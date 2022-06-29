Самые высокие штрафы для водителей в России: полный список

ДПС требует уступить дорогу: что делать, если это невозможно? Отвечает юрист

Разбор

Владислав Жук

Водитель обязан уступить дорогу машине со спецсигналом, но иногда уйти с траектории движения спецтранспорта просто некуда (впереди пробка или дорога однополосная) либо такой манёвр приведёт к нарушению правил. С помощью юриста объясняем, как правильно поступить в подобной ситуации.

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«Ехал по двухполосной дороге: слева сплошная, справа — тротуар. Сзади ехал экипаж ДПС, внезапно включил сирену и проблесковые маячки. Куда деваться в этой ситуации?»

Владислав Жук

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Князев и партнёры»

Необходимость уступить дорогу спецтранспорту прописана в пункте 3.2 ПДД: «При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства». Если не выполнить требование правил, то водителя могут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тыс. рублей в случае непропуска автомобиля с цветографической схемой (полиция, скорая, пожарная) и даже лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев. А если машина не имеет цветографической схемы, то возможен лишь штраф в размере 500 рублей.

Но уступить дорогу — это значит не начинать, не возобновлять или продолжать движение, не осуществлять какой-либо манёвр, если это заставит пользующегося преимуществом изменить направление движения или скорость.

В описанной ситуации надо просто освободить машине ДПС путь, но движение по тротуарам запрещено, как и выезд на встречную полосу. Всё, что может сделать водитель, — максимально прижаться к тротуару, чтобы экипаж ДПС смог обогнать его по встречной полосе, поскольку правила разрешают это делать при включённой сирене и проблесковом маячке.

А вот если встречная отделена разделительным барьером, вариантов пропустить машину со спецсигналом нет. В рамках ПДД водитель может лишь доехать до места, где у него будет возможность уступить дорогу, но самостоятельно нарушать правила он не обязан.

Спецавтомобиль требует уступить дорогу, что делать?

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