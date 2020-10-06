Покупаем машину своей мечты, часть 4: собственник, салон или перекуп?
Команда Авто.ру
Надеемся, что, изучив прошлые части нашего мини-гида, вы уже определились с бюджетом будущей покупки, разобрались с объявлениями о продаже и даже отобрали наиболее привлекательные для вас варианты. Можно ехать смотреть автомобиль и, если он действительно хорош, быстрее покупать, пока не перехватили другие желающие? Не торопитесь. Сначала надо разобраться, кто и как его продаёт. Для покупателя статус продавца подержанной машины может оказаться даже важнее её технического состояния.
Почему так важно, кто продаёт машину
Потому что в случае ошибки вы можете потерять очень многое. Продавец — это человек или организация, которым вы отдаёте свои деньги. В случае с автомобилем это обычно немаленькая сумма. И если продавец окажется мошенником или в прошлом автомобиля найдутся неприятные истории, то правоохранительные органы могут признать сделку незаконной. И тогда велик шанс потерять ещё больше денег и остаться без купленной машины.
Сегодня подержанные автомобили продают множество лиц и организаций. Этим занимаются официальные дилеры — буквально у каждого из них есть свой отдел
Неправильно считать, что какая-то из этих категорий продавцов – обязательно мошенники, а другая гарантирует покупателю беспроблемное владение машиной в будущем. В теории юридические проблемы с подержанным автомобилем могут возникнуть при любой сделке. Но чем меньше посредников между предыдущим собственником и будущим — тем лучше.
Как понять, что машину продаёт собственник
Об этом лучше всего расскажет ПТС продаваемого автомобиля — его стоит изучить в первую очередь. Прежде всего, документ должен быть подлинным — внимательно смотрите на серию и номер документа, водяные знаки, печати подразделений ГИБДД, подписи собственников и ответственных лиц. Естественно, нужно проверить данные автомобиля — VIN и другие номера, если они есть. При подозрении на подделку любой буквы или цифры лучше не рисковать и даже не тратить время на осмотр такого автомобиля: проблемы могут возникнуть и после того, как вы купите машину.
Когда документ не вызывает сомнений, обратите внимание на последнюю по времени запись в паспорте – там указан текущий владелец автомобиля. Неважно, частное это лицо или фирма, главное, чтобы продавцом был тот, кто значится в документах. Потому что действительным договор купли-продажи будет только с подписью предыдущего собственника (для юридического лица — с печатью).
Не стесняйтесь спросить у продавца документы, подтверждающие его личность, — гражданский паспорт, водительское удостоверение, СТС на автомобиль — и сверяйте личные данные с указанными в ПТС. Если информация совпадает, перед вами тот, с кем можно заключать сделку. Только сначала проверьте, нет ли с машиной других юридических проблем. Как это сделать, имея на руках её VIN, мы уже писали.
Бывает так, что в ПТС заполнена только одна часть раздела о собственнике — с его личными данными, а информации про госномер и СТС автомобиля нет. Это может означать, что владелец, купивший машину до вас, не стал регистрировать её в ГИБДД. Данная ситуация не критична — например, так делают официальные дилеры, принимая технику в
Однако такая схема всё-таки более рискованная, особенно если продавец не официальный дилер, дорожащий репутацией, а частный автосалон или «перекупщик». Во-первых, в этом случае продавец должен дополнительно подтвердить своё право собственности договором купли-продажи, который он заключал с тем, у кого приобретал машину (обычно это предыдущий собственник в ПТС). Во-вторых, так больше шансов, что вам «по наследству» достанутся старые юридические проблемы автомобиля. Например, неоплаченные дорожные штрафы, без погашения которых ГИБДД откажется ставить его на учёт и выдавать новые номера.
Поэтому лучше договориться с продавцом, чтобы он всё-таки зарегистрировал машину на себя, а уже потом, когда процедура пройдёт без проблем, подписывать с ним договор купли-продажи и отдавать ему деньги. Даже если какие-то юридические проблемы «всплывут» потом, вы будете считаться добросовестным приобретателем и сможете требовать у продавца компенсации или расторжения сделки. Главное – правильно составить договор и указать в нём реальную сумму покупки.
