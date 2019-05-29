Голубь спас водителя от штрафа за превышение скорости
Николай Андреев
В Германии водителю старого Renault Twingo невероятно повезло. Он ехал со скоростью 54 км/ч в пригороде города Фирзена вместо положенных 30 км/ч и его сфотографировала камера, но в кадр случайно попала птица, закрыв его лицо. Об этом рассказало местное издание Lokalo24.
Согласно законам Германии, снимок дорожной камерой считается недействительным, если на фотографии не видно лица водителя. Обычно этим пользуются туристы из Великобритании, сажая большие мягкие игрушки на место пассажира в своих праворульных автомобилях.
В этой истории голубь спас водителя Twingo от штрафа в размере 105 евро. А полицейские, опубликовав снимок, отметили, что птицу тоже следовало бы оштрафовать за превышение скорости.