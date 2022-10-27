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Дрифт, багги, водород: самые яркие концепты Парижа-2022
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Михаил Кондратьев

О главных серийных новинках Парижского автосалона, который вернулся после четырёхлетнего перерыва, мы уже рассказывали. Но их оказалось не очень много. Зато не подкачало шоу по части концептов! Рассказываем о дрифт-каре от Renault, багги от Dacia, водородных машинах от стартапов-ноунеймов и других интересных прототипах Парижа-2022. 

Alpine Alpenglow
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Одним из главных шоу-стопперов выставки, безусловно, стал прототип Alpine Alpenglow. Выглядит он как гиперкар из игры Gran Turismo, но разработали футуристичный концепт для вполне реальных задач. 

Во-первых, Alpenglow, названный в честь одноимённого оптического явления (красноватое свечение, проявляющееся, когда Солнце находится чуть ниже горизонта), демонстрирует направление развития дизайна французской марки: ряд стилистических решений будет использован на будущих серийных новинках. А во-вторых — даёт представление о внешности «боевой» машины Alpine для нового класса Hypercar в гоночном чемпионате WEC. Она должна появиться к сезону 2024 года. 

Задуман Alpenglow как «зелёный», но не электрический гиперкар. За кокпитом установлен ДВС, работающий на водороде. Баллоны с топливом расположены по бокам от пилота. Однако никаких дополнительных подробностей фирма не раскрыла. 

Dacia Manifesto
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Dacia разработала к Парижскому автосалону интересный и совсем нетипичный для себя концепт Manifesto. Это двухместный электрический багги для любителей активного отдыха на природе. Максимально простой и при этом очень практичный!

У него нет стёкол и дверей, тачскринов и прочих мешающих наслаждаться природой вещей. Зато есть боксы и кармашки для хранения вещей, розетки снаружи, лебёдка, безвоздушные шины и полный привод. Единственную фару можно вытащить и использовать как прожектор в лагере (есть возможность также захватить часть аккумуляторов машины для питания), а чехлы на сиденьях — это спальные мешки! Часть кузовных элементов выполнена из переработанного пластика, а передняя панель и фрагменты руля отделаны пробкой. 

Подробностей о силовой установке нет, но они и ни к чему: шансы на серийное продолжение у Manifesto отсутствуют полностью.

Renault 4Ever Trophy
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Электрический Renault 4Ever Trophy тоже изо всех сил демонстрирует тягу к путешествиям: множество защитных элементов (включая «щиты» батарей), большой дорожный просвет, карбоновый багажник на крыше и лопата, закреплённая на пятой двери. Есть даже упрятанные в 19-дюймовые колёса компрессоры для автоматической подкачки!

И он станет серийным (в той или иной степени), поскольку компактный (4160 миллиметров в длину) 4Ever Trophy предвещает будущий электрокроссовер Renault 4, который должен появиться в следующем году и со временем занять в линейке место Captur. 

Ретромотивы в дизайне продиктованы оригинальным Renault 4, который выпускался более 30 лет (бюджетную пятидверку собирали до начала 1990-х, тираж перевалил за 8 миллионов), и соседствуют с артефактами XXI века, вроде скрытых ручек дверей и камер вместо боковых зеркал.

А вот по части начинки — ничего задорного. Концепт получил 136-сильный мотор на передней оси и батарею ёмкостью 42 кВт. Полного привода нет, не появится он и у серийной «четвёрки».

Renault R5 Turbo 3E
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Но самой яркой машиной Renault в Париже стал R5 Turbo 3E — отвязный электрический хэтч с дизайном в духе видеоигр (и одновременно модели Renault 5 Turbo из 1980-х), режимом для дрифта и набором креплений для экшн-камер на кузове. 

Под углепластиковыми панелями скрывается стальной пространственный каркас и специально подготовленное для концепта шасси, два электромотора на задней оси, которые вместе выдают 380 л.с. и 700 Нм, а также 42-киловаттная батарея, расположенная под полом. Разгон до «сотни» занимает 3,5 секунды (3,9 секунды при активированном дрифт-режиме), максимальная скорость равна 200 км/ч.

