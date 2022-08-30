Культовые седаны с моторами V12 из 2000-х сравнили в дрэге

Пятилитровый безнаддувный V12 у Toyota Century развивает

, по данным авторов сюжета,

276 л.с. Это на 177 л.с. меньше, чем обеспечивает двигатель Rolls-Royce

Phantom объёмом 6,75 литра и на

328 — чем у турбированного шестилитрового V12

седана

M

aybach 57S.

Примерно аналогичным выглядит и проигрыш по тяге.

Зато лимузин Toyota можно приобрести за эквивалент 22 тысяч долларов, тогда как конкуренты в среднем стоят

от 75 до 120 тысяч. А ещё Toyota Century

на 500

–

700

килограммов легче.