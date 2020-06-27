Покупаем машину своей мечты. Часть 3: отбираем объявления
Команда Авто.ру
Итак, вы уже определились с бюджетом на автомобиль своей мечты и разобрались с его комплектациями. Посмотрели на модель живьём, найдя её у друзей или знакомых, и она вам нравится ещё больше. Возможно, вы даже заехали наудачу к паре дилеров в трейд-ин, но, прочитав вторую часть наших рекомендаций, всё-таки решили сосредоточиться на поиске машины в интернете. Давайте разберёмся, как среди множества объявлений отобрать наиболее перспективные.
Как быть, если объявлений мало
Такое вполне возможно — например, если вы ищете редкую модель. Или слишком новую. Или предъявляете к своей будущей покупке слишком строгие требования, которым изначально удовлетворяют мало автомобилей на вторичном рынке.
В каком-то смысле это упрощает выбор — нужно изучить немногочисленные объявления, обзвонить продавцов и за относительно небольшое время посмотреть вживую, проверить каждую машину. Чтобы в итоге купить лучшую из них.
Но куда вероятнее сценарий, что в коротком списке предложений автомобиля вашей мечты не окажется вовсе. Потому что некоторые машины будут иметь технические или юридические проблемы, смущать своим пробегом или просто продаваться где-то на другом конце страны. Что делать в таком случае?
Первый вариант — ждать. Каждый день на Авто.ру появляются тысячи новых объявлений, и среди них в любой момент может промелькнуть «та самая» машина, подходящая подо все ваши пожелания. Нужно только подписаться на обновления по нужным вам параметрам — это делается буквально в один клик в нижней части страницы с объявлениями. Подписавшись, вы будете узнавать о новых предложениях сразу, как только они появятся на Авто.ру.
Ну и набраться терпения тоже стоит — хорошую машину не всегда получается найти быстро.
Второй вариант — ослабить строгий «ошейник» требований, расширив список кандидатов. Например, добавить в поиск автомобили других цветов, кроме так любимого вами чёрного. Объявлений станет больше, и ваши шансы найти среди них машину своей мечты, пусть белую или синюю, резко увеличатся. Тем более, что сейчас можно довольно легко изменить окрас автомобиля — например, с помощью плёнки. О том, как это потом легализовать, мы тоже писали.
Что делать, когда объявлений много
У Авто.ру огромная база объявлений, поэтому, выбирая популярную модель, надо быть готовым к тому, что автомобилей в продаже будет очень много. Договориться с продавцами и осмотреть десятки, а то и сотни машин физически невозможно. Нужно провести предварительный отбор, который поможет сфокусироваться на наиболее подходящих кандидатах.
Чего не стоит делать, так это сильно сокращать список объявлений строгими ограничениями по году выпуска, пробегу или цене автомобиля. Иначе есть риск упустить интересный вариант, который совсем чуть-чуть не дотягивает до ваших требований. Важно понимать: на Авто.ру и в целом на вторичном рынке в массе своей продаются машины, которые провели большую часть жизни в России. Они ездили по нашим, далёким от идеальных дорогам, страдали от зимних реагентов, заправлялись не всегда качественным топливом… Такая эксплуатация несёт в себе элемент везения, и в ней нет прямой зависимости между состоянием автомобиля, его пробегом и возрастом. А цену и вовсе назначает продавец, руководствуясь исключительно субъективными расчётами или желаниями.
Поэтому лучше отбросить сразу только слишком дорогие для вас экземпляры и те, у которых ну очень большой пробег, неизбежно снижающий остаточный ресурс большинства агрегатов. И то делать это стоит лишь в том случае, если вы лично планируете ездить на машине мечты долго и счастливо.
Определить базовый список объявлений несложно, применив фильтры по максимальной цене и пробегу. Всех остальных кандидатов правильнее не «резать», а ранжировать.
Прежде всего, отсортируйте предложения по «Оценке стоимости» — что это за оценка, мы недавно рассказывали в первой части. Если кратко — то это машинный анализ нескольких факторов, включающих в себя цену, год выпуска, пробег и так далее, который помогает пользователю понять, насколько то или иное предложение соответствует рынку.
