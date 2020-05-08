Истории: как пользователи Авто.ру ремонтировали свои машины

Шиноубийцы: автомобили для дрифта, которые можно купить на Авто.ру

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Алексей Олефиренко

В апреле Министерство спорта Российской Федерации официально признало дрифт спортивной дисциплиной: он был включён во Всерос­сийский реестр видов спорта с номер-кодом 166 014 1 8 1 1 Л! К сожалению, даже официальное «признание» не позволило начать сезон RDS вовремя, и стартует он теперь не 2 мая, а когда-нибудь ещё. А это значит лишь одно: у вас есть время закупиться техникой и, быть может, попро­бовать заявиться в чемпионат! И чтобы найти соответ­ствующую машину, вам нужно сделать лишь одно действие — зайти на Авто.ру!

Nissan 180-200-240SX/Silvia

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Ниссановские S13/S14/S15 — это автомат Калашникова в мире дрифта. Стоят они недорого, запчастей навалом, эффектив­ность — спросите у Чивчяна. На своей жёлтой «сливе» Гоча выигрывал не только российские, но и между­народные соревно­вания даже на родине дрифта в Японии.

Несмотря на внешние различия, все три поколения задне­приводных купе очень близки технически. Так что решающим фактором при покупке должна стать не столько новизна машины, сколько усталость её кузова: в дрифте нагрузки на металл колоссальные.

На Авто.ру таких машин больше, чем туалетной бумаги в супер­маркетах в начале пандемии. Есть, например, вариант для начинающих с небольшим бюджетом — Сильвия S13 с тойотовским мотором 2JZ-GTE и коробкой передач BMW. Стоит машина 400 тысяч рублей. Если бюджет увеличить вдвое, то можно обзавестись либо каркашенной-раскрашенной S14 с мощно прокачанным мотором VQ30DET, вынесенным в багажник радиатором и кастомной подвеской, либо же S14 с турбиро­ванным SR20.

Дополнительные 50 тысяч рублей позволят стать владельцем «слепой» Сильвии S13 с турбиной GTX3076R и пере­варенным кузовом. Ну а если хочется совсем серьёзную технику, то нужно готовить миллион рублей — столько стоит S15 с двигателем 1UZ или 400-сильный Nissan 200 SX.

Все Nissan Silvia на Авто.ру

Nissan 350Z

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Ещё одно заднеприводное купе Nissan, которое пользуется любовью дрифтеров во всём мире. На 350Z, например, уже несколько лет выступает Александр Гринчук — украинский дрифтер, который регулярно судит этапы RDS.

Правда, Гриня пока не решился поставить на свою «Зетку» двигатель V12 от BMW, в отличие от продавца дрифтового Ниссана из Екатерин­бурга. Помимо турбированного V12, который выдаёт 650 лошадиных сил, на автомобиле стоят двух­дисковое угле­волоконное сцепление, карбо­новый кардан, регули­руемая подвеска Cusco, каркас безопас­ности и углепласти­ковый обвес.

Стоит этот дрифт-снаряд 600 тысяч рублей, однако владелец грозит в скором времени поднять цену до 800 тысяч. Так что лучше поторопиться.

Все Nissan 350Z на Авто.ру

Nissan Skyline

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Nissan Skyline — универсальное оружие в автоспорте. Он не знал равных в кузовных чемпи­онатах, достойно показывает себя в дрэге, да и в дрифте всё более чем неплохо, несмотря на то, что Skyline считается достаточно тяжёлой и очень длинной машиной для управляемых заносов.

Если есть желание почувствовать себя Аркадием Царе­градцевым, у нас есть два интересных варианта. Первый — Skyline в кузове R31, который точно будет выделяться на фоне мейн­стримных R32-34. Да, у машины стандартный двигатель мощностью 280 лошадиных сил, но авто­мобиль подготовлен под регламент RDS-Юг — то есть это пропуск в мир професси­онального дрифта. Пропуск, надо признать, не самый дорогой: автомобиль стоит 250 тысяч рублей.

Второй вариант — куда более популярный 33-й кузов с двигателем от Nissan President, керамическим сцеплением, подвеской BC Racing и более-менее комплектным салоном, с которым можно с относи­тельным комфортом даже ездить по обычным дорогам. В этом случае, правда, ценник будет повыше — 495 тысяч рублей.

Все Nissan Skyline на Авто.ру

Mazda RX-7

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Отношение к RX-7 в дрифт-тусовке неоднозначное. С одной стороны, купе с отточенной управ­ляемостью и низким центром масс отлично подходит для скольжений. С другой стороны, о вынос­ливости роторных моторов шутят чаще, чем о надёж­ности кое-каких британских внедорож­ников. Хотя выступ­ление Mazda 787B в Ле-Мане и карьера «Мэд Майка» Уиддета доказывают, что и на роторе можно ехать долго. И побеждать.

