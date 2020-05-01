Ничего необычного, просто настоящий дрэгстер приехал за покупками

В американском городе Тайлер, штат Техас, местный житель загружал покупки в свой пикап, когда увидел на парковке магазина музыкальных инструментов настоящий гоночный дрэгстер. Бросив всё, вместе с остальными очевидцами он начал снимать необычный автомобиль.

Дрэгстер пропустил поток машин и выехал на дорогу. Для собравшихся прохожих водитель в шлеме устроил эффектный бернаут и поехал по своим делам.