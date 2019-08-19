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Drako GTE: 1216 электрических сил за 1,25 миллиона долларов

Новости

Николай Андреев

Калифорнийская фирма Drako Motors предста­вила свою первую модель — электриче­ский седан GTE. По словам создателей, работа над новинкой заняла почти десять лет.

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  • Каждое колесо Drako GTE приводится в движение собствен­ным электро­мотором. Суммарная мощность составляет 1216 л.с. (1583 Н·м). Из динамиче­ских характеристик пока рас­секречена только макси­мальная скорость — 332 км/ч.

  • Под полом и в центральном тоннеле расположены батареи ёмкостью 90 кВт·ч. Их можно заряжать от станции мощностью до 150 кВт. Аккуму­ляторы получили жидкост­ное охлаждение с тремя радиаторами в передней части автомобиля.

  • Каркас кузова и шасси с независимой передней и задней подвеской взяли у Karma Revero GT. Тормозные диски спереди и сзади — карбон-керамиче­ские диаметром 395 милли­метров. У GTE есть ещё и спортивная версия Track Edition. От базовой она отличается регули­руемыми гоночными аморти­заторами Öhlins.

  • В салоне под экраном мультимедийной системы находится панель с четырьмя рукоят­ками, которые отвечают за настройку управляющей электроники, режимы работы системы стабили­зации, степень рекупе­рации и распреде­ления мощности между передней и задней осями.

Всего будет выпущено 25 экземпляров Drako GTE. Начальная стоимость одного седана составит 1,25 миллиона долларов (83,7 миллиона рублей). Поставки автомобилей клиентам начнутся в 2020 году.

Убийца Теслы?

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