Культовые седаны с моторами V12 из 2000-х сравнили в дрэге

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Дмитрий Елизаров
На Youtube-канале Throttle House появился видеоотчёт о необычной дрэг-гонке: представительский седан Toyota Century выпуска 2004 года с V12 сравнили с «одногодками» из Великобритании и Европы. Соперники японской четырёхдверки, Rolls-Royce Phantom и Maybach 57S также оснащены 12-цилиндровыми двигателями, но при этом гораздо мощнее и в среднем вчетверо дороже.
Ещё один необычный дрэг-заезд состоялся в конце июня. Старый суперкар Ferrari F355 смог обогнать новейший электрокроссовер Kia EV6 только один раз из трёх.