О каких машинах мечтают россияне
На российский рынок новых автомобилей в последние несколько лет без слёз не взглянешь: модельные линейки сокращаются, некогда сильные марки сворачивают продажи, а вслед за падением реальных доходов вынужденно меняются и вкусы россиян. Место современных моделей
Чтобы узнать самые желанные машины россиян, мы опросили жителей восьми крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Самары. Интересно, что они ответили?
О каких машинах мечтают автолюбители
Каждый пятый опрошенный (20%) россиянин в своих мечтах видит японскую Toyota. Самыми желанными моделями стали Land Cruiser 200 и Prado. О премиальной марке Mercedes-Benz мечтают почти вдвое меньше респондентов (11%), а самым-самым Мерседесом оказался «Гелендваген». Замыкает тройку лидеров японский премиум Lexus (6%).
Ещё два представителя немецкой тройки — Audi и BMW — только вместе сумели дотянуться до Mercedes-Benz (4 и 7% соответственно). У Audi фаворитами стали модели Q7, Q8 и RS6, у BMW — X5 и X6.
Для 1% респондентов — видимо, уставших от пробок, — идеальным транспортом видится вертолёт, самолёт и даже космический корабль! Автолюбители, не определившиеся с конкретной маркой и моделью машины, чаще всего упоминали европейские и американские автомобили.
Самыми преданными поклонниками собственных автомобилей, опять же, стали владельцы Toyota: почти половина владельцев сказали, что мечтают о другой Тойоте. Кроме того, на Тойоту пересели бы и 10% респондентов, владеющих машинами из премиум-сегмента.
О люксовых машинах грезит лишь каждый десятый. Лидеры — Porsche и Rolls-Royce: их хотят 31 и 21% ответивших. Ещё по 10% голосов набрали Bugatti, Ferrari и Lamborghini.
Самые популярные автомобили в разных городах
Только в трёх городах из восьми автолюбители мечтают не о Тойоте: в Москве и Краснодаре на первом месте Mercedes-Benz, а в Санкт-Петербурге — BMW. Во всех остальных регионах Toyota со значительным отрывом обошла все остальные марки, включая самые роскошные.
Японской Toyota отдают предпочтение во Владивостоке: сказываются близость к Японии и высокая популярность марки в целом (в том числе и на вторичном рынке). Второе место — у Lexus: о премиальном «японце» мечтают 13% респондентов в этом регионе.