Дрэг на 1915 сил: Audi RS7 и Bentley Flying Spur против Porsche Panamera
Николай Андреев
Канал Carwow собрал для гонки на четверть мили (402 метра) самые свежие полноприводные модели марок Audi, Bentley и Porsche с самыми мощными битурбомоторами. Участники сильно отличаются внешне, однако все они построены на платформе MSB концерна Volkswagen.
Лифтбек Audi RS7 Sportback со снаряжённой массой 2140 килограммов оснащён 4.0 V8 мощностью 600 л.с. (800 Н·м) и вспомогательным 48-вольтовым электромотором. 635-сильный седан Bentley Flying Spur с 6.0 W12 оказался самым тяжёлым — 2437 килограммов. На Porsche Panamera Tubro S
Несмотря на разницу в технике, в заезде два автомобиля оказались так близко друг к другу, что потребовался фотофиниш. А победителя вы можете узнать, посмотрев ролик.