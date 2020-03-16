Дрэг на 1915 сил: Audi RS7 и Bentley Flying Spur против Porsche Panamera

Канал Carwow собрал для гонки на четверть мили (402 метра) самые свежие полноприводные модели марок Audi, Bentley и Porsche с самыми мощными битурбомоторами. Участники сильно отличаются внешне, однако все они построены на платформе MSB концерна Volkswagen.

Лифтбек Audi RS7 Sportback со снаряжённой массой 2140 килограммов оснащён 4.0 V8 мощностью 600 л.с. (800 Н·м) и вспомогательным 48-вольтовым электромотором. 635-сильный седан Bentley Flying Spur с 6.0 W12 оказался самым тяжёлым — 2437 килограммов. На Porsche Panamera Tubro S E-Hybrid установлены 550-сильный 4.0 V8 и 130-сильный электро­двигатель — такой хэтчбек весит 2310 килограммов.

Несмотря на разницу в технике, в заезде два автомобиля оказались так близко друг к другу, что потребовался фотофиниш. А победителя вы можете узнать, посмотрев ролик.