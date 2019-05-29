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Голубь спас водителя от штрафа за превышение скорости

Новости

Николай Андреев

В Германии водителю старого Renault Twingo невероятно повезло. Он ехал со скоростью 54 км/ч в пригороде города Фирзена вместо положенных 30 км/ч и его сфотографировала камера, но в кадр случайно попала птица, закрыв его лицо. Об этом рассказало местное издание Lokalo24.

  • Согласно законам Германии, снимок дорожной камерой считается недействительным, если на фотографии не видно лица водителя. Обычно этим пользуются туристы из Великобритании, сажая большие мягкие игрушки на место пассажира в своих праворульных автомобилях.

  • В этой истории голубь спас водителя Twingo от штрафа в размере 105 евро. А полицейские, опубликовав снимок, отметили, что птицу тоже следовало бы оштрафовать за превышение скорости.

Честные законы в Германии?

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