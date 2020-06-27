Покупаем машину своей мечты. Часть 3: отбираем объявления

Что делать, когда объявлений много

У Авто.ру огромная база объявлений, поэтому, выбирая популярную модель, надо быть готовым к тому, что авто­мобилей в продаже будет очень много. Догово­риться с продавцами и осмотреть десятки, а то и сотни машин физически невозможно. Нужно провести предвари­тельный отбор, который поможет сфокусиро­ваться на наиболее подходящих кандидатах.

Чего не стоит делать, так это сильно сокращать список объяв­лений строгими ограниче­ниями по году выпуска, пробегу или цене авто­мобиля. Иначе есть риск упустить интересный вариант, который совсем чуть-чуть не дотягивает до ваших требо­ваний. Важно понимать: на Авто.ру и в целом на вторичном рынке в массе своей продаются машины, которые провели большую часть жизни в России. Они ездили по нашим, далёким от идеальных дорогам, страдали от зимних реагентов, заправ­лялись не всегда качествен­ным топливом… Такая эксплуатация несёт в себе элемент везения, и в ней нет прямой зависи­мости между состоянием авто­мобиля, его пробегом и возрастом. А цену и вовсе назначает продавец, руковод­ствуясь исключи­тельно субъектив­ными расчётами или желаниями.

Поэтому лучше отбросить сразу только слишком дорогие для вас экзем­пляры и те, у которых ну очень большой пробег, неизбежно снижающий остаточный ресурс большин­ства агрегатов. И то делать это стоит лишь в том случае, если вы лично планируете ездить на машине мечты долго и счастливо.

Определить базовый список объявлений несложно, применив фильтры по максимальной цене и пробегу. Всех остальных кандидатов правильнее не «резать», а ранжировать.



Прежде всего, отсортируйте предложения по «Оценке стоимости» — что это за оценка, мы недавно рассказы­вали в первой части. Если кратко — то это машинный анализ нескольких факторов, включающих в себя цену, год выпуска, пробег и так далее, который помогает пользо­вателю понять, насколько то или иное предложение соответ­ствует рынку.

А дальше — просматривайте объявления по списку, начиная с верхнего. Во всех объяв­лениях стоит обращать внимание не только на красивые фото­графии, но и на факторы, которые могут сильно влиять на состояние авто­мобиля и его привлека­тельность как покупки.

В первую очередь лучше смотреть на машины, которые не попадали в ДТП. Конечно, авария аварии рознь и результаты мелкого столкно­вения могут быть исправ­лены без последствий для дальнейшей эксплуатации. Но всегда существует вероят­ность, что ремонт был не очень качественным, да и продавать автомобиль с ДТП в истории будет сложнее.

Второй фактор — количество владельцев. Если их у машины было слишком много, то вам уже не узнать всей её истории. А череда быстрых пере­продаж может намекать на то, что с автомобилем что-то не так. Что он неисправен или является частью какой-то мошенни­ческой схемы. А вы рискуете стать её потенциальной жертвой. Поэтому сначала лучше поискать экземпляры, у которых был всего один владелец. Заодно вы сможете узнать «из первых рук», как и когда обслужи­валась и эксплу­атировалась машина. Бытует мнение, что состояние подер­жанного автомобиля сильно зависит от характера водителя, а значит присмотреться к реальному владельцу тоже будет полезным.

А если вы хотите совсем свежий автомобиль, стоит поискать среди таких те, на которые ещё действует гарантия произво­дителя или дополнительная, дилерская. Такая машина привлека­тельна тем, что при покупке ей допустимо простить мелкие технические огрехи, которые можно будет потом устранить у дилера бесплатно. Равно как и те конструктивные недостатки, что незаметны даже при внима­тельном осмотре, но способны проявить себя позже.

Для удобства выбора наиболее привлекательных предло­жений в объяв­лениях на Авто.ру есть специальные значки — бейджи. Значок «ДТП не найдены» говорит нам о том, что в базах ГИБДД не зареги­стрировано ни одного происшествия с участием продаваемого автомобиля. Бейдж «1 владелец» означает, что машина единожды регистри­ровалась и в её ПТС всего одна запись. А значок «На гарантии» сопровождается указанием месяца и года, когда она истекает.