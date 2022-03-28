Электропикап GMC Hummer выставили в дрэге против Rivian R1T

В качестве референса вместе с пикапами поставили на стартовую линию кроссовер Tesla Model X Plaid, который мощнее их обоих. При старте с места Tesla предсказуемо ушла вперёд. Упорной борьбы между пикапами не получилось: Riv

i

an обошёл Hummer на два корпуса. При старте с хода превосходство менее мощной модели оказалось ещё более заметным.