Тем не менее, отечественные дрифтеры чаще выбирают RX-7 в качестве основы для корча. А уже потом свапают на место роторно-поршневого двигателя что-то более распро­странённое и проверенное временем. Например, в RX-7, на которой выступала Екатерина Шарабрина, установлен леген­дарный двигатель 2JZ. Так что опасаться больше надо не за силовую установку, а за стильный обвес Rocket Bunny. Машина прямо сейчас продаётся на Авто.ру за 950 тысяч рублей.

Для тех, кто любит брутальную мощь и рёв V8, в продаже есть дрифтовая RX-7 с мотором LS3. 500 американских сил, шестиступен­чатая коробка передач Tremec, керамиче­ское сцепление Exedy, гоночный бензобак и обвес из стекло­пластика — автомобиль к бою готов. Цена — 1 450 000 рублей.

Все Mazda RX-7 на Авто.ру

Mazda RX-8

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Хотя всё тот же «Мэд Майк» в своё время раздавал боком и на RX-8, последняя «рыкса» у дрифтеров не так популярна, как предше­ственница. Оно и понятно: восьмая «рыкса» тяжелее, она не купе и без центральной стойки кузова. Тем не менее, одна RX-8, подготов­ленная для дрифта, на Авто.ру продаётся.

Более того, в автомобиле всё ещё стоит роторно-поршневой двигатель, и он, по словам продавца, сейчас развивает 400 лошадиных сил и 420 Н·м. Тот же человек говорит, что из агрегата можно выдавить ещё 100 сил!

Помимо мощного двигателя, на четырёхдверке стоит одно­дисковое керами­ческое сцепление, bash-bar (защитный каркас) на передке, койловеры Cusco с электронной системой управ­ления, полностью модифици­рованная тормозная система, а также два варианта выпуска — для городской и трековой эксплу­атации. Весь набор — 1,2 миллиона рублей.

Все Mazda RX-8 на Авто.ру

BMW Z4

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Родстеры и кабриолеты редко становятся основой для дрифт-корчей. Тут и жёсткость кузова не та, и лишняя масса из-за подъёмного механизма присут­ствует, и с балансом могут быть проблемы. Но это не значит, что на авто­мобили без крыши в дрифте — табу. Например, тот же «Мэд Майк» выступал на Mazda MX-5, а Дин Кирни ездил на открытой версии Dodge Viper SRT10.

На просторах нашей необъятной родины кто-то решил, что дрифт-мобиль можно построить, например, из BMW Z4 первого поколения. Для этого кузов максимально облегчили, установили «эмочные» тормоза и дифферен­циал, заменили подвеску, подрамник, усилили «стаканы», облачили в карбон салон. Довершает картину американский двигатель GM LSA на 750 лошадиных сил.

Сейчас вся эта красота, полностью отвечающая регламенту RDS, продаётся на Авто.ру. Цена — 4,5 миллиона рублей.

Все BMW Z4 на Авто.ру

BMW 3 серии

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Пожалуй, вторая по популярности модель в мировом дрифте после ниссановских Сильвий. «Трёшки» BMW даже с конвейера охотно едут боком, а уж если им немного помочь ништяками, то они скользят настолько уверенно, что регулярно заезжают на подиумы соревно­ваний. И поколение машины в данном случае не так-то и важно: поляк Марек Вартавович успешно выступает на самой первой «трёшке» Е21, а латыш Кристапс Блушс, неплохо знакомый фанатам RDS — на бешеной карбоновой М3 Е92.

Купе Е36, которое продаётся на Авто.ру, конечно, уступает машинам Вартавовича и Блушса по всем критериям, но и стоит ощутимо дешевле — 800 тысяч рублей. За эти деньги покупателю достанется близкий к заводскому кузов, двигатель 2JZ, турбонаддув Holset, коробка Getrag, сцепление Exedy, поли­уретано­вые компоненты подвески, гидроручник, тормозной цилиндр Wilwood, каркас безопасности и ворох запчастей, в том числе шесть дисков диаметром 17 дюймов.

Все BMW 3 серии на Авто.ру

Toyota Altezza

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Toyota Altezza — это «тройка» BMW на японский манер: лёгкий и компактный седан, который отлично поддаётся тюнингу и, при грамотной настройке и уверенном пилотаже, может претен­довать на самые высокие места чемпионата. На Альтеззе в RDS ехали и Екатерина Набойченко, и Дайго Сайто.

Обе дрифтовые Альтеззы, которые продаются на Авто.ру, подготовлены к сорев­нованиям по высшему разряду. Поэтому и стоят немалых денег. Первая оснащена тойотовским V8 1UZ с парой турбин. Такая силовая установка выдаёт более 600 лошадиных сил и около 900 Н·м. Продавец утверждает, что автомобиль полностью обслужен и готов к новому дрифт-сезону. Всё, что требуется — заплатить 1,8 миллиона рублей.

