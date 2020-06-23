Дьявол носит ватник: скромные машины с нескромными результатами на квотере

Построить интересный дрэгстер-слиппер не так и сложно: нужно взять самую мало­примеча­тель­ную машину и поставить туда мотор помощнее. Джейми Спиллер, например, оснастил свой универсал Mitsubishi Sigma двигателем GM LS1 и автомати­ческой коробкой передач 4L60E. Теперь эта серая мышка, на заднюю ось которой приходится более 400 сил, на квотере демонстрирует уверенные 12 секунд.

Впрочем, проект Джейми ещё не самый радикальный. Если Сигму оснастить турбированным двигателем Ford Cleveland, то японский универсал будет покрывать четверть мили за 9 секунд. А останав­ливать его придётся с помощью парашюта. Благо, в универсале для него достаточно места сзади.