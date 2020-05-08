Шиноубийцы: автомобили для дрифта, которые можно купить на Авто.ру
Алексей Олефиренко
В апреле Министерство спорта Российской Федерации официально признало дрифт спортивной дисциплиной: он был включён во Всероссийский реестр видов спорта с номер-кодом
Nissan 180-200-240SX/Silvia
Ниссановские S13/S14/S15 — это автомат Калашникова в мире дрифта. Стоят они недорого, запчастей навалом, эффективность — спросите у Чивчяна. На своей жёлтой «сливе» Гоча выигрывал не только российские, но и международные соревнования даже на родине дрифта в Японии.
Несмотря на внешние различия, все три поколения заднеприводных купе очень близки технически. Так что решающим фактором при покупке должна стать не столько новизна машины, сколько усталость её кузова: в дрифте нагрузки на металл колоссальные.
На Авто.ру таких машин больше, чем туалетной бумаги в супермаркетах в начале пандемии. Есть, например, вариант для начинающих с небольшим бюджетом — Сильвия S13 с тойотовским мотором 2JZ-GTE и коробкой передач BMW. Стоит машина 400 тысяч рублей. Если бюджет увеличить вдвое, то можно обзавестись либо каркашенной-раскрашенной S14 с мощно прокачанным мотором VQ30DET, вынесенным в багажник радиатором и кастомной подвеской, либо же S14 с турбированным SR20.
Дополнительные 50 тысяч рублей позволят стать владельцем «слепой» Сильвии S13 с турбиной GTX3076R и переваренным кузовом. Ну а если хочется совсем серьёзную технику, то нужно готовить миллион рублей — столько стоит S15 с двигателем 1UZ или 400-сильный Nissan 200 SX.
Все Nissan Silvia на Авто.ру
Nissan 350Z
Ещё одно заднеприводное купе Nissan, которое пользуется любовью дрифтеров во всём мире. На 350Z, например, уже несколько лет выступает Александр Гринчук — украинский дрифтер, который регулярно судит этапы RDS.
Правда, Гриня пока не решился поставить на свою «Зетку» двигатель V12 от BMW, в отличие от продавца дрифтового Ниссана из Екатеринбурга. Помимо турбированного V12, который выдаёт 650 лошадиных сил, на автомобиле стоят двухдисковое углеволоконное сцепление, карбоновый кардан, регулируемая подвеска Cusco, каркас безопасности и углепластиковый обвес.
Стоит этот дрифт-снаряд 600 тысяч рублей, однако владелец грозит в скором времени поднять цену до 800 тысяч. Так что лучше поторопиться.
Все Nissan 350Z на Авто.ру
Nissan Skyline
Nissan Skyline — универсальное оружие в автоспорте. Он не знал равных в кузовных чемпионатах, достойно показывает себя в дрэге, да и в дрифте всё более чем неплохо, несмотря на то, что Skyline считается достаточно тяжёлой и очень длинной машиной для управляемых заносов.
Если есть желание почувствовать себя Аркадием Цареградцевым, у нас есть два интересных варианта. Первый — Skyline в кузове R31, который точно будет выделяться на фоне мейнстримных
Второй вариант — куда более популярный 33-й кузов с двигателем от Nissan President, керамическим сцеплением, подвеской BC Racing и более-менее комплектным салоном, с которым можно с относительным комфортом даже ездить по обычным дорогам. В этом случае, правда, ценник будет повыше — 495 тысяч рублей.
Все Nissan Skyline на Авто.ру
Mazda RX-7
Отношение к RX-7 в дрифт-тусовке неоднозначное. С одной стороны, купе с отточенной управляемостью и низким центром масс отлично подходит для скольжений. С другой стороны, о выносливости роторных моторов шутят чаще, чем о надёжности кое-каких британских внедорожников. Хотя выступление Mazda 787B в
Тем не менее, отечественные дрифтеры чаще выбирают
Для тех, кто любит брутальную мощь и рёв V8, в продаже есть дрифтовая
Все Mazda RX-7 на Авто.ру
Mazda RX-8
Хотя всё тот же «Мэд Майк» в своё время раздавал боком и на
Более того, в автомобиле всё ещё стоит роторно-поршневой двигатель, и он, по словам продавца, сейчас развивает 400 лошадиных сил и 420 Н·м. Тот же человек говорит, что из агрегата можно выдавить ещё 100 сил!
