открылся багажник. Комментаторы ресурса предположили, что Чарджер распознал поломку колеса и автоматически распахнул крышку для доступа к запаске.
Поскольку видео обрывается как раз на моменте открытия багажника, неизвестно, насколько серьёзной оказалась поломка. Предположительно, незадачливому дрифтеру придётся не только менять покрышку с диском, но и чинить заднюю подвеску.
Ещё одна попытка дрифта с неожиданным финалом произошла в октябре. Выражая свои эмоции от победы любимой баскетбольной команды, фанат практически сжёг собственный автомобиль.