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Дрэг на 3000 сил: самую быструю Tesla выставили против главного конкурента
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Дмитрий Елизаров

YouTube-канал Drag Times организовал самый, возможно, ожидаемый заезд года: в нём сошлись две самых мощных электрических новинки последнего времени — Tesla Model S Plaid и Rimac Nevera. Суммарно семь моторов участников гонки развивают 2934 л.с.

  • Именно Tesla Model S Plaid разработчики Rimac Nevera ранее называли главным конкурентом своего гиперкара с точки зрения динамики: время разгона до 100 км﻿/﻿ч у обоих электро­мобилей составляет примерно две секунды. А организаторы заезда заявили, что им удалось поставить рядом на дрэг-стрипе два самых быстрых серийных автомобиля в мире.
  • Четыре электромотора Rimac Nevera развивают 1914 л.с., весит хорватское купе 2146 килограммов. На старт гиперкар вышел с аккумуляторами, заряженными на 88%. У Tesla Model S Plaid на один мотор меньше, а их отдача заметно ниже — составляет она 1020 л.с., вес выше (2192 килограмма), но её батареи заряжены на 100%. При этом Model S почти в 20 раз дешевле — 124 тысячи долларов против 2,4 миллиона.
  • Заезды проводились на специально подготовленной трассе. На старте первого раунда пилоту Model S удалось вырваться вперёд, но Rimac Nevera довольно быстро нагнал его и пришёл к финишу победителем. Гиперкар потратил на 402 метра 8,65 секунды, пятидверка — 9,27 секунды. Во второй попытке Rimac Nevera не оставил американскому конкуренту ни единого шанса, хотя конечные результаты отличались от показателей первого заезда на сотые доли секунды. В третьем заезде водитель Model S смог среагировать на стартовый светофор почти мгновенно — за 0,019 секунды, то есть заметно лучше пилота Nevera. Однако это ему не помогло, при этом личный результат Rimac улучшился до 8,61 секунды.

Ранее гиперкар Rimac Nevera, как сообщалось, поставил неофициальный рекорд среди серийных машин по времени преодоления четверти мили. Во время гонки с Ferrari SF90 Stradale электрическое купе достигло финиша за 8,62 секунды — то есть даже медленнее, чем в состязании с Tesla Model S Plaid. Официально зарегистри­рованный рекорд принадлежит Bugatti Chiron Sport и составляет 9,4 секунды.

Финал немного предсказуем, верно?

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