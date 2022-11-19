Нужна ли генеральная доверенность для продажи автомобиля

В обиходе автомобилисты привыкли использовать слова «генеральная доверенность», когда подразумевают практически неограниченные права на распоряжение автомобилем. Но в законодательстве такого термина нет. Вместо него там значится «нотариально удостоверенный документ». Такая доверенность заверяется (чаще всего и составляется) нотариусом и вносится в реестр Федеральной нотариальной палаты. Но сам по себе способ оформления ещё не наделяет доверенное лицо неограниченными правами на транспортное средство (ТС). Так называемому представителю собственника можно совершать только те действия, которые напрямую указаны в бумаге, или естественным образом следуют из формулировки пункта. Это может быть:

Управление транспортным средством;

Техобслуживание автомобиля;

Получение автомобиля (например, со штрафстоянки или из места временного хранения);

Представление интересов собственника в страховой компании и оформление полисов;

Продажа машины;

Представление интересов собственника в ГИБДД и других подразделениях МВД;

Осуществление регистрационных действий и прочее.

При этом статья 185.1 Гражданского кодекса говорит о том, что удостоверять этот документ нужно только если:

Сама сделка подлежит государственной регистрации.

Подаётся заявление на государственную регистрацию прав или сделок.

Зарегистрированные права передаются.

Сам факт покупки или продажи ТС нигде не регистрируется, поэтому для заключения ДКП по доверенности заверять её необязательно.

Для большинства случаев, в том числе и продажи машины, хватит обычной рукописной доверенности на автомобиль. Её ещё называют «заключённой в простой письменной форме». Такую бумагу составляют целиком от руки или частично заполняют в электронном виде и затем распечатывают. Никаких специальных отметок кроме подписи доверителя в ней нет.