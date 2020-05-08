Шиноубийцы: автомобили для дрифта, которые можно купить на Авто.ру

Ниссановские S13/S14/S15 — это автомат Калашникова в мире дрифта. Стоят они недорого, запчастей навалом, эффектив­ность — спросите у Чивчяна. На своей жёлтой «сливе» Гоча выигрывал не только российские, но и между­народные соревно­вания даже на родине дрифта в Японии.

Несмотря на внешние различия, все три поколения задне­приводных купе очень близки технически. Так что решающим фактором при покупке должна стать не столько новизна машины, сколько усталость её кузова: в дрифте нагрузки на металл колоссальные.

На Авто.ру таких машин больше, чем туалетной бумаги в супер­маркетах в начале пандемии. Есть, например, вариант для начинающих с небольшим бюджетом — Сильвия S13 с тойотовским мотором 2JZ-GTE и коробкой передач BMW. Стоит машина 400 тысяч рублей. Если бюджет увеличить вдвое, то можно обзавестись либо каркашенной-раскрашенной S14 с мощно прокачанным мотором VQ30DET, вынесенным в багажник радиатором и кастомной подвеской, либо же S14 с турбиро­ванным SR20.

Дополнительные 50 тысяч рублей позволят стать владельцем «слепой» Сильвии S13 с турбиной GTX3076R и пере­варенным кузовом. Ну а если хочется совсем серьёзную технику, то нужно готовить миллион рублей — столько стоит S15 с двигателем 1UZ или 400-сильный Nissan 200 SX.