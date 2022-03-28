Электропикап GMC Hummer выставили в дрэге против Rivian R1T

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Компания Rivian назвала цены на свой электропикап: он разгонится до 100 км/ч за 3 секунды
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Кирилл Малышев
YouTube-канал Throttle House выставил на дрэг два новейших электрических пикапа — Rivian R1T и GMC Hummer EV. Результат оказался неожиданным, если посмотреть на официальные технические данные машин.
В январе Rivian R1T лишил Ram 1500 TRX с разгоном до сотни за 4,5 секунды звания самого быстрого пикапа в мире. Из сражений с бензиновыми аналогами Ram до того момента всегда выходил победителем.