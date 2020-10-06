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Покупаем машину своей мечты, часть 4: собственник, салон или перекуп?

Учебник

Команда Авто.ру

Надеемся, что, изучив прошлые части нашего мини-гида, вы уже опреде­лились с бюджетом будущей покупки, разобрались с объявле­ниями о продаже и даже отобрали наиболее привлека­тельные для вас варианты. Можно ехать смотреть автомобиль и, если он действи­тельно хорош, быстрее покупать, пока не пере­хватили другие желающие? Не торопитесь. Сначала надо разобраться, кто и как его продаёт. Для покупателя статус продавца подер­жанной машины может оказаться даже важнее её технического состояния.

Почему так важно, кто продаёт машину

Потому что в случае ошибки вы можете потерять очень многое. Продавец — это человек или организация, которым вы отдаёте свои деньги. В случае с автомо­билем это обычно немаленькая сумма. И если продавец окажется мошен­ником или в прошлом автомобиля найдутся неприятные истории, то право­охрани­тельные органы могут признать сделку незаконной. И тогда велик шанс потерять ещё больше денег и остаться без купленной машины.

Сегодня подержанные автомобили продают множество лиц и органи­заций. Этим занимаются официальные дилеры — буквально у каждого из них есть свой отдел trade-in. Существуют автосалоны, специали­зирующиеся на покупке-продаже машин с пробегом, аукционы и просто непонятные органи­зации, принимающие такую технику «на комиссию». Среди частных лиц могут быть как те, кто продаёт собственный авто­мобиль, так и люди, которые находят выгодные варианты и затем пере­продают их, зарабатывая на разнице в цене. В народе их часто называют «перекупами».

Неправильно считать, что какая-то из этих категорий продавцов – обязательно мошенники, а другая гаранти­рует покупателю беспроблем­ное владение машиной в будущем. В теории юридиче­ские проблемы с подер­жанным автомобилем могут возникнуть при любой сделке. Но чем меньше посред­ников между преды­дущим собствен­ником и будущим — тем лучше. 

Как понять, что машину продаёт собственник

Об этом лучше всего расскажет ПТС продаваемого автомобиля — его стоит изучить в первую очередь. Прежде всего, документ должен быть подлинным — внима­тельно смотрите на серию и номер документа, водяные знаки, печати подраз­делений ГИБДД, подписи собствен­ников и ответ­ственных лиц. Есте­ственно, нужно проверить данные авто­мобиля — VIN и другие номера, если они есть. При подозрении на подделку любой буквы или цифры лучше не рисковать и даже не тратить время на осмотр такого авто­мобиля: проблемы могут возникнуть и после того, как вы купите машину.

Когда документ не вызывает сомнений, обратите внимание на последнюю по времени запись в паспорте – там указан текущий владелец автомобиля. Неважно, частное это лицо или фирма, главное, чтобы продавцом был тот, кто значится в документах. Потому что действи­тельным договор купли-продажи будет только с подписью предыдущего собствен­ника (для юридического лица — с печатью).

Не стесняйтесь спросить у продавца документы, подтверж­дающие его личность, — гражданский паспорт, водитель­ское удосто­верение, СТС на автомобиль — и сверяйте личные данные с указанными в ПТС. Если информация совпадает, перед вами тот, с кем можно заключать сделку. Только сначала проверьте, нет ли с машиной других юридических проблем. Как это сделать, имея на руках её VIN, мы уже писали.

Бывает так, что в ПТС заполнена только одна часть раздела о собствен­нике — с его личными данными, а информации про госномер и СТС авто­мобиля нет. Это может означать, что владелец, купивший машину до вас, не стал реги­стрировать её в ГИБДД. Данная ситуация не критична — например, так делают официальные дилеры, принимая технику в trade-in. Несмотря на отсут­ствие номеров на авто­мобиле и запрет на эксплуатацию, который наступает спустя 10 дней, вписанное в ПТС лицо всё равно считается собствен­ником машины, имеющим право её продать следующему покупателю.

Однако такая схема всё-таки более рискованная, особенно если продавец не офици­альный дилер, дорожащий репутацией, а частный авто­салон или «пере­купщик». Во-первых, в этом случае продавец должен допол­нительно подтвердить своё право собствен­ности договором купли-продажи, который он заключал с тем, у кого приобретал машину (обычно это преды­дущий собственник в ПТС). Во-вторых, так больше шансов, что вам «по наследству» достанутся старые юридиче­ские проблемы автомобиля. Например, неоплачен­ные дорожные штрафы, без погашения которых ГИБДД откажется ставить его на учёт и выдавать новые номера.

Поэтому лучше договориться с продавцом, чтобы он всё-таки зареги­стрировал машину на себя, а уже потом, когда процедура пройдёт без проблем, подписывать с ним договор купли-продажи и отдавать ему деньги. Даже если какие-то юридические проблемы «всплывут» потом, вы будете считаться добро­совестным приобрета­телем и сможете требовать у продавца компенсации или растор­жения сделки. Главное – правильно составить договор и указать в нём реальную сумму покупки.

