Додымились: петербуржец сжёг BMW во время дрифта

На место были вызваны пожарные, которые справились с огнём буквально за несколько минут. Однако спасти спорткар всё же не удалось: он пострадал настолько серьёзно, что восстанов­лению не подлежит. К моменту прибытия экстренных служб BMW, по сути, уже догорала. Участники заезда при этом не получили ни травм, ни ожогов.