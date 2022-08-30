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Культовые седаны с моторами V12 из 2000-х сравнили в дрэге
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Дмитрий Елизаров

На Youtube-канале Throttle House появился видеоотчёт о необычной дрэг-гонке: представительский седан Toyota Century выпуска 2004 года с V12 сравнили с «одногодками» из Великобритании и Европы. Соперники японской четырёхдверки, Rolls-Royce Phantom и Maybach 57S также оснащены 12-цилиндровыми двигателями, но при этом гораздо мощнее и в среднем вчетверо дороже.

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  • Пятилитровый безнаддувный V12 у Toyota Century развивает, по данным авторов сюжета, 276 л.с. Это на 177 л.с. меньше, чем обеспечивает двигатель Rolls-Royce Phantom объёмом 6,75 литра и на 328 — чем у турбированного шестилитрового V12 седана Maybach 57S. Примерно аналогичным выглядит и проигрыш по тяге. Зато лимузин Toyota можно приобрести за эквивалент 22 тысяч долларов, тогда как конкуренты в среднем стоят от 75 до 120 тысяч. А ещё Toyota Century на 500700 килограммов легче.
  • Первый заезд несмотря на удачный старт пилота японского седана закончился в полном соответствии с характеристиками двигателей премиальных четырёхдверок. Второй решили провести со стартом не с места, а «с ходу», и на этот раз Toyota Century вырвалась на второе место — однако участники гонки пришли к выводу, что отставание Phantom стало результатом поломки. Электроника седана не позволила ему разгоняться быстрее 30 км/ч.
  • После «полной перезагрузки» Rolls-Royce Phantom заезд повторили, и британский седан снова остался позади, а японскому удалось заметно сократить отставание от четырёхдверного Maybach. Как заявил пилот Century, если бы в гонках участвовал Maybach 57 (без приставки S), двигатель которого на 50 л.с. слабее, седан Toyota пришёл бы к финишу первым.

Ещё один необычный дрэг-заезд состоялся в конце июня. Старый суперкар Ferrari F355 смог обогнать новейший электрокроссовер Kia EV6 только один раз из трёх.

Как считаете, эти седаны — действительно конкуренты?

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