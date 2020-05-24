Покупаем машину своей мечты. Часть 1: определяем бюджет

Анализируем цены

Идеальный вариант — купить машину получше и подешевле. Да, такое чудо может случиться, но чаще всего низкая цена означает, что у автомобиля есть недостатки, заметные даже непрофесси­ональному покупателю. И большой пробег или возраст — лишь самые безобидные из них.

Можно действовать по обратному сценарию — искать машину «по верху» рынка, среди наиболее дорогих предло­жений. Однако для подер­жанного автомобиля высокая цена, увы, не даёт гарантии удачной покупки. С возрастом, пробегом и внешним видом у него, скорее всего, будет порядок — но и скрытых проблем, на устране­ние которых в будущем понадобится не меньше средств, чем в случае с более дешёвыми экзем­плярами, может быть воз и маленькая тележка. Да и вообще — стоит ли пере­плачивать, если есть варианты подешевле?

Наиболее разумный вариант — автомобиль, цена которого близка к средней по рынку или даже немного ниже неё. На эту цифру и следует ориенти­роваться при планиро­вании своей покупки. Осталось только понять, какая же она, идеальная цена?

Начать можно с простого среднеарифметического. Это будет ваш базис. Однако у цены есть и много объективных факторов: комплектация машины, пробег и возраст, состояние, количе­ство прошлых владельцев и ДТП, если они случались. Поэтому внима­тельно проанализи­руйте максимальное количе­ство объяв­лений, чтобы понять, какие факторы влияют на увеличение или уменьшение цены автомобиля. Но не следует расширять ценовой коридор больше чем на 10–15 процентов в любую из сторон — оптимальный вариант вряд ли будет стоить сильно дороже или намного дешевле средней цены.

Для тех, кто не хочет тратить время на изучение всех предложений, на Авто.ру мы придумали специальные бейджи — «Хорошая цена» и «Отличная цена». Важно: эти ярлыки добавляет не сам продавец автомобиля, а Авто.ру, на основе собственного алгоритма анализа цен.