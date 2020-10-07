Посмотрите на чудесное спасение гонщицы после взлёта её дрэгстера
Дмитрий Елизаров
Гоночная ассоциация NHRA опубликовала видеозапись одного из четвертьфинальных заездов класса Top Fuel на чемпионате Camping World Drag Racing Series. Машина Лии Прюэтт по неясной пока причине буквально взлетела в воздух, но спортсменка не пострадала и смогла сама выбраться из-под обломков.
32-летняя Лия Прюэтт выступает за команду Don Schumacher Racing. Заезд состоялся на трассе World Wide Technology Raceway в районе Сент-Луиса.
Причина аварии пока не называется. На видео можно разглядеть, как машина гонщицы, оформленная в цветах Mopar, буквально переламывается пополам и взлетает в воздух, после чего задняя часть с двигателем и кокпитом пилота делает оборот и падает обратно на трассу.
Однако Лия смогла сама покинуть развалившийся болид и уйти с дрэгстрипа. Позже она назвала инцидент «не лучшим началом октября» и «самым безумным заездом, в котором она когда-либо участвовала», заявив при этом, что дрэг-рейсеры всегда должны быть готовы к риску. По её словам, жизнь ей спасли продуманное шасси дрэгстера и предусмотренное конструкцией оборудование для безопасности.
Один из самых странных дрэг-заездов состоялся в середине сентября. В гонке участвовали пикапы Ford F-150 и Ram 1500, но условия соревнования были осложнены тем, что к каждому грузовику дополнительно прикрепили прицеп весом 2,5 тонны.