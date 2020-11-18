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Настоящий DeLorean DMC-12 сразился в дрэге с мини-копией Tesla Cybertruck

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Дмитрий Елизаров

Компания Hacksmith Industries из Канады, ради развлечения построившая работо­способную реплику знаме­нитого пикапа Tesla в масштабе 1:2, вывела её на гонки с культовым DeLorean DMC-12. Заезд закончился проигрышем копии, которую потом пришлось ещё и чинить.

  • Канадская реплика Tesla Cybertruck высотой примерно по пояс взрослому человеку очень похожа на оригинал. У неё такой же дизайн кузова, аналогичные свето­диодные панели и имеется грузовая платформа с откидным задним бортом. Однако в сверх­компактном салоне пикапа может поме­ститься только один человек, а попадать за руль реплики приходится через крышу. В распоря­жении водителя помимо руля и педалей имеется монитор, на который выводится вся информация о состоянии силовой установки.

  • В движение копия приводится, в отличие от целого ряда других реплик, электро­моторами — как и грузовик Tesla. Мини-пикап оснащён тремя двигателями (два на передней оси и один на задней), генериру­ющими совокупно 850 Нм крутящего момента. Динамические харак­теристики своего электрокара в Hacksmith не замеряли, запаса хода тоже не знают. Зато подсчитали, что на постройку электрокара ушло 50 143,94 доллара (почти 3,8 миллиона рублей).

  • DeLorean DMC-12 был выбран в качестве соперника во многом потому, что эту культо­вую модель сам Илон Маск на презентации Tesla Cybertruck упоминал в качестве одного из источников вдохно­вения для дизайнеров. Кроме того, так сложилось, что ДеЛореаном владеет ведущий дизайнер компании. Купе, получившее всемирную известность после съёмок в кино­трилогии «Назад в будущее», оснащалось 150-сильным V6 объёмом 2,9 литра.

  • Организаторам гонки удалось провести только один заезд. В момент старта «Кибертрак» продемон­стрировал резкое ускорение, однако почти мгновенно сдал позиции и не смог составить сопернику никакой конкуренции. Предполо­жительно, это случилось из-за поломки одного из моторов. Починить его удалось прямо на треке, но вызывать DeLorean на матч-реванш канадцы не стали.

  • Ещё одна реали­стичная копия Tesla Cybertruck, но на этот раз полно­размерная, построена в Боснии и Герцего­вине; у неё воспро­изведён даже интерьер пикапа Tesla. Однако на какой базе собрана реплика, неизвестно.

Как считаете, мог ли бэби-Cybertruck победить?

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