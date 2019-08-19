Drako GTE: 1216 электрических сил за 1,25 миллиона долларов
Николай Андреев
Калифорнийская фирма Drako Motors представила свою первую модель — электрический седан GTE. По словам создателей, работа над новинкой заняла почти десять лет.
Каждое колесо Drako GTE приводится в движение собственным электромотором. Суммарная мощность составляет 1216 л.с. (1583 Н·м). Из динамических характеристик пока рассекречена только максимальная скорость —
332 км/ч.
Под полом и в центральном тоннеле расположены батареи ёмкостью 90 кВт·ч. Их можно заряжать от станции мощностью до 150 кВт. Аккумуляторы получили жидкостное охлаждение с тремя радиаторами в передней части автомобиля.
Каркас кузова и шасси с независимой передней и задней подвеской взяли у Karma Revero GT. Тормозные диски спереди и сзади — карбон-керамические диаметром 395 миллиметров. У GTE есть ещё и спортивная версия Track Edition. От базовой она отличается регулируемыми гоночными амортизаторами Öhlins.
В салоне под экраном мультимедийной системы находится панель с четырьмя рукоятками, которые отвечают за настройку управляющей электроники, режимы работы системы стабилизации, степень рекуперации и распределения мощности между передней и задней осями.
Всего будет выпущено 25 экземпляров Drako GTE. Начальная стоимость одного седана составит 1,25 миллиона долларов (83,7 миллиона рублей). Поставки автомобилей клиентам начнутся в 2020 году.