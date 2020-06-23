Дьявол носит ватник: скромные машины с нескромными результатами на квотере
Алексей Олефиренко
Вот стоишь такой на светофоре за рулём Porsche 911 Turbo S, включаешь лонч-контроль и знаешь, что к следующему светофору точно приедешь первый, потому что 2,7 секунды до «сотни». Но вот загорается зелёный и ты смотришь, как мимо твоего лонча пролетает Нива. Может ли такое случиться наяву? Ещё как! Для этого и строят слипперы — обычные машины с дьявольской начинкой!
Mitsubishi Sigma
Построить интересный дрэгстер-слиппер не так и сложно: нужно взять самую малопримечательную машину и поставить туда мотор помощнее. Джейми Спиллер, например, оснастил свой универсал Mitsubishi Sigma двигателем GM LS1 и автоматической коробкой передач 4L60E. Теперь эта серая мышка, на заднюю ось которой приходится более 400 сил, на квотере демонстрирует уверенные 12 секунд.
Впрочем, проект Джейми ещё не самый радикальный. Если Сигму оснастить турбированным двигателем Ford Cleveland, то японский универсал будет покрывать четверть мили за 9 секунд. А останавливать его придётся с помощью парашюта. Благо, в универсале для него достаточно места сзади.
Volkswagen Caddy
Чем хороши автомобили Volkswagen Group, так это взаимозаменяемостью двигателей и трансмиссий. Например, можно взять дизельный Volkswagen Caddy, вытряхнуть из него все органы, а вместо них установить мотор, снятый с Golf R. Да ещё и со Stage 3 от ателье Revo. На выходе получится малопримечательный развозной фургончик, который в дрэге сможет порвать, скажем, BMW M4.
Благодаря системе полного привода и почти что 500 турбосилам, Caddy способен проезжать четверть мили за 11,7 секунды! Интересно, стала бы «Почта России» работать быстрее, если бы у неё были такие фургоны?
Ford Transit
Лишь широченные задние шины Hoosier выдают в этом видавшем виды Транзите дрэгового монстра. В его техпаспорте по-прежнему записан 2,5-литровый турбодизельный двигатель, но в действительности в движение этот фургон приводит доработанный V8 от Lexus с наддувом.
Точные показатели мощности и крутящего момента супер-Транзита неизвестны, но едет этот здоровяк будь здоров: 13 секунд на четверти мили — примерно столько же требуется Chevrolet Camaro SS. Конечно, агрегатоноситель Jaguar XJ220 в виде Транзита мог бы оказаться быстрее, но этот автомобиль не позиционируется как дрэгстер.
Saturn SL2
Странно-футуристичные автомобили Saturn меньше всего ожидаешь увидеть на дрэг-стрипах: уж больно цивилизованно и безобидно они выглядят. Но, как показывает практика, при должном объёме доработок и эти машины способны показывать достойные результаты на дрэг-стрипе.
Этот экземпляр Сатурна оснащён стандартным четырёхцилиндровым мотором, в котором заменили буквально всё: поршни, шатуны, ГБЦ, топливный насос… Ко всему прочему была установлена турбина T04E и интеркулер. И теперь Saturn проходит контрольную дистанцию за каких-то 11,9 секунды.
Chevrolet Silverado
Пример GMC Syclone, который ещё в 1990-х наказывал Porsche и Ferrari на четверти мили, чётко даёт понять, что пикапы в дрэге недооценивать нельзя. Даже если их внешность не выдаёт никакой чертовщинки.
Ещё одним подтверждением этого знания является вот такой Chevrolet Silverado Z71 бородатых годов. Хотя внешне это обычный грузовичок, лишённый дверцы багажника (просто потому, что в дрэге она будет служить аэротормозом), в нём стоит мотор мощностью более 1000 лошадиных сил.
Chrysler Voyager
Как заставить мамин минивэн проезжать
Крис Крюг просто взял и закинул в багажник Chrysler Voyager турбореактивный двигатель от вертолёта. Причём дополнительная силовая установка не мешает работе двигателя внутреннего сгорания. Так что в «гражданском» режиме на этом огнедышащем монстре можно ездить и по городу. А когда дело доходит до гонок, Крис открывает боковые двери (для притока воздуха к дополнительной силовой установке) и снимает фальшпанель заднего стекла, за которой прячутся плюющиеся пламенем сопла.
В боевом режиме Вояджер разгоняется до 160 километров в час всего за 7 секунд.
Opel Kadett
Говорят, что «любая немецкая машина когда-нибудь превращается в Opel». Что ж, если она превратится в такой вот Kadett, это будет не худший вариант пенсии. На первый взгляд, это слегка тюнингованный хэтчбек в хорошем состоянии, но стоит открыть капот, как обнаружится до неприличия тюнингованный 16-клапанный мотор Ecotec, турбина которого дует 3,1 бара! С двух литров рабочего объёма у этого агрегата сняли 1250 лошадиных сил. Это позволяет полноприводному хэтчбеку разгоняться до 300 километров в час с лишним на дистанции всего в одну милю. Будут ещё шутки про Opel?
Jeep CJ
Если с Джипа Грега Зойтмалдера снять тормозной парашют и препятствующую вилли тележку, то его вполне можно принять за слегка тюнингованный CJ, который по-прежнему сможет спокойно рассекать по лесам. Или по пляжам. Однако стезя этого оранжевого дьявола — заезды на четверть мили.
Благодаря гоночному 6,7-литровому двигателю, «кирпич» способен проезжать квотер менее чем за 9 секунд! А также отчаянно жечь резину на дорогах общего пользования. Да-да, ему правда можно ездить и по обычным улицам, несмотря на то, что в своём нынешнем воплощении супер-Джип развивает около 1500 лошадиных сил и 1400 Н·м крутящего момента.
Smart Fortwo
Видели когда-нибудь, как Smart делает вилли — то есть встаёт только на задние колёса на старте? Если нет, то полюбуйтесь на эту кроху с полуторалитровым мотором от Toyota Paseo. Благодаря турбонаддуву немолодой агрегат раскачали до 200 с лишним сил. Именно он обеспечивает Смарту впечатляющие результаты на четверти мили — 12,5 секунды. Неплохо для машины, которую может сдуть в соседний ряд проехавшая навстречу ГАЗель.
Lada Нива
Кстати, насчёт Нивы мы не шутили. Безумный внедорожник с двигателем GM LSX и турбиной Precision проживает в Харькове. В «щадящем» режиме двигатель развивает 1250 лошадиных сил. Хотя его можно раскочегарить аж до 2500 сил!
Девять секунд на четверти мили для этой машины — вообще не проблема. Первую сотню автомобиль набирает спустя 2,3 секунды после старта, а вторую – спустя всего шесть. Проект из года в год дорабатывается, так что лучший заезд этой безумной Нивы ещё впереди.
P.S.
Не так давно мы рассказывали о самой быстрой Honda Civic на планете, которая, благодаря системе полного привода и чумовому четырёхцилиндровому мотору, может разгоняться до 97 километров в час за 1,1 секунды и проезжать квотер за 7,45 секунды. К чему мы это? Да к тому, что из любой машины можно построить настоящего дьявола. Дерзайте!