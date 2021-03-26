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Американский суперседан Drako GTE показал достоинства четырёх электромоторов на льду

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Дмитрий Елизаров

Компания Drako Motors из Калифорнии опубликовала видео­ролик, в котором её един­ственная модель — супер­седан GTE — скользит по голому льду. Каждое из колёс Drako GTE приводится в движение собственным электро­мотором (их совокупная отдача составляет 1216 л.с. и до 8880 Нм крутящего момента).

  • Возможность управлять количеством тяги и направле­нием вращения на каждом из колёс отдельно, по мнению разработ­чиков, позволяет седану двигаться по льду так, как не способен ни один из конкурентов.

  • На опубликованных кадрах продемонстриро­ваны скольжения под углом примерно 90 градусов к направ­лению движения, «полицей­ские» раз­вороты, а также вращение седана вокруг собствен­ной оси на одном месте. Аналогичную функцию под названием Tank Turn («Поворот танка») ранее анонсиро­вала компания Rivian для своего пикапа R1T. Ледовое видео снято на озере Джордж­таун в Колорадо.

  • Кроме того, Drako Motors продемонстриро­вала и уровень управля­емости седана на рыхлом и укатанном снегу, отправив авто­мобиль для этого на трениро­вочный полигон. Размещён он в горах на высоте примерно 2600 метров над уровнем моря. В обоих случаях использо­вались специ­альные настройки силовой установки, предназ­наченные для конкрет­ного типа покрытия. Всего же их преду­смотрено шесть, включая пресеты для сухой и дождли­вой погоды, а также две настройки для гоночных трасс.

  • Поставки электроседана с 90-киловаттной батареей должны начаться уже в нынешнем году. Drako Motors планирует собрать только 25 электрокаров, каждый из которых оценён в 1,25 миллиона долларов (более 95 миллионов рублей).

Смогли бы повторить такое на бензиновой машине?

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