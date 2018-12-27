Дрэг суперкаров: Ferrari и McLaren против двух Lamborghini

Канал 888MF собрал для гонки по прямой четыре крутейших суперкара – Ferrari 812 Superfast с атмосферным 6.5 V12 мощностью 800 л.с., Lamborghini Aventador SV (в нём тоже 6.5 V12 мощностью 750 л.с.), McLaren 720S с 4.0 V8 и двумя турбинами (720 л.с.) и 640-сильный родстер Lamborghini Huracan Performante Spyder с атмосферным 5.2 V10. Сначала машины прогрели в парных заездах, а в финале определили победителя.

Если досмотрите до конца, то вас ждёт бонус – дрэг 500-сильного Porsche 911 GT3 против роскошного 632-сильного Rolls-Royce Wraith!

