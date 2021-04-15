Российские Kia Ceed с базовым мотором лишились многорычажки

Додымились: петербуржец сжёг BMW во время дрифта

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Дмитрий Елизаров

Продолжительный дрифт на купе BMW 6 серии привёл к пожару. Как пишет 78.Ru, водитель спорткара довольно долго крутил «пончики» на парковке возле футболь­ного стадиона «Сибур Арена», а в итоге лишился автомобиля.

  • Судя по видео, которое публикует издание (оно получено с камер наружного наблюдения), перво­начально пожар возник под капотом авто­мобиля. Что стало источником возгорания, неизвестно. Водитель и пассажир BMW пытались ликви­дировать огонь с помощью огне­тушителя, но их старания успехом не увенчались.

  • На место были вызваны пожарные, которые справились с огнём буквально за несколько минут. Однако спасти спорткар всё же не удалось: он пострадал настолько серьёзно, что восстанов­лению не подлежит. К моменту прибытия экстренных служб BMW, по сути, уже догорала. Участники заезда при этом не получили ни травм, ни ожогов.

  • Будут ли применены к водителю какие-то штрафные санкции, не уточняется.

  • Другой дрифт-инцидент случился на этой неделе в США. Там водитель Dodge Challenger решил пустить спорткар в занос, но неожиданно врезался в пикап и буквально перевернул его.

Как считаете, надо дополнительно наказывать горе-дрифтера?

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