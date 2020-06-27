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Покупаем машину своей мечты. Часть 3: отбираем объявления

Учебник

Команда Авто.ру

Итак, вы уже определились с бюджетом на авто­мобиль своей мечты и разобрались с его комп­лектациями. Посмотрели на модель живьём, найдя её у друзей или знакомых, и она вам нравится ещё больше. Возможно, вы даже заехали наудачу к паре дилеров в трейд-ин, но, прочитав вторую часть наших рекомендаций, всё-таки решили сосредо­точиться на поиске машины в интернете. Давайте разберёмся, как среди множества объяв­лений отобрать наиболее перспективные.

Как быть, если объявлений мало

Такое вполне возможно — например, если вы ищете редкую модель. Или слишком новую. Или предъяв­ляете к своей будущей покупке слишком строгие требо­вания, которым изначально удовлет­воряют мало авто­мобилей на вторичном рынке.

В каком-то смысле это упрощает выбор — нужно изучить немного­численные объявления, обзвонить продавцов и за относи­тельно небольшое время посмотреть вживую, проверить каждую машину. Чтобы в итоге купить лучшую из них.

Но куда вероятнее сценарий, что в коротком списке предложений авто­мобиля вашей мечты не окажется вовсе. Потому что некоторые машины будут иметь технические или юридиче­ские проблемы, смущать своим пробегом или просто продаваться где-то на другом конце страны. Что делать в таком случае?

Первый вариант — ждать. Каждый день на Авто.ру появляются тысячи новых объяв­лений, и среди них в любой момент может промелькнуть «та самая» машина, подходящая подо все ваши пожелания. Нужно только подписаться на обнов­ления по нужным вам параметрам — это делается буквально в один клик в нижней части страницы с объявлениями. Подписавшись, вы будете узнавать о новых предло­жениях сразу, как только они появятся на Авто.ру. 

Ну и набраться терпения тоже стоит — хорошую машину не всегда получается найти быстро.

Подписка на новые объявления позволит вам не упустить интересный вариант, когда он всё-таки появится

Второй вариант — ослабить строгий «ошейник» требо­ваний, расширив список кандидатов. Например, добавить в поиск автомобили других цветов, кроме так любимого вами чёрного. Объяв­лений станет больше, и ваши шансы найти среди них машину своей мечты, пусть белую или синюю, резко увеличатся. Тем более, что сейчас можно довольно легко изменить окрас автомобиля — например, с помощью плёнки. О том, как это потом легали­зовать, мы тоже писали.

Что делать, когда объявлений много

У Авто.ру огромная база объявлений, поэтому, выбирая популярную модель, надо быть готовым к тому, что авто­мобилей в продаже будет очень много. Догово­риться с продавцами и осмотреть десятки, а то и сотни машин физически невозможно. Нужно провести предвари­тельный отбор, который поможет сфокусиро­ваться на наиболее подходящих кандидатах.

Чего не стоит делать, так это сильно сокращать список объяв­лений строгими ограниче­ниями по году выпуска, пробегу или цене авто­мобиля. Иначе есть риск упустить интересный вариант, который совсем чуть-чуть не дотягивает до ваших требо­ваний. Важно понимать: на Авто.ру и в целом на вторичном рынке в массе своей продаются машины, которые провели большую часть жизни в России. Они ездили по нашим, далёким от идеальных дорогам, страдали от зимних реагентов, заправ­лялись не всегда качествен­ным топливом… Такая эксплуатация несёт в себе элемент везения, и в ней нет прямой зависи­мости между состоянием авто­мобиля, его пробегом и возрастом. А цену и вовсе назначает продавец, руковод­ствуясь исключи­тельно субъектив­ными расчётами или желаниями.

Поэтому лучше отбросить сразу только слишком дорогие для вас экзем­пляры и те, у которых ну очень большой пробег, неизбежно снижающий остаточный ресурс большин­ства агрегатов. И то делать это стоит лишь в том случае, если вы лично планируете ездить на машине мечты долго и счастливо. 

Определить базовый список объявлений несложно, применив фильтры по максимальной цене и пробегу. Всех остальных кандидатов правильнее не «резать», а ранжировать.

Прежде всего, отсортируйте предложения по «Оценке стоимости» — что это за оценка, мы недавно рассказы­вали в первой части. Если кратко — то это машинный анализ нескольких факторов, включающих в себя цену, год выпуска, пробег и так далее, который помогает пользо­вателю понять, насколько то или иное предложение соответ­ствует рынку. 

А дальше — просматривайте объявления по списку, начиная с верхнего. Во всех объяв­лениях стоит обращать внимание не только на красивые фото­графии, но и на факторы, которые могут сильно влиять на состояние авто­мобиля и его привлека­тельность как покупки.

