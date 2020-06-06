Покупаем машину своей мечты, часть 2: где её искать
Команда Авто.ру
Итак, вы определились, сколько должен стоить автомобиль вашей мечты, и эта сумма вас устраивает. Теперь давайте разберёмся, где и как лучше всего искать свою будущую покупку — чтобы и было из чего выбирать, и чтобы затем не жалеть о своём выборе.
Где искать машину не надо
Где покупать подержанный автомобиль, как минимум, рискованно? Прежде всего, в подпольных автосалонах, которые не имеют ничего общего с добросовестными продавцами. Зная, что их репутация невысока, порой они прикидываются официальными дилерами или, наоборот, по телефону выдают себя за частного владельца, продающего собственный автомобиль. Согласитесь, когда вас пытаются обмануть ещё на старте, результат сделки тоже вряд ли вас обрадует.
Иногда недобросовестные продавцы объединяются под крышей красивого здания с громким названием, но чаще — арендуют углы подземных парковок, этажи в бывших таксопарках, а то и просто огороженный забором кусок асфальта под открытым небом. Где-то пониже вывески скорее всего найдётся объявление «Приём автомобилей на комиссию», документы будут с печатями неизвестного ИП, в наличии там будут либо автомобили с непонятной историей, либо под вывеской салона могут скрываться откровенные мошенники, выманивающие деньги с потенциальных покупателей.
Покупать автомобиль по объявлению, размещённому в местной газете или на входе в гаражный кооператив, — тоже не лучшая идея. Как минимум потому, что юридическая проверка такой машины целиком ложится на плечи покупателя.
Ищем в офлайне
Более надёжный вариант — найти знакомого, который продаёт свою машину. По крайней мере, вам будет известно её прошлое: пробег, поломки, юридический статус. Но о выборе «автомобиля мечты» говорить не приходится — придётся брать то, что есть. Не будет, скорее всего, и серьёзного торга со знакомым человеком, а цена наверняка окажется даже выше среднерыночной.
Другой способ поиска «вживую» подержанной машины — посещение трейд-ин отделов официальных дилеров. По крайней мере, при сделке с дилером ниже вероятность юридических проблем с автомобилем, хотя совсем исключать их нельзя — ошибаются все. Но если вы не слишком торопитесь, то купленный автомобиль вам выдадут уже с чистым салоном и проведённым ТО, а в подарок (или как покупку по привлекательной цене) могут добавить комплект зимних шин, сделать скидку на следующее ТО и т.д.
Однако при поиске автомобиля по дилерам трудно охватить все доступные предложения. Можно объездить кучу мест, потерять уйму времени, но это не даёт гарантии, что вы увидите все машины, которые вам бы подошли. Skoda Octavia вашей мечты может стоять и у дилера японской или корейской марки, если прежний владелец решил сменить её на RAV4 или Sorento. И, конечно же, из такого способа поиска выпадают машины, которые продают «частники». А ведь у них зачастую и находятся самые интересные варианты.
Ищем в Сети
Сегодня в Сети есть множество интернет-площадок, помогающих продавать подержанные машины. Там можно найти и частные объявления, и из трейд-ина дилерских центров. Там же выставит свой автомобиль ваш знакомый, если вы не перехватите его раньше.
Среди сервисов есть и мелкие — региональные, где найдётся лишь пара-тройка подходящих вам вариантов, есть специализированные — например, по продаже раритетных или гоночных машин. Но погоду делают крупные классифайды, на страницах которых каждый день выставляют сотни тысяч предложений. Они стараются придать этому рынку более цивилизованную форму, заставляя продавцов указывать идентификационные номера автомобилей, проверяя их юридическую чистоту, отсеивая мошеннические объявления…
Итак, совсем коротко
— Не стоит искать автомобиль в подозрительных автосалонах, даже если цены там привлекательные, а истории, которые рассказывают продавцы о прошлом машин, очень красивые.
— Покупать машину через знакомых надёжнее, но выбор будет невелик или его не будет вовсе.
— Трейд-ин официального дилера внушает больше доверия, но не факт, что найденный там автомобиль окажется наиболее выгодным предложением. Да и побегать по дилерам придётся немало.
— Поиск машины через интернет проще и даёт больше возможностей. Особенно, если искать через Авто.ру, где много уникальных предложений. Такие объявления показываются в поиске с пометкой «Только на Авто.ру».
— Если автомобиль выставлен на другом сайте, но его нет на Авто.ру – это повод насторожиться. Возможно, продавец опасается, что в процессе проверки всплывут данные о прошлых продажах, противоречащие его «легенде».