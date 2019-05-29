Голубь спас водителя от штрафа за превышение скорости

В Германии водителю старого Renault Twingo невероятно повезло. Он ехал со скоростью 54 км/ч в пригороде города Фирзена вместо положенных 30 км/ч и его сфотографировала камера, но в кадр случайно попала птица, закрыв его лицо. Об этом рассказало местное издание Lokalo24.