Помимо мощного двигателя, на четырёхдверке стоит однодисковое керамическое сцепление, bash-bar (защитный каркас) на передке, койловеры Cusco с электронной системой управления, полностью модифицированная тормозная система, а также два варианта выпуска — для городской и трековой эксплуатации. Весь набор — 1,2 миллиона рублей.
Все Mazda RX-8 на Авто.ру
BMW Z4
Родстеры и кабриолеты редко становятся основой для дрифт-корчей. Тут и жёсткость кузова не та, и лишняя масса из-за подъёмного механизма присутствует, и с балансом могут быть проблемы. Но это не значит, что на автомобили без крыши в дрифте — табу. Например, тот же «Мэд Майк» выступал на Mazda
На просторах нашей необъятной родины кто-то решил, что дрифт-мобиль можно построить, например, из BMW Z4 первого поколения. Для этого кузов максимально облегчили, установили «эмочные» тормоза и дифференциал, заменили подвеску, подрамник, усилили «стаканы», облачили в карбон салон. Довершает картину американский двигатель GM LSA на 750 лошадиных сил.
Сейчас вся эта красота, полностью отвечающая регламенту RDS, продаётся на Авто.ру. Цена — 4,5 миллиона рублей.
Все BMW Z4 на Авто.ру
BMW 3 серии
Пожалуй, вторая по популярности модель в мировом дрифте после ниссановских Сильвий. «Трёшки» BMW даже с конвейера охотно едут боком, а уж если им немного помочь ништяками, то они скользят настолько уверенно, что регулярно заезжают на подиумы соревнований. И поколение машины в данном случае не так-то и важно: поляк Марек Вартавович успешно выступает на самой первой «трёшке» Е21, а латыш Кристапс Блушс, неплохо знакомый фанатам RDS — на бешеной карбоновой М3 Е92.
Купе Е36, которое продаётся на Авто.ру, конечно, уступает машинам Вартавовича и Блушса по всем критериям, но и стоит ощутимо дешевле — 800 тысяч рублей. За эти деньги покупателю достанется близкий к заводскому кузов, двигатель 2JZ, турбонаддув Holset, коробка Getrag, сцепление Exedy, полиуретановые компоненты подвески, гидроручник, тормозной цилиндр Wilwood, каркас безопасности и ворох запчастей, в том числе шесть дисков диаметром 17 дюймов.
Все BMW 3 серии на Авто.ру
Toyota Altezza
Toyota Altezza — это «тройка» BMW на японский манер: лёгкий и компактный седан, который отлично поддаётся тюнингу и, при грамотной настройке и уверенном пилотаже, может претендовать на самые высокие места чемпионата. На Альтеззе в RDS ехали и Екатерина Набойченко, и Дайго Сайто.
Обе дрифтовые Альтеззы, которые продаются на Авто.ру, подготовлены к соревнованиям по высшему разряду. Поэтому и стоят немалых денег. Первая оснащена тойотовским V8 1UZ с парой турбин. Такая силовая установка выдаёт более 600 лошадиных сил и около 900 Н·м. Продавец утверждает, что автомобиль полностью обслужен и готов к новому дрифт-сезону. Всё, что требуется — заплатить 1,8 миллиона рублей.
Вторая Альтезза, которая принадлежала команде Fit Service, ещё дороже – 2,5 миллиона рублей. И хотя характеристики машины скромнее, чем у первого варианта («всего-то» 500 лошадиных сил и 720 Н·м крутящего момента), у неё уже есть регалии — она побеждала в RDS Сибирь.
