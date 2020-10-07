Посмотрите на чудесное спасение гонщицы после взлёта её дрэгстера

32-летняя Лия Прюэтт выступает за команду Don Schumacher Racing. Заезд состоялся на трассе World Wide Technology Raceway в районе Сент-Луиса.

Причина аварии пока не называется. На видео можно разглядеть, как машина гонщицы, оформленная в цветах Mopar, буквально переламывается пополам и взлетает в воздух, после чего задняя часть с двигателем и кокпитом пилота делает оборот и падает обратно на трассу.

Однако Лия смогла сама покинуть развалившийся болид и уйти с дрэгстрипа. Позже она назвала инцидент «не лучшим началом октября» и «самым безумным заездом, в котором она когда-либо участвовала», заявив при этом, что дрэг-рейсеры всегда должны быть готовы к риску. По её словам, жизнь ей спасли продуманное шасси дрэгстера и предусмотренное конструкцией оборудование для безопасности.