Вторая Альтезза, которая принад­лежала команде Fit Service, ещё дороже – 2,5 миллиона рублей. И хотя характе­ристики машины скромнее, чем у первого варианта («всего-то» 500 лошадиных сил и 720 Н·м крутящего момента), у неё уже есть регалии — она побеждала в RDS Сибирь.

Все Toyota Altezza на Авто.ру

Toyota Chaser/Mark II

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Маркообразные седаны, как и Скайлайн, могут показаться слишком большими и тяжёлыми для дрифта, но жизнь доказала обратное. На этих машинах выступают Дайго Сайто, Дин Кирни, Фёдор Дзежиц и множество других пилотов. Потому что автомобиль хороший.

У любого желающего есть возможность встать в один список с этими пилотами — при наличии нужной суммы, конечно же. Например, Mark II с турбированным мотором 1JZ, пластиковым обвесом, поли­уретановыми компонентами в подвеске, передними и задними «баш-барами» обойдётся в 570 тысяч рублей. Продавец уверяет, что автомобиль готов на 100 процентов.

Если же силуэт Toyota Chaser нравится больше, то есть как минимум два варианта. Первый — 720-сильный седан на 2JZ-GTE, который уже засветился в серии RDS GP. У машины гоночные форсунки, коллекторы, ЭБУ Apexi, регулируемые рычаги, стойки Tein. За 600 тысяч рублей — спецификация более чем достойная.

Второй вариант обойдётся в миллион. Здесь тоже 2JZ-GTE, но уже с турбиной Holset, а не BorgWarner. Блок управ­ления — Vems. Мотор выдаёт «всего» 600 сил, но пробег агрегата после ребилда не достиг и 5000 километров. Считай, новый!

Все Toyota Mark II и Chaser на Авто.ру

Toyota Supra

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В сезоне 2020 года многие дрифтеры собираются выступать на новой Супре А90. Среди них — Дайго Сайто и Никита Шиков. Но пока новая Супра только обрастает тюнингом, самое время обратить взгляд на проверен­ные временем поколения японского купе.

В первую очередь речь идёт о Supra A80 — той самой, на которой даёт жару Тецуя Хибино. Да, А80 тоже отнюдь не пушинка, но боком валит будь здоров — спасибо 2JZ-GTE. Машина именно в такой спецификации продаётся на Авто.ру: тот самый кузов, тот самый мотор, а ещё «мозги» Vems, коробка передач Getrag и сцепление HKS. Поскольку машины поколения А80 сейчас растут в цене, покупка такой Супры может стать ещё и инвестицией. В данном случае придётся расстаться с 1,6 миллиона рублей.

Но есть Супра и подешевле – в поколении А70. Да, её 1JZ развивает лишь 300 лошадиных сил, а кино­карьера сведена к эпизоди­ческим ролям, но для дрифта такая машина подходит тоже неплохо. Плюс ко всему, начинающим спортс­менам психологи­чески гораздо проще будет давать угла на машине за 370 тысяч рублей, чем за полтора миллиона.

Все Toyota Supra на Авто.ру

ГАЗ-24

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А что отечественные машины? Они ведь тоже в своём большинстве задне­приводные, а следо­вательно — более-менее подходящие для дрифта. На самом деле советские и российские авто­мобили в этой дисциплине не сильно жалуют: их кузова недостаточно жёсткие, подходящих запчастей не так много... Поэтому, скажем, вазовскую «классику» чаще используют для зимнего дрифта, где и нагрузки на металл поменьше, и скорости не те. Но это не значит, что наши машины не выступают в высшей лиге.

Основой для дрифт-проекта может стать, скажем, 24-я «Волга». Для этого понадобится усилить кузов, пере­брать подвеску, поработать с рулевым управ­лением и, конечно же, поставить новый двигатель. Например, американский V8 с компрес­сором, тойотовский 1UZ или 1JZ или баварский M60. В общем, построить новую машину вокруг старого кузова. Если лень строить, то 24-ю для дрифта можно купить на Авто.ру.

Все ГАЗ-24 на Авто.ру

ВАЗ-2105

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«Царь-Жига» Фёдора Воробьёва из команды Fresh-Auto является самым серьёзным проектом на базе отече­ственной «классики». И эта машина сейчас продаётся!

За 10 миллионов рублей покупатель получит боевой автомобиль для высших эшелонов дрифта, который укомп­лектован двигателем 2JZ-GTE, коробкой передач BMW, дифферен­циалом Nismo, а также кастомной подвеской с использо­ванием компонентов Nissan и Ford. У машины сложный характер, что не раз доказывали аварии Фёдора, но сейчас она полностью восстанов­лена и готова к новым сорев­нованиям. Которые (мы очень в это верим) начнутся совсем скоро.

Все ВАЗ-2105 на Авто.ру

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