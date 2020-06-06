Покупаем машину своей мечты, часть 2: где её искать

Где искать машину не надо

Где покупать подержанный автомобиль, как минимум, рискованно? Прежде всего, в подпольных автосалонах, которые не имеют ничего общего с добросовестными продавцами. Зная, что их репутация невысока, порой они прикидываются официальными дилерами или, наоборот, по телефону выдают себя за частного владельца, продающего собственный автомобиль. Согласитесь, когда вас пытаются обмануть ещё на старте, результат сделки тоже вряд ли вас обрадует.

Иногда недобросовестные продавцы объединяются под крышей красивого здания с громким названием, но чаще — арендуют углы подземных парковок, этажи в бывших таксопарках, а то и просто огороженный забором кусок асфальта под открытым небом. Где-то пониже вывески скорее всего найдётся объявление «Приём автомобилей на комиссию», документы будут с печатями неизвестного ИП, в наличии там будут либо автомобили с непонятной историей, либо под вывеской салона могут скрываться откровенные мошенники, выманивающие деньги с потенциальных покупателей.

Покупать автомобиль по объявлению, размещённому в местной газете или на входе в гаражный кооператив, — тоже не лучшая идея. Как минимум потому, что юридическая проверка такой машины целиком ложится на плечи покупателя.