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Электропикап GMC Hummer выставили в дрэге против Rivian R1T

Новости

Кирилл Малышев

YouTube-канал Throttle House выставил на дрэг два новейших электрических пикапа — Rivian R1T и GMC Hummer EV. Результат оказался неожиданным, если посмотреть на официальные технические данные машин.

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  • Для Хаммера заявлена мощность в 1000 лошадиных сил, тогда как у его соперника 835 сил. Зато Rivian заметно легче: 3242 килограмма против 4103. И у него выше максимальная скорость: 185 км/ч против 171.
  • Перед стартом батареи электрокаров зарядили до 80%, установили пневмоподвески в самое нижнее положение и выбрали в меню самые спортивные режимы ездовых настроек.
  • В качестве референса вместе с пикапами поставили на стартовую линию кроссовер Tesla Model X Plaid, который мощнее их обоих. При старте с места Tesla предсказуемо ушла вперёд. Упорной борьбы между пикапами не получилось: Rivian обошёл Hummer на два корпуса. При старте с хода превосходство менее мощной модели оказалось ещё более заметным.

В январе Rivian R1T лишил Ram 1500 TRX с разгоном до сотни за 4,5 секунды звания самого быстрого пикапа в мире. Из сражений с бензиновыми аналогами Ram до того момента всегда выходил победителем.

Кого бы выбрали?

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