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Водитель КамАЗа устроил дрифт ради видео. Его нашли и наказали

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Кирилл Малышев

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После смены водитель самосвала КамАЗ из Казани решил развлечься и устроил заезды в управляемом заносе на камеру. По размещённому в соцсетях видео автоинспекторы установили его личность и оштрафовали, пишет «РИА Новости».

  • Водитель пускал грузовик в занос на площадке около речного порта, а не на дороге. Людей и других машин поблизости не было. Однако в ГИБДД решили разобраться и наказать нарушителя.
  • По номерным знакам, которые удалось прочесть, установили личность дрифтера. Им оказался 27-летний молодой человек. Он признался, что 14 января днём после смены решил снять видеоролик. В результате были составлены протоколы по статьям КоАП за опасное вождение, установку на лобовое стекло предметов, ограничивающих обзор, и нарушение правил использования звуковых сигналов.
  • Уже потом, при осмотре грузовика к наказаниям добавили постановления за отсутствие брызговиков и аптечки, неисправные внешние световые приборы, незарегистрированные изменения в виде установленной лестницы и неисправное рулевое управление. Самосвал поместили на штрафстоянку, готовятся документы для аннулирования его регистрации.

Штраф за опасное вождение появился в проекте новой редакции КоАП. Наказывать предполагается на 3000 рублей. Срок вступления ново­введения в силу неизвестен, и пока термин, вот уже несколько лет содержащийся в ПДД, остаётся без соответствующей санкции.

Заслуженно наказали?

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