Посмотрите на неудачливых последователей Вина Дизеля и «Форсажа»

Главные герои этого видео решили подрифтить на парковке около торгового центра. Перед ними это проделал Volvo, чем вызвал смех у последователей Вина Дизеля. Вот только у них получилось ещё хуже. Занос закончился ударом в бок стоявшего на пути BMW E60. Кадры курьёзного инцидента опубликовал телеграм-канал MDK.