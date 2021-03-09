Стало известно, где в России самые вежливые водители

Посмотрите на неудачливых последователей Вина Дизеля и «Форсажа»

Новости

Кирилл Малышев

Главные герои этого видео решили подрифтить на парковке около торгового центра. Перед ними это проделал Volvo, чем вызвал смех у последователей Вина Дизеля. Вот только у них получилось ещё хуже. Занос закончился ударом в бок стоявшего на пути BMW E60. Кадры курьёзного инцидента опубликовал телеграм-канал MDK.

  • Внимание: в ролике содержится ненормативная лексика. Если она оскорбляет ваши уши, посмотрите на мирное видео от столичного Дептранса о новой зарядной станции для электромобилей.

  • Чем закончилась авария, видео умалчивает. Скорее всего, машины отделались не слишком серьёзными поврежде­ниями. По крайней мере, у обеих не сработали подушки безопасности.

  • На YouTube-канале MaxMenezMedia появилась видеозапись спасательной операции по извлечению с внедорожной трассы застряв­шего пикапа Toyota Tacoma. После спасения пикап, скорее всего, придётся сдавать в утиль. Он преодолел несколько десятков метров по песчаной канаве на боку и на крыше. Какие именно повреждения получил спасённый таким образом грузовик, не уточняется.

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