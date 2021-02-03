Посмотрите, как семейный минивэн почти выиграл в дрэге у суперкара Audi R8

В стоке двигатель 5.2 V10 у Audi R8 — атмосферный. Базовый вариант выдаёт 540 сил, версия с приставкой plus — 610 сил и разгоняется до сотни за 3,2 секунды. Но на машине, участвовавшей в заезде, допол­нительно установлен компрессор, и итоговая отдача неизвестна.

Mercedes-Benz R 63 AMG располагает в заводском варианте 510 силами, снятыми с атмо­сферной «восьмёрки» объёмом 6,2 литра. Разгон до сотни занимает у модели пять секунд. Установ­ленный компрессор довёл мощность до 700 л.с.

В первом заезде Audi немного «проспал», и Mercedes был первым с преимуще­ством примерно в корпус. Во втором старте сложилась обратная ситуация. В финальном старте R-класс получил фору на старте, но «эрка» из Инголь­штадта всё равно сумела обойти его. Заезд проводился на 1000 футов (чуть больше 300 метров).