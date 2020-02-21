О каких машинах мечтают россияне

На российский рынок новых автомобилей в последние несколько лет без слёз не взглянешь: модельные линейки сокраща­ются, некогда сильные марки свора­чивают продажи, а вслед за паде­нием реальных доходов вынуж­денно меняются и вкусы россиян. Место совре­менных моделей С-класса стреми­тельно заняли корейские бюджет­ники, а с седанов и мини­вэнов мы массово пере­сажи­ваемся на крос­соверы всех мастей. Но мечтать-то мы пока ещё не пере­стали? Или как?

Чтобы узнать самые желанные машины россиян, мы опросили жителей восьми крупных городов: Москвы, Санкт-Петер­бурга, Влади­востока, Екатерин­бурга, Краснодара, Нижнего Нов­города, Ново­сибирска и Самары. Интересно, что они ответили?

О каких машинах мечтают автолюбители

Каждый пятый опрошенный (20%) россиянин в своих мечтах видит японскую Toyota. Самыми желан­ными моделями стали Land Cruiser 200 и Prado. О преми­альной марке Mercedes-Benz мечтают почти вдвое меньше респон­дентов (11%), а самым-самым Мерседесом оказался «Геленд­ваген». Замыкает тройку лидеров японский премиум Lexus (6%).

Ещё два представителя немецкой тройки — Audi и BMW — только вместе сумели дотянуться до Mercedes-Benz (4 и 7% соответ­ственно). У Audi фаворитами стали модели Q7, Q8 и RS6, у BMW — X5 и X6.