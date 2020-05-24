Покупаем машину своей мечты. Часть 1: определяем бюджет
Команда Авто.ру
Вы решили обзавестись автомобилем или сменить имеющийся на другой, более интересный? Но как купить машину, чтобы потом не жалеть о своём выборе и потраченных на неё деньгах? Ответ прост: не торопитесь и выбирайте автомобиль осознанно, основываясь на фактах, а не эмоциях. Мы подготовили серию текстов о том, как сделать это правильно. В первой части разбираемся, как определиться с бюджетом вашей будущей покупки.
Изучаем кандидата
Давать советы, что лучше — кроссовер или минивэн, седан или универсал, японский автомобиль или европейский — занятие неблагодарное. Можно привести сотню аргументов за каждый вариант и ещё сотню против, но к ним мало кто прислушается. В том, на какой машине ездит человек, слишком много личного. Поэтому давайте начнём наш разбор с той стадии, когда вы уже выбрали для себя марку и модель своего будущего автомобиля.
Сначала придётся решить, нужна вам машина без пробега или вы согласны на подержанный автомобиль. Все «за» и «против» каждого из вариантов мы уже разбирали в статье Учебника. И если вы склоняетесь к новому автомобилю, то почитайте, как правильно выбрать дилера, договориться с ним о выгодной цене и забрать свою покупку. А после изучения открывайте раздел Новые на Авто.ру – и звоните продавцам.
Если же ваш кандидат со «вторички», то прежде чем открывать объявления о продаже, стоит заглянуть в другой раздел Авто.ру – Каталог. Там по марке, модели и её поколению несложно найти подробное описание всех версий автомобиля, с техническими характеристиками и комплектациями. Прайс на новую машину в зависимости от её оснащения может отличаться в несколько раз. С годами эта разница обычно становится менее значительной, но не исчезает совсем: «пустая» или маломощная версия, даже подержанная, наверняка будет дешевле топовой машины тех же лет и с тем же пробегом.
Поэтому заранее определитесь с комплектацией, которая вам интересна. Решите, какие нужны мотор и коробка передач, без каких опций вы можете обойтись, а какие должны быть обязательно — например, кондиционер, подогрев сидений и так далее. Нелишним будет заглянуть в раздел Журнала Авто.ру, где мы собираем данные о надёжности подержанной техники, чтобы удостовериться, что выбранная конфигурация не доставит технических проблем в будущем.
Смотрим объявления
Если понравившаяся вам модель была не очень популярной в России, то, помимо понравившейся конфигурации автомобиля, стоит выбрать ещё 2–3 компромиссные — с другим оснащением или с другим силовым агрегатом. Это увеличит шансы найти хороший экземпляр, если нужных объявлений окажется слишком мало.
Теперь, открыв раздел «С пробегом», заполните фильтры поисковой формы. Кстати, в части мотора-коробки-привода форму можно заполнить автоматически, перейдя в «Объявления» из соответствующего пункта «Каталога». Останется уточнить подробности, вроде отделки салона или наличия климат-контроля, — и увидеть в результатах поиска десятки, а то и сотни объявлений, цена в которых может отличаться в несколько раз. Так на какую цену ориентироваться, планируя покупку автомобиля?
Анализируем цены
Идеальный вариант — купить машину получше и подешевле. Да, такое чудо может случиться, но чаще всего низкая цена означает, что у автомобиля есть недостатки, заметные даже непрофессиональному покупателю. И большой пробег или возраст — лишь самые безобидные из них.
Можно действовать по обратному сценарию — искать машину «по верху» рынка, среди наиболее дорогих предложений. Однако для подержанного автомобиля высокая цена, увы, не даёт гарантии удачной покупки. С возрастом, пробегом и внешним видом у него, скорее всего, будет порядок — но и скрытых проблем, на устранение которых в будущем понадобится не меньше средств, чем в случае с более дешёвыми экземплярами, может быть воз и маленькая тележка. Да и вообще — стоит ли переплачивать, если есть варианты подешевле?
Наиболее разумный вариант — автомобиль, цена которого близка к средней по рынку или даже немного ниже неё. На эту цифру и следует ориентироваться при планировании своей покупки. Осталось только понять, какая же она, идеальная цена?
Начать можно с простого среднеарифметического. Это будет ваш базис. Однако у цены есть и много объективных факторов: комплектация машины, пробег и возраст, состояние, количество прошлых владельцев и ДТП, если они случались. Поэтому внимательно проанализируйте максимальное количество объявлений, чтобы понять, какие факторы влияют на увеличение или уменьшение цены автомобиля. Но не следует расширять ценовой коридор больше чем на 10–15 процентов в любую из сторон — оптимальный вариант вряд ли будет стоить сильно дороже или намного дешевле средней цены.
Для тех, кто не хочет тратить время на изучение всех предложений, на Авто.ру мы придумали специальные бейджи — «Хорошая цена» и «Отличная цена». Важно: эти ярлыки добавляет не сам продавец автомобиля, а Авто.ру, на основе собственного алгоритма анализа цен.
Учитывая всю информацию, которая содержится в объявлении, мы определяем, насколько релевантна цена автомобиля. Когда она близка к средней по рынку в текущий момент, объявление получает оценку «Хорошая цена». А если ценник даже немного ниже рынка, то объявлению будет присвоена отметка «Отличная цена». Слишком дешёвые или, наоборот, более дорогие предложения в эти выборки не попадают — по причинам, описанным выше.
Самое удобное, что эти оценки можно использовать в качестве фильтра. Достаточно зайти в пункт «Сортировка», установить соответствующую галочку — и первыми вы увидите предложения с бейджем «Отличная цена», а следом — те, у которых она «Хорошая». И только потом уже все остальные.
Считаем деньги
Потратив всего полчаса времени, вы с помощью Авто.ру сможете быстро сориентироваться, какой примерно бюджет потребуется на покупку машины вашей мечты. Важно не забывать, что траты, скорее всего, не ограничатся суммой, указанной в объявлении. Каким бы хорошим ни было состояние автомобиля, он наверняка потребует дополнительных трат сразу или почти сразу после покупки. Во-первых, машину нужно поставить на учёт, заплатив пошлины и купив страховку. Нелишним будет сделать машине ТО. Могут понадобиться новые шины или какой-то, пусть даже мелкий, ремонт.
Поэтому планируйте бюджет покупки, прибавляя к стоимости автомобиля ещё 5–10 процентов от его цены — на всякий случай. И начинайте поиск! А мы скоро расскажем, на что ещё, кроме цены, стоит обращать внимание при выборе автомобиля и как Авто.ру поможет сделать этот выбор правильным.
Итак, совсем коротко
— Определитесь, новая машина вам нужна или вы готовы на покупку автомобиля с пробегом. Изучите все аргументы за и против.
— Определившись с маркой и моделью, посмотрите в Каталоге Авто.ру, какие модификации и в каких комплектациях продавались на российском рынке. Это поможет понять, какая версия подойдёт вам, и сузить выборку при поиске.
— В списке объявлений заполните фильтры, внеся данные о нужной вам модификации. Таких модификаций может быть несколько.
— Отсортируйте объявления, ориентируясь на бейджики «Отличная цена» и «Хорошая цена». Их присваивает Авто.ру, анализируя предложения и рассчитывая среднюю по рынку цену, исходя из множества факторов. Важно: эти бейджи расставляют не продавцы, а наши алгоритмы.
— Планируя покупку, заложите в бюджет лишние 5–10 процентов от стоимости машины на оформление и обслуживание автомобиля.