Все Toyota Altezza на Авто.ру
Toyota Chaser/Mark II
Маркообразные седаны, как и Скайлайн, могут показаться слишком большими и тяжёлыми для дрифта, но жизнь доказала обратное. На этих машинах выступают Дайго Сайто, Дин Кирни, Фёдор Дзежиц и множество других пилотов. Потому что автомобиль хороший.
У любого желающего есть возможность встать в один список с этими пилотами — при наличии нужной суммы, конечно же. Например, Mark II с турбированным мотором 1JZ, пластиковым обвесом, полиуретановыми компонентами в подвеске, передними и задними «баш-барами» обойдётся в 570 тысяч рублей. Продавец уверяет, что автомобиль готов на 100 процентов.
Если же силуэт Toyota Chaser нравится больше, то есть как минимум два варианта. Первый — 720-сильный седан на 2JZ-GTE, который уже засветился в серии RDS GP. У машины гоночные форсунки, коллекторы, ЭБУ Apexi, регулируемые рычаги, стойки Tein. За 600 тысяч рублей — спецификация более чем достойная.
Второй вариант обойдётся в миллион. Здесь тоже 2JZ-GTE, но уже с турбиной Holset, а не BorgWarner. Блок управления — Vems. Мотор выдаёт «всего» 600 сил, но пробег агрегата после ребилда не достиг и 5000 километров. Считай, новый!
Все Toyota Mark II и Chaser на Авто.ру
Toyota Supra
В сезоне 2020 года многие дрифтеры собираются выступать на новой Супре А90. Среди них — Дайго Сайто и Никита Шиков. Но пока новая Супра только обрастает тюнингом, самое время обратить взгляд на проверенные временем поколения японского купе.
В первую очередь речь идёт о Supra A80 — той самой, на которой даёт жару Тецуя Хибино. Да, А80 тоже отнюдь не пушинка, но боком валит будь здоров — спасибо 2JZ-GTE. Машина именно в такой спецификации продаётся на Авто.ру: тот самый кузов, тот самый мотор, а ещё «мозги» Vems, коробка передач Getrag и сцепление HKS. Поскольку машины поколения А80 сейчас растут в цене, покупка такой Супры может стать ещё и инвестицией. В данном случае придётся расстаться с 1,6 миллиона рублей.
Но есть Супра и подешевле – в поколении А70. Да, её 1JZ развивает лишь 300 лошадиных сил, а кинокарьера сведена к эпизодическим ролям, но для дрифта такая машина подходит тоже неплохо. Плюс ко всему, начинающим спортсменам психологически гораздо проще будет давать угла на машине за 370 тысяч рублей, чем за полтора миллиона.
Все Toyota Supra на Авто.ру
ГАЗ-24
А что отечественные машины? Они ведь тоже в своём большинстве заднеприводные, а следовательно — более-менее подходящие для дрифта. На самом деле советские и российские автомобили в этой дисциплине не сильно жалуют: их кузова недостаточно жёсткие, подходящих запчастей не так много... Поэтому, скажем, вазовскую «классику» чаще используют для зимнего дрифта, где и нагрузки на металл поменьше, и скорости не те. Но это не значит, что наши машины не выступают в высшей лиге.
Основой для дрифт-проекта может стать, скажем,
Все ГАЗ-24 на Авто.ру
ВАЗ-2105
«Царь-Жига» Фёдора Воробьёва из команды Fresh-Auto является самым серьёзным проектом на базе отечественной «классики». И эта машина сейчас продаётся!
За 10 миллионов рублей покупатель получит боевой автомобиль для высших эшелонов дрифта, который укомплектован двигателем 2JZ-GTE, коробкой передач BMW, дифференциалом Nismo, а также кастомной подвеской с использованием компонентов Nissan и Ford. У машины сложный характер, что не раз доказывали аварии Фёдора, но сейчас она полностью восстановлена и готова к новым соревнованиям. Которые (мы очень в это верим) начнутся совсем скоро.