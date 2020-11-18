Настоящий DeLorean DMC-12 сразился в дрэге с мини-копией Tesla Cybertruck
Дмитрий Елизаров
Компания Hacksmith Industries из Канады, ради развлечения построившая работоспособную реплику знаменитого пикапа Tesla в масштабе 1:2, вывела её на гонки с культовым DeLorean
Канадская реплика Tesla Cybertruck высотой примерно по пояс взрослому человеку очень похожа на оригинал. У неё такой же дизайн кузова, аналогичные светодиодные панели и имеется грузовая платформа с откидным задним бортом. Однако в сверхкомпактном салоне пикапа может поместиться только один человек, а попадать за руль реплики приходится через крышу. В распоряжении водителя помимо руля и педалей имеется монитор, на который выводится вся информация о состоянии силовой установки.
В движение копия приводится, в отличие от целого ряда других реплик, электромоторами — как и грузовик Tesla. Мини-пикап оснащён тремя двигателями (два на передней оси и один на задней), генерирующими совокупно 850 Нм крутящего момента. Динамические характеристики своего электрокара в Hacksmith не замеряли, запаса хода тоже не знают. Зато подсчитали, что на постройку электрокара ушло 50 143,94 доллара (почти 3,8 миллиона рублей).
DeLorean DMC-12 был выбран в качестве соперника во многом потому, что эту культовую модель сам Илон Маск на презентации Tesla Cybertruck упоминал в качестве одного из источников вдохновения для дизайнеров. Кроме того, так сложилось, что ДеЛореаном владеет ведущий дизайнер компании. Купе, получившее всемирную известность после съёмок в кинотрилогии «Назад в будущее», оснащалось 150-сильным V6 объёмом 2,9 литра.
Организаторам гонки удалось провести только один заезд. В момент старта «Кибертрак» продемонстрировал резкое ускорение, однако почти мгновенно сдал позиции и не смог составить сопернику никакой конкуренции. Предположительно, это случилось из-за поломки одного из моторов. Починить его удалось прямо на треке, но вызывать DeLorean на матч-реванш канадцы не стали.
Ещё одна реалистичная копия Tesla Cybertruck, но на этот раз полноразмерная, построена в Боснии и Герцеговине; у неё воспроизведён даже интерьер пикапа Tesla. Однако на какой базе собрана реплика, неизвестно.