Почему продавец — не обязательно владелец
Многие площадки и автосалоны, занимающиеся перепродажей подержанных машин, не хотят вписывать себя даже в ПТС. Вместо этого они оформляют с последним собственником соглашение о продаже автомобиля как некоей услуге. И дальше продают машину от его имени. Или подписывают с ним договор комиссии, определяющий вознаграждение автосалона, проводящего сделку без присутствия собственника.
В этом случае риски возможных проблем ещё выше. Покупая такой автомобиль, вы не увидите его собственника и даже не сможете убедиться, что он реально существует. Хорошо, если салон подпишет с ним нотариально заверенную генеральную доверенность на продажу машины — это сделает вашу сделку законной, но оформлять её придётся ещё внимательнее, чем обычную, и с помощью более сложного договора купли-продажи. Перед тем, как ставить подписи и отдавать деньги, следует убедиться, что эта доверенность действующая, а не «липовая».
Частные «перекупщики» часто вообще не заморачиваются доверенностями, самостоятельно «рисуя» договора купли-продажи от предыдущих собственников. А доверчивым покупателям рассказывают, что продают машину друга, родственника, живущего сейчас за границей, коллеги, который уехал в командировку, и тому подобные истории.
Настоятельно не рекомендуем покупать такой автомобиль, сколь бы хорошим ни было его состояние и насколько привлекательной не была цена. Потому что договор купли-продажи, заключённый вами с таким «перекупщиком», не имеет вообще никакой юридической силы: для государства он не собственник продаваемой машины. И если реальный владелец вдруг потребует своё имущество обратно, то автомобиль на законных основаниях у вас отберут. А вот вам вернуть свои деньги, отданные третьему лицу, вряд ли удастся.
Как не потерять свои деньги
Если вам понравилась машина, которую продают по одной из ненадёжных схем, требуйте, чтобы в сделке участвовал её реальный собственник. Проверьте его личные данные, попросите подписать с вами договор купли-продажи и оставить свой автограф в соответствующей графе в ПТС. И желательно — вместе с вами съездить в ГИБДД на регистрацию автомобиля, во время которой его проверят на отсутствие штрафов, залогов и других юридических проблем.
Но лучше с сомнительными схемами просто не связываться, особенно если у вас есть выбор среди экземпляров той же модели и сходного состояния. Отсеивать подобные предложения стоит на стадии телефонного звонка. Спросите у автора объявления, является ли он собственником, вписана ли его фамилия в ПТС и каким образом будет оформляться продажа. Нелишним будет попросить его прислать копии документов — личных и на машину. Честному продавцу скрывать нечего, и он должен пойти вам навстречу. А в случае отрицательных ответов переключайтесь на другие объявления — хороших машин на Авто.ру хватает.
Как сэкономить своё время
Найти самые надёжные варианты среди огромного потока предложений на Авто.ру теперь можно с помощью специального значка – бейджа «От собственника». Им в списке объявлений помечаются автомобили, которые продают их реальные владельцы. Причём эти бейджи расставляют не сами продавцы – их присваивает Авто.ру, и только тем машинам, в которых собственник подтвердил своё право владения.
Чтобы получить такой бейдж, владелец должен пройти специальную процедуру. Объявление нужно подавать с собственного смартфона, в приложении Авто.ру. Этим же телефоном нужно сфотографировать своё водительское удостоверение, СТС автомобиля и также через приложение передать модераторам классифайда — это закрывает возможность «подправить» документы в графическом редакторе. После проверки документов на совпадение имён и данных в объявлении появляется отметка «Продаёт собственник». Шансы на быструю сделку с ней выше, поэтому таких объявлений с каждым днём на Авто.ру становится всё больше.
Конечно, покупка автомобиля у реального собственника не гарантирует, что она будет совсем беспроблемной: некоторые недобросовестные продавцы готовы тратиться и на постановку машины на учёт. Поэтому будущую покупку обязательно надо пристально изучать вживую, проверять на сервисе и, конечно, разбираться с её прошлым. В этом покупателям на Авто.ру помогает другой сервис Авто.ру – отчёты ПроАвто, которые собираются по VIN или госномеру автомобиля.
Этот надёжный и беспристрастный источник информации о машине может сделать явным многое: участие в ДТП, работу в такси, историю эксплуатации машины, пробег. Основываясь на этих данных, вам будет легче совершить осознанный и правильный выбор. Да и стоит отчёт ПроАвто от Авто.ру меньше, чем проезд и время, потраченное на осмотр потенциально проблемного варианта.