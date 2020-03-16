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Дрэг на 1915 сил: Audi RS7 и Bentley Flying Spur против Porsche Panamera

Видео

Николай Андреев

Канал Carwow собрал для гонки на четверть мили (402 метра) самые свежие полноприводные модели марок Audi, Bentley и Porsche с самыми мощными битурбомоторами. Участники сильно отличаются внешне, однако все они построены на платформе MSB концерна Volkswagen.

Лифтбек Audi RS7 Sportback со снаряжённой массой 2140 килограммов оснащён 4.0 V8 мощностью 600 л.с. (800 Н·м) и вспомогательным 48-вольтовым электромотором. 635-сильный седан Bentley Flying Spur с 6.0 W12 оказался самым тяжёлым — 2437 килограммов. На Porsche Panamera Tubro S E-Hybrid установлены 550-сильный 4.0 V8 и 130-сильный электро­двигатель — такой хэтчбек весит 2310 килограммов.

Несмотря на разницу в технике, в заезде два автомобиля оказались так близко друг к другу, что потребовался фотофиниш. А победителя вы можете узнать, посмотрев ролик.

Bentley Flying Spur vs Porsche Panamera Turbo S vs Audi RS7 Sportback. It’s opulent super-saloon vs sports hybrid vs speedy four-door coupe! But which of these three very different machines will come out on top? The Bentley gets the biggest engine – a 6.0-litre twin-turbo W12! It dwarfs the other cars’ twin-turbo V8s, but it’s also the heaviest one here. Will the Panamera’s electric motor give it the edge? Or will the RS7 – the lightest of the trio – steal it? Watch now and find out! Subscribe to our Local Channels! carwow Arabic - https://www.youtube.com/channel/UCqLFMEtmRNcyMmWqaqg70tA carwow Chinese - https://www.youtube.com/channel/UC7EiNbBHXn7kksTeS8ll1CQ carwow Germany - https://www.youtube.com/channel/UCcftUjNsimynCrKGFolLRKQ carwow Indonesia - https://www.youtube.com/carwowIndonesia carwow Japanese - http://www.youtube.com/carwow日本語 carwow Korean - https://www.youtube.com/channel/UCzm5GOElgUN-oLutNduDObA carwow Portuguese - https://www.youtube.com/channel/UC0vIp6Bzz1SeFNnFFdm_cUw carwow Russian - https://www.youtube.com/channel/UCh3gEkEeYjSNNyLWyuarITA carwow Spanish - http://www.youtube.com/c/carwowEspañol Subscribe to Mat’s Channel – https://www.youtube.com/user/MatWatsonCars Instagram – http://www.instagram.com/carwowcars Facebook – http://www.facebook.com/carwowuk Twitter – http://www.twitter.com/carwowuk Awkward haggling is a thing of the past with carwow. Choose your perfect car with our configurator tool and let the country’s best dealers compete over you. Compare the five best offers by price, location and dealer ratings and choose the one that’s right for you – no hassle, no haggling, just a great deal. Visit our site to save money on your new car – http://bit.ly/carwow-UK Oder auch in Deutschland Geld beim Autokauf sparen – http://bit.ly/carwow-DE Visita nuestra página web para saber cuánto te puedes ahorrar en tu nuevo coche – http://bit.ly/carwow-ES

Кого из участников заезда выбрали бы?

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