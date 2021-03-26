Американский суперседан Drako GTE показал достоинства четырёх электромоторов на льду
Дмитрий Елизаров
Компания Drako Motors из Калифорнии опубликовала видеоролик, в котором её единственная модель — суперседан GTE — скользит по голому льду. Каждое из колёс Drako GTE приводится в движение собственным электромотором (их совокупная отдача составляет 1216 л.с. и до 8880 Нм крутящего момента).
Возможность управлять количеством тяги и направлением вращения на каждом из колёс отдельно, по мнению разработчиков, позволяет седану двигаться по льду так, как не способен ни один из конкурентов.
На опубликованных кадрах продемонстрированы скольжения под углом примерно 90 градусов к направлению движения, «полицейские» развороты, а также вращение седана вокруг собственной оси на одном месте. Аналогичную функцию под названием Tank Turn («Поворот танка») ранее анонсировала компания Rivian для своего пикапа R1T. Ледовое видео снято на озере Джорджтаун в Колорадо.
Кроме того, Drako Motors продемонстрировала и уровень управляемости седана на рыхлом и укатанном снегу, отправив автомобиль для этого на тренировочный полигон. Размещён он в горах на высоте примерно 2600 метров над уровнем моря. В обоих случаях использовались специальные настройки силовой установки, предназначенные для конкретного типа покрытия. Всего же их предусмотрено шесть, включая пресеты для сухой и дождливой погоды, а также две настройки для гоночных трасс.
Поставки электроседана с 90-киловаттной батареей должны начаться уже в нынешнем году. Drako Motors планирует собрать только 25 электрокаров, каждый из которых оценён в 1,25 миллиона долларов (более 95 миллионов рублей).