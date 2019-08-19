Drako GTE: 1216 электрических сил за 1,25 миллиона долларов

Каждое колесо Drako GTE приводится в движение собствен­ным электро­мотором. Суммарная мощность составляет 1216 л.с. (1583 Н·м). Из динамиче­ских характеристик пока рас­секречена только макси­мальная скорость — 332 км/ч.

Под полом и в центральном тоннеле расположены батареи ёмкостью 90 кВт·ч. Их можно заряжать от станции мощностью до 150 кВт. Аккуму­ляторы получили жидкост­ное охлаждение с тремя радиаторами в передней части автомобиля.

Каркас кузова и шасси с независимой передней и задней подвеской взяли у Karma Revero GT. Тормозные диски спереди и сзади — карбон-керамиче­ские диаметром 395 милли­метров. У GTE есть ещё и спортивная версия Track Edition. От базовой она отличается регули­руемыми гоночными аморти­заторами Öhlins.