Как именно работает дрифт-режим прототипа, в Renault пока не рассказали. Однако учитывая, что машина получила по мотору на каждое из задних колёс, имитация блокировки дифференциала у Turbo 3E должна работать лучше настоящей блокировки!

Выживать водителю и пассажиру во время глубоких заносов, помимо сертифицированного FIA каркаса, должны помогать «ковши» Sabelt и подушечки на боковых трубах и центральной консоли — они уберегут колени во время резких перекладок. Чертовски мило!

Mobilize Duo, Bento и Solo
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Mobilize Duo

Под совсем другие задачи построены электрические малыши Duo, Bento и Solo, которые были показаны в Париже под новым дочерним брендом Renault с названием Mobilize. 

Duo — это преемник микрокара Twizy с сопоставимыми габаритами (2430х1300х1460 миллиметров), зато с полноценными дверьми! Предлагать его будут как с совсем маломощным мотором (максимальная скорость — 45 км/ч), так и с более производительным агрегатом, который позволит разгоняться до 80 км/ч. Запас хода составит 140 километров. 

Модель Bento представляет собой модификацию Duo для коммерческого использования. В его салоне осталось всего одно кресло, зато позади имеется грузовой отсек объёмом 700 литров. 

Mobilize Solo

Ну а крошечный Solo (1370х900х1750 миллиметров) — это что-то вроде стула с тремя колёсами, крышей и максимальной скоростью на уровне электросамоката (25 км/ч).

Первым из этих средств городской мобильности на рынок выйдет Duo — уже в 2023 году. Грузовой Bento стартует в 2024-м, а вот будет ли выпускаться серийно «табуретка» Solo — пока неизвестно.

Hopium Machina

Напоследок — пара ярких прототипов от французских стартапов. Начнём с большого (длиной более пяти метров) и роскошного седана Hopium Machina, работа над которым ведётся уже несколько лет. Он интересно выглядит и привлекает внимание крутым футуристично-спортивным интерьером с раздельными сиденьями на втором ряду, но самое интересное в этом экспонате — водородная силовая установка. 

Баллоны с топливом спрятаны в центральном тоннеле и под передними креслами. Под капотом находится электрохимический генератор, а над задней осью установлен небольшой аккумулятор. Колёса вращают два электромотора суммарной отдачей более 500 л.с. По расчётам разработчиков, они обеспечат разгон до 100 км/ч примерно за 5 секунд и максималку в 230 км/ч. С полными «баками» Machina сможет проезжать до 1000 километров. 

Серийное производство модели должно начаться в 2025 году (сейчас компания занимается строительством завода мощностью 20 тысяч машин в год). В Hopium планируют продавать Машину за 120 тысяч евро, хотя цена ещё может измениться. Хотя приём предзаказов ведётся ещё с 2021 года. 

NamX HUV
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Кроссовер NamX HUV — это ещё один водородомобиль, который тоже должен отправиться на конвейер в 2025 году. У него купеобразный 4,9-метровый кузов, дизайном которого занималось ателье Pininfarina, и необычная система хранения баллонов с топливом — сменные ёмкости вставляются в специальный отсек как картриджи. Удобный доступ к ним обеспечивает прозрачная дверца в заднем бампере, хотя с точки зрения безопасности такая компоновка вызывает вполне разумные опасения. 

Помимо сменных баллонов, в конструкции кроссовера заложен и стационарный «бак». В совокупности запасов водорода должно хватать на 800 километров. При этом покупателям предложат две модификации NamX HUV: с одним электромотором на задней оси (300 л.с., 0-100 км/ч за 6,5 секунды, 200 км/ч максималки) и двухмоторной полноприводной системой (550 сил, «сотня» за 4,3 секунды и 249 км/ч). 

Приём предзаказов уже открыт. Стоить водородомобиль, как сообщали разработчики ещё в мае, будет в диапазоне от 65 до 95 тысяч евро. Впрочем, перед запуском в «серию» стартапу предстоит ещё много работы, поскольку пока фирма показывала лишь макет модели, пусть и реалистичный.

Какой концепт понравился больше всего?

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