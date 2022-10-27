Дрифт, багги, водород: самые яркие концепты Парижа-2022

Одним из главных шоу-стопперов выставки, безусловно, стал прототип Alpine Alpenglow. Выглядит он как гиперкар из игры Gran Turismo, но разработали футуристичный концепт для вполне реальных задач.

Во-первых, Alpenglow, названный в честь одноимённого оптического явления (красноватое свечение, проявляющееся, когда Солнце находится чуть ниже горизонта), демонстрирует направление развития дизайна французской марки: ряд стилистических решений будет использован на будущих серийных новинках. А во-вторых — даёт представление о внешности «боевой» машины Alpine для нового класса Hypercar в гоночном чемпионате WEC. Она должна появиться к сезону 2024 года.

Задуман Alpenglow как «зелёный», но не электрический гиперкар. За кокпитом установлен ДВС, работающий на водороде. Баллоны с топливом расположены по бокам от пилота. Однако никаких дополнительных подробностей фирма не раскрыла.