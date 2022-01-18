Водитель КамАЗа устроил дрифт ради видео. Его нашли и наказали

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После смены водитель самосвала КамАЗ из Казани решил развлечься и устроил заезды в управляемом заносе на камеру. По размещённому в соцсетях видео автоинспекторы установили его личность и оштрафовали, пишет «РИА Новости».
Штраф за опасное вождение появился в проекте новой редакции КоАП. Наказывать предполагается на 3000 рублей. Срок вступления нововведения в силу неизвестен, и пока термин, вот уже несколько лет содержащийся в ПДД, остаётся без соответствующей санкции.