А дальше — просматривайте объявления по списку, начиная с верхнего. Во всех объявлениях стоит обращать внимание не только на красивые фотографии, но и на факторы, которые могут сильно влиять на состояние автомобиля и его привлекательность как покупки.
В первую очередь лучше смотреть на машины, которые не попадали в ДТП. Конечно, авария аварии рознь и результаты мелкого столкновения могут быть исправлены без последствий для дальнейшей эксплуатации. Но всегда существует вероятность, что ремонт был не очень качественным, да и продавать автомобиль с ДТП в истории будет сложнее.
Второй фактор — количество владельцев. Если их у машины было слишком много, то вам уже не узнать всей её истории. А череда быстрых перепродаж может намекать на то, что с автомобилем что-то не так. Что он неисправен или является частью какой-то мошеннической схемы. А вы рискуете стать её потенциальной жертвой. Поэтому сначала лучше поискать экземпляры, у которых был всего один владелец. Заодно вы сможете узнать «из первых рук», как и когда обслуживалась и эксплуатировалась машина. Бытует мнение, что состояние подержанного автомобиля сильно зависит от характера водителя, а значит присмотреться к реальному владельцу тоже будет полезным.
А если вы хотите совсем свежий автомобиль, стоит поискать среди таких те, на которые ещё действует гарантия производителя или дополнительная, дилерская. Такая машина привлекательна тем, что при покупке ей допустимо простить мелкие технические огрехи, которые можно будет потом устранить у дилера бесплатно. Равно как и те конструктивные недостатки, что незаметны даже при внимательном осмотре, но способны проявить себя позже.
Для удобства выбора наиболее привлекательных предложений в объявлениях на Авто.ру есть специальные значки — бейджи. Значок «ДТП не найдены» говорит нам о том, что в базах ГИБДД не зарегистрировано ни одного происшествия с участием продаваемого автомобиля. Бейдж «1 владелец» означает, что машина единожды регистрировалась и в её ПТС всего одна запись. А значок «На гарантии» сопровождается указанием месяца и года, когда она истекает.
Наконец, некоторые автомобили продаются на Авто.ру с пометкой «Почти как новый». Этот бейдж получают машины возрастом до трёх лет (то есть часто вместе со значком «На гарантии»), с небольшим пробегом и без серьёзных ДТП. Будет ли она «лакомым кусочком» — зависит уже от цены, назначенной продавцом.
Бейджи на Авто.ру делают поиск проще и прозрачнее. Потому что значки ставятся в объявление не по желанию продавца, который хочет добавить привлекательности своему товару, а на основании алгоритмов. Количество владельцев и безаварийное прошлое определяется по данным ГИБДД, гарантия – по условиям, которые заявляет автопроизводитель. Хотя в последнем случае продавец при подаче объявления может внести данные о продлённой гарантии, которая доступна для многих автомобилей, — и Авто.ру учтёт эту информацию.
Кстати, если вы твёрдо уверены, что вам нужна только гарантийная машина или интересны исключительно предложения от первого владельца, то можно легко убрать из поиска все остальные варианты – соответствующие фильтры есть в параметрах поискового запроса.
Итак, совсем коротко
— Покупая редкую модель или модификацию, будьте готовы к тому, что предложений окажется немного. Можно проверить их все и, если повезёт, приобрести лучший вариант.
— Когда подходящего вам по параметрам и состоянию автомобиля нет совсем, стоит подписаться на обновление объявлений и набраться терпения: ежедневно на Авто.ру появляются тысячи новых предложений.
— Если возможности ждать нет, делайте менее строгими критерии поиска, чтобы объявлений стало больше и у вас появился выбор.
— Когда предложений, наоборот, слишком много, чтобы проверить их все, лучше заранее отбросить только самые неподходящие машины — самые дорогие и слишком подержанные.
— Остальные предложения необходимо ранжировать, обращая внимание, в первую очередь, на объявления с бейджами, которые присваивает Авто.ру.
— Бейджи наглядно демонстрируют преимущества продаваемой машины перед остальными предложениями: жизнь «в одних руках», безаварийное прошлое, гарантию автопроизводителя, небольшой для её возраста пробег.
— Отобранные таким образом автомобили всё равно необходимо проверить по VIN через Авто.ру – это может сэкономить вам много времени, денег и уберечь от покупки экземпляра с проблемами, техническими или юридическими.