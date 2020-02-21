Где жители Екатеринбурга покупают и продают свои машины

О каких машинах мечтают россияне

Про бизнес

На российский рынок новых автомобилей в последние несколько лет без слёз не взглянешь: модельные линейки сокраща­ются, некогда сильные марки свора­чивают продажи, а вслед за паде­нием реальных доходов вынуж­денно меняются и вкусы россиян. Место совре­менных моделей С-класса стреми­тельно заняли корейские бюджет­ники, а с седанов и мини­вэнов мы массово пере­сажи­ваемся на крос­соверы всех мастей. Но мечтать-то мы пока ещё не пере­стали? Или как?

Чтобы узнать самые желанные машины россиян, мы опросили жителей восьми крупных городов: Москвы, Санкт-Петер­бурга, Влади­востока, Екатерин­бурга, Краснодара, Нижнего Нов­города, Ново­сибирска и Самары. Интересно, что они ответили?

О каких машинах мечтают автолюбители

Каждый пятый опрошенный (20%) россиянин в своих мечтах видит японскую Toyota. Самыми желан­ными моделями стали Land Cruiser 200 и Prado. О преми­альной марке Mercedes-Benz мечтают почти вдвое меньше респон­дентов (11%), а самым-самым Мерседесом оказался «Геленд­ваген». Замыкает тройку лидеров японский премиум Lexus (6%). 

Ещё два представителя немецкой тройки — Audi и BMW — только вместе сумели дотянуться до Mercedes-Benz (4 и 7% соответ­ственно). У Audi фаворитами стали модели Q7, Q8 и RS6, у BMW — X5 и X6.

Для 1% респондентов — видимо, уставших от пробок, — идеальным транс­портом видится вертолёт, само­лёт и даже космиче­ский корабль! Авто­любители, не опреде­лив­шиеся с конкретной маркой и моделью машины, чаще всего упоми­нали европейские и амери­канские автомобили.

Самыми преданными поклонниками собственных авто­мобилей, опять же, стали владельцы Toyota: почти поло­вина владельцев сказали, что мечтают о другой Тойоте. Кроме того, на Тойоту пере­сели бы и 10% респон­дентов, владеющих машинами из премиум-сегмента.

О люксовых машинах грезит лишь каждый десятый. Лидеры — Porsche и Rolls-Royce: их хотят 31 и 21% ответив­ших. Ещё по 10% голосов набрали Bugatti, Ferrari и Lamborghini.

Самые популярные автомобили в разных городах

Только в трёх городах из восьми автолюбители мечтают не о Тойоте: в Москве и Краснодаре на первом месте Mercedes-Benz, а в Санкт-Петер­бурге — BMW. Во всех осталь­ных регионах Toyota со значи­тельным отрывом обошла все остальные марки, включая самые роскошные.

Японской Toyota отдают предпочтение во Владивостоке: сказываются близость к Японии и высокая популяр­ность марки в целом (в том числе и на вторичном рынке). Второе место — у Lexus: о преми­альном «японце» мечтают 13% респондентов в этом регионе.

Какой у вас автомобиль мечты?

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