Почему продавец — не обязательно владелец

Многие площадки и автосалоны, занимающиеся пере­продажей подер­жанных машин, не хотят вписывать себя даже в ПТС. Вместо этого они оформ­ляют с последним собственником соглаше­ние о продаже авто­мобиля как некоей услуге. И дальше продают машину от его имени. Или подписы­вают с ним договор комиссии, опреде­ляющий вознаграж­дение автосалона, проводящего сделку без присут­ствия собственника.

В этом случае риски возможных проблем ещё выше. Покупая такой автомобиль, вы не увидите его соб­ственника и даже не сможете убедиться, что он реально существует. Хорошо, если салон подпишет с ним нотариально заверенную генеральную доверен­ность на продажу машины — это сделает вашу сделку законной, но оформлять её придётся ещё вниматель­нее, чем обычную, и с помощью более сложного договора купли-продажи. Перед тем, как ставить подписи и отдавать деньги, следует убедиться, что эта доверен­ность действующая, а не «липовая».

Частные «перекупщики» часто вообще не заморачи­ваются доверен­ностями, само­стоятельно «рисуя» договора купли-продажи от предыдущих собствен­ников. А довер­чивым покупателям рассказы­вают, что продают машину друга, родствен­ника, живущего сейчас за границей, коллеги, который уехал в командировку, и тому подобные истории.

Настоятельно не рекомендуем покупать такой автомобиль, сколь бы хорошим ни было его состояние и насколько привлека­тельной не была цена. Потому что договор купли-продажи, заключённый вами с таким «пере­купщиком», не имеет вообще никакой юридической силы: для государ­ства он не собственник продаваемой машины. И если реальный владелец вдруг потребует своё имущество обратно, то авто­мобиль на законных основаниях у вас отберут. А вот вам вернуть свои деньги, отданные третьему лицу, вряд ли удастся.

Как не потерять свои деньги

Если вам понравилась машина, которую продают по одной из ненадёжных схем, требуйте, чтобы в сделке участвовал её реальный собственник. Проверьте его личные данные, попросите подписать с вами договор купли-продажи и оставить свой автограф в соответ­ствующей графе в ПТС. И жела­тельно — вместе с вами съездить в ГИБДД на регистрацию авто­мобиля, во время которой его проверят на отсут­ствие штрафов, залогов и других юридических проблем.

Но лучше с сомнительными схемами просто не связываться, особенно если у вас есть выбор среди экзем­пляров той же модели и сходного состояния. Отсеивать подобные предло­жения стоит на стадии теле­фонного звонка. Спросите у автора объявления, является ли он собствен­ником, вписана ли его фамилия в ПТС и каким образом будет оформ­ляться продажа. Нелишним будет попросить его прислать копии документов — личных и на машину. Честному продавцу скрывать нечего, и он должен пойти вам навстречу. А в случае отрицательных ответов пере­ключайтесь на другие объявления — хороших машин на Авто.ру хватает.

Как сэкономить своё время

Найти самые надёжные варианты среди огромного потока предло­жений на Авто.ру теперь можно с помощью специального значка – бейджа «От собствен­ника». Им в списке объявлений помечаются авто­мобили, которые продают их реальные владельцы. Причём эти бейджи расстав­ляют не сами продавцы – их присваи­вает Авто.ру, и только тем машинам, в которых собственник подтвердил своё право владения.

Пример объявления с бейджем «От собственника»

Чтобы получить такой бейдж, владелец должен пройти специальную процедуру. Объяв­ление нужно подавать с собствен­ного смартфона, в приложении Авто.ру. Этим же телефоном нужно сфото­графировать своё водитель­ское удосто­верение, СТС автомобиля и также через приложение передать модераторам класси­файда — это закры­вает возмож­ность «подправить» документы в графическом редакторе. После проверки документов на совпадение имён и данных в объявлении появляется отметка «Продаёт собственник». Шансы на быструю сделку с ней выше, поэтому таких объявлений с каждым днём на Авто.ру становится всё больше.

Конечно, покупка автомобиля у реального собственника не гарантирует, что она будет совсем беспроблемной: некоторые недобро­совестные продавцы готовы тратиться и на постановку машины на учёт. Поэтому будущую покупку обязательно надо пристально изучать вживую, проверять на сервисе и, конечно, разбираться с её прошлым. В этом покупателям на Авто.ру помогает другой сервис Авто.ру – отчёты ПроАвто, которые собираются по VIN или госномеру автомобиля.

Этот надёжный и беспристрастный источник информации о машине может сделать явным многое: участие в ДТП, работу в такси, историю эксплуатации машины, пробег. Основы­ваясь на этих данных, вам будет легче совершить осознанный и правильный выбор. Да и стоит отчёт ПроАвто от Авто.ру меньше, чем проезд и время, потраченное на осмотр потенциально проблемного варианта.

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