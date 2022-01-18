Водитель КамАЗа устроил дрифт ради видео. Его нашли и наказали

Водитель пускал грузовик в занос на площадке около речного порта, а не на дороге. Людей и других машин поблизости не было. Однако в ГИБДД решили разобраться и наказать нарушителя.

По номерным знакам, которые удалось прочесть, установили личность дрифтера. Им оказался 27-летний молодой человек. Он признался, что 14 января днём после смены решил снять видеоролик. В результате были составлены протоколы по статьям КоАП за опасное вождение, установку на лобовое стекло предметов, ограничивающих обзор, и нарушение правил использования звуковых сигналов.

Уже потом, при осмотре грузовика к наказаниям добавили постановления за отсутствие брызговиков и аптечки, неисправные внешние световые приборы, незарегистрированные изменения в виде установленной лестницы и неисправное рулевое управление. Самосвал поместили на штрафстоянку, готовятся документы для аннулирования его регистрации.

Штраф за опасное вождение появился в проекте новой редакции КоАП. Наказывать предполагается на 3000 рублей. Срок вступления ново­введения в силу неизвестен, и пока термин, вот уже несколько лет содержащийся в ПДД, остаётся без соответствующей санкции.