Покупаем машину своей мечты, часть 4: собственник, салон или перекуп?

Как понять, что машину продаёт собственник

Об этом лучше всего расскажет ПТС продаваемого автомобиля — его стоит изучить в первую очередь. Прежде всего, документ должен быть подлинным — внима­тельно смотрите на серию и номер документа, водяные знаки, печати подраз­делений ГИБДД, подписи собствен­ников и ответ­ственных лиц. Есте­ственно, нужно проверить данные авто­мобиля — VIN и другие номера, если они есть. При подозрении на подделку любой буквы или цифры лучше не рисковать и даже не тратить время на осмотр такого авто­мобиля: проблемы могут возникнуть и после того, как вы купите машину.

Когда документ не вызывает сомнений, обратите внимание на последнюю по времени запись в паспорте – там указан текущий владелец автомобиля. Неважно, частное это лицо или фирма, главное, чтобы продавцом был тот, кто значится в документах. Потому что действи­тельным договор купли-продажи будет только с подписью предыдущего собствен­ника (для юридического лица — с печатью).

Не стесняйтесь спросить у продавца документы, подтверж­дающие его личность, — гражданский паспорт, водитель­ское удосто­верение, СТС на автомобиль — и сверяйте личные данные с указанными в ПТС. Если информация совпадает, перед вами тот, с кем можно заключать сделку. Только сначала проверьте, нет ли с машиной других юридических проблем. Как это сделать, имея на руках её VIN, мы уже писали.

Бывает так, что в ПТС заполнена только одна часть раздела о собствен­нике — с его личными данными, а информации про госномер и СТС авто­мобиля нет. Это может означать, что владелец, купивший машину до вас, не стал реги­стрировать её в ГИБДД. Данная ситуация не критична — например, так делают официальные дилеры, принимая технику в trade-in. Несмотря на отсут­ствие номеров на авто­мобиле и запрет на эксплуатацию, который наступает спустя 10 дней, вписанное в ПТС лицо всё равно считается собствен­ником машины, имеющим право её продать следующему покупателю.

Однако такая схема всё-таки более рискованная, особенно если продавец не офици­альный дилер, дорожащий репутацией, а частный авто­салон или «пере­купщик». Во-первых, в этом случае продавец должен допол­нительно подтвердить своё право собствен­ности договором купли-продажи, который он заключал с тем, у кого приобретал машину (обычно это преды­дущий собственник в ПТС). Во-вторых, так больше шансов, что вам «по наследству» достанутся старые юридиче­ские проблемы автомобиля. Например, неоплачен­ные дорожные штрафы, без погашения которых ГИБДД откажется ставить его на учёт и выдавать новые номера.

Поэтому лучше договориться с продавцом, чтобы он всё-таки зареги­стрировал машину на себя, а уже потом, когда процедура пройдёт без проблем, подписывать с ним договор купли-продажи и отдавать ему деньги. Даже если какие-то юридические проблемы «всплывут» потом, вы будете считаться добро­совестным приобрета­телем и сможете требовать у продавца компенсации или растор­жения сделки. Главное – правильно составить договор и указать в нём реальную сумму покупки.