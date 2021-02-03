Посмотрите, как семейный минивэн почти выиграл в дрэге у суперкара Audi R8
Кирилл Малышев
Youtube-канал Hoonigan провёл очередную дрэг-дуэль: в поединке сошлись Mercedes-Benz R 63 AMG и Audi R8 — оба с доработанными двигателями. Семейный минивэн был близок к победе.
В стоке двигатель 5.2 V10 у Audi R8 — атмосферный. Базовый вариант выдаёт 540 сил, версия с приставкой plus — 610 сил и разгоняется до сотни за 3,2 секунды. Но на машине, участвовавшей в заезде, дополнительно установлен компрессор, и итоговая отдача неизвестна.
Mercedes-Benz R 63 AMG располагает в заводском варианте 510 силами, снятыми с атмосферной «восьмёрки» объёмом 6,2 литра. Разгон до сотни занимает у модели пять секунд. Установленный компрессор довёл мощность до 700 л.с.
В первом заезде Audi немного «проспал», и Mercedes был первым с преимуществом примерно в корпус. Во втором старте сложилась обратная ситуация. В финальном старте
R-классполучил фору на старте, но «эрка» из Ингольштадта всё равно сумела обойти его. Заезд проводился на 1000 футов (чуть больше 300 метров).
Прошлым летом этот же самый Mercedes-Benz
R-классаустановил рекорд скорости для минивэнов, допущенных на дороги общего пользования. Ему покорилась отметка в 266,3 км/ч.Стандартный AMG ненамного медленнее. У него электронный ограничитель срабатывает на 250 км/ч.