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Посмотрите на чудесное спасение гонщицы после взлёта её дрэгстера

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Дмитрий Елизаров

Гоночная ассоциация NHRA опубликовала видеозапись одного из четвертьфинальных заездов класса Top Fuel на чемпионате Camping World Drag Racing Series. Машина Лии Прюэтт по неясной пока причине буквально взлетела в воздух, но спортсменка не пострадала и смогла сама выбраться из-под обломков.

  • 32-летняя Лия Прюэтт выступает за команду Don Schumacher Racing. Заезд состоялся на трассе World Wide Technology Raceway в районе Сент-Луиса.

  • Причина аварии пока не называется. На видео можно разглядеть, как машина гонщицы, оформленная в цветах Mopar, буквально переламывается пополам и взлетает в воздух, после чего задняя часть с двигателем и кокпитом пилота делает оборот и падает обратно на трассу.

  • Однако Лия смогла сама покинуть развалившийся болид и уйти с дрэгстрипа. Позже она назвала инцидент «не лучшим началом октября» и «самым безумным заездом, в котором она когда-либо участвовала», заявив при этом, что дрэг-рейсеры всегда должны быть готовы к риску. По её словам, жизнь ей спасли продуманное шасси дрэгстера и предусмотренное конструкцией оборудование для безопасности.

  • Один из самых странных дрэг-заездов состоялся в середине сентября. В гонке участвовали пикапы Ford F-150 и Ram 1500, но условия соревнования были осложнены тем, что к каждому грузовику дополнительно прикрепили прицеп весом 2,5 тонны.

Доводилось участвовать в гонках на ускорение?

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