В первую очередь лучше смотреть на машины, которые не попадали в ДТП. Конечно, авария аварии рознь и результаты мелкого столкно­вения могут быть исправ­лены без последствий для дальнейшей эксплуатации. Но всегда существует вероят­ность, что ремонт был не очень качественным, да и продавать автомобиль с ДТП в истории будет сложнее.

Второй фактор — количество владельцев. Если их у машины было слишком много, то вам уже не узнать всей её истории. А череда быстрых пере­продаж может намекать на то, что с автомобилем что-то не так. Что он неисправен или является частью какой-то мошенни­ческой схемы. А вы рискуете стать её потенциальной жертвой. Поэтому сначала лучше поискать экземпляры, у которых был всего один владелец. Заодно вы сможете узнать «из первых рук», как и когда обслужи­валась и эксплу­атировалась машина. Бытует мнение, что состояние подер­жанного автомобиля сильно зависит от характера водителя, а значит присмотреться к реальному владельцу тоже будет полезным.

А если вы хотите совсем свежий автомобиль, стоит поискать среди таких те, на которые ещё действует гарантия произво­дителя или дополнительная, дилерская. Такая машина привлека­тельна тем, что при покупке ей допустимо простить мелкие технические огрехи, которые можно будет потом устранить у дилера бесплатно. Равно как и те конструктивные недостатки, что незаметны даже при внима­тельном осмотре, но способны проявить себя позже.

Для удобства выбора наиболее привлекательных предло­жений в объяв­лениях на Авто.ру есть специальные значки — бейджи. Значок «ДТП не найдены» говорит нам о том, что в базах ГИБДД не зареги­стрировано ни одного происшествия с участием продаваемого автомобиля. Бейдж «1 владелец» означает, что машина единожды регистри­ровалась и в её ПТС всего одна запись. А значок «На гарантии» сопровождается указанием месяца и года, когда она истекает.

Бейджи делают просмотр объявлений проще и быстрее

Наконец, некоторые автомобили продаются на Авто.ру с пометкой «Почти как новый». Этот бейдж получают машины возрастом до трёх лет (то есть часто вместе со значком «На гарантии»), с небольшим пробегом и без серьёзных ДТП. Будет ли она «лакомым кусочком» — зависит уже от цены, назначенной продавцом.

Бейджи на Авто.ру делают поиск проще и прозрачнее. Потому что значки ставятся в объявление не по желанию продавца, который хочет добавить привлека­тельности своему товару, а на основании алгоритмов. Количе­ство владельцев и безаварийное прошлое определя­ется по данным ГИБДД, гарантия – по условиям, которые заявляет автопроиз­водитель. Хотя в последнем случае продавец при подаче объявления может внести данные о продлённой гарантии, которая доступна для многих авто­мобилей, — и Авто.ру учтёт эту информацию.

Кстати, если вы твёрдо уверены, что вам нужна только гарантийная машина или интересны исключи­тельно предложения от первого владельца, то можно легко убрать из поиска все остальные варианты – соответ­ствующие фильтры есть в параметрах поискового запроса.

Если гарантия и количество владельцев критичны, остальные предложения можно отсечь с помощью фильтров. Но не забывайте: и после двух-трёх аккуратных хозяев машина может остаться в очень хорошем состоянии

Итак, совсем коротко

  • — Покупая редкую модель или модификацию, будьте готовы к тому, что предложений окажется немного. Можно проверить их все и, если повезёт, приобрести лучший вариант.

  • — Когда подходящего вам по параметрам и состоянию автомобиля нет совсем, стоит подписаться на обновление объявлений и набраться терпения: ежедневно на Авто.ру появляются тысячи новых предложений.

  • — Если возможности ждать нет, делайте менее строгими критерии поиска, чтобы объявлений стало больше и у вас появился выбор.

  • — Когда предложений, наоборот, слишком много, чтобы проверить их все, лучше заранее отбросить только самые неподходящие машины — самые дорогие и слишком подержанные.

  • — Остальные предложения необходимо ранжировать, обращая внимание, в первую очередь, на объявления с бейджами, которые присваивает Авто.ру.

  • — Бейджи наглядно демонстрируют преимущества продаваемой машины перед остальными предложениями: жизнь «в одних руках», безаварийное прошлое, гарантию автопроизводителя, небольшой для её возраста пробег.

  • — Отобранные таким образом автомобили всё равно необходимо проверить по VIN через Авто.ру – это может сэкономить вам много времени, денег и уберечь от покупки экземпляра с проблемами, техническими или юридическими.

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