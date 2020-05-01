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Ничего необычного, просто настоящий дрэгстер приехал за покупками

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Николай Андреев

В американском городе Тайлер, штат Техас, местный житель загружал покупки в свой пикап, когда увидел на парковке магазина музыкальных инструментов настоящий гоночный дрэгстер. Бросив всё, вместе с остальными очевидцами он начал снимать необычный автомобиль.

Дрэгстер пропустил поток машин и выехал на дорогу. Для собравшихся прохожих водитель в шлеме устроил эффектный бернаут и поехал по своим делам.

Occurred on April 15, 2020 / Tyler, Texas, USA "I was loading my truck and saw this guy putting on his fire suit and helmet in the middle of Tyler TX, on Broadway, a major City street at 5. I dropped what I was doing to catch it all on video. I couldn't believe it. He pulled out after traffic had passed. Checked both ways and ripped down the street. It was incredible." Contact licensing@viralhog.com to license this or any ViralHog video. Make money from your videos! Submit footage here: https://viralhog.com/submit Subscribe, Like, or Follow ViralHog: YouTube: https://www.youtube.com/viralhog Facebook: https://fb.me/viralhog Instagram: https://instagr.am/viralhog Twitter: https://twitter.com/viralhog TikTok: https://www.tiktok.com/@viralhog

Что вы сделали бы, увидев в городе такой дрэгстер?

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