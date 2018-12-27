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Дрэг суперкаров: Ferrari и McLaren против двух Lamborghini

Видео
Welcome back to the 888MF YouTube channel. In this Xmas Special we drag race four incredible supercars at Bruntingthorpe Proving Ground. The McLaren 720S takes on the Ferrari 812 Superfast, the Lamborghini Aventador SV and Performante Spyder. Please like, comment and subscribe. Follow me on Instagram @888mf Filmed and Edited by @danbarnettmedia Thumbnail by @zainz Thanks to the following owners for participating: Ferrari 812 Superfast - @93_cf McLaren 720S - @zakttroy Lamborghini Performante Spyder - @simonwu_avantmotor

Канал 888MF собрал для гонки по прямой четыре крутейших суперкара – Ferrari 812 Superfast с атмосферным 6.5 V12 мощностью 800 л.с., Lamborghini Aventador SV (в нём тоже 6.5 V12 мощностью 750 л.с.), McLaren 720S с 4.0 V8 и двумя турбинами (720 л.с.) и 640-сильный родстер Lamborghini Huracan Performante Spyder с атмосферным 5.2 V10. Сначала машины прогрели в парных заездах, а в финале определили победителя.

Если досмотрите до конца, то вас ждёт бонус – дрэг 500-сильного Porsche 911 GT3 против роскошного 632-сильного Rolls-Royce Wraith!

За кого болели?

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