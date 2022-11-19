АННА КРИВОРУЧКО
До 24 ноября 2012 года доверить управление автомобилем другому человеку можно было только после оформления специального документа. Но затем процедуру упростили, и сