Посмотрите на неудачливых последователей Вина Дизеля и «Форсажа»
Кирилл Малышев
Главные герои этого видео решили подрифтить на парковке около торгового центра. Перед ними это проделал Volvo, чем вызвал смех у последователей Вина Дизеля. Вот только у них получилось ещё хуже. Занос закончился ударом в бок стоявшего на пути BMW E60. Кадры курьёзного инцидента опубликовал телеграм-канал MDK.
Внимание: в ролике содержится ненормативная лексика. Если она оскорбляет ваши уши, посмотрите на мирное видео от столичного Дептранса о новой зарядной станции для электромобилей.
Чем закончилась авария, видео умалчивает. Скорее всего, машины отделались не слишком серьёзными повреждениями. По крайней мере, у обеих не сработали подушки безопасности.
На YouTube-канале MaxMenezMedia появилась видеозапись спасательной операции по извлечению с внедорожной трассы застрявшего пикапа Toyota Tacoma. После спасения пикап, скорее всего, придётся сдавать в утиль. Он преодолел несколько десятков метров по песчаной канаве на боку и на крыше. Какие именно повреждения получил спасённый таким образом грузовик, не уточняется.