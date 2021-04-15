Додымились: петербуржец сжёг BMW во время дрифта
Дмитрий Елизаров
Продолжительный дрифт на купе BMW 6 серии привёл к пожару. Как пишет 78.Ru, водитель спорткара довольно долго крутил «пончики» на парковке возле футбольного стадиона «Сибур Арена», а в итоге лишился автомобиля.
Судя по видео, которое публикует издание (оно получено с камер наружного наблюдения), первоначально пожар возник под капотом автомобиля. Что стало источником возгорания, неизвестно. Водитель и пассажир BMW пытались ликвидировать огонь с помощью огнетушителя, но их старания успехом не увенчались.
Автомобиль BMW сгорел дотла у «Сибур Арены». Водитель и пассажир пытались потушить машину, но, видимо, безуспешно. По словам очевидцев, пострадавших нет. pic.twitter.com/IQfRbPTWUP— 78 | НОВОСТИ (@good78news) April 14, 2021
На место были вызваны пожарные, которые справились с огнём буквально за несколько минут. Однако спасти спорткар всё же не удалось: он пострадал настолько серьёзно, что восстановлению не подлежит. К моменту прибытия экстренных служб BMW, по сути, уже догорала. Участники заезда при этом не получили ни травм, ни ожогов.
Будут ли применены к водителю какие-то штрафные санкции, не уточняется.
Другой дрифт-инцидент случился на этой неделе в США. Там водитель Dodge Challenger решил пустить спорткар в занос, но неожиданно врезался в пикап и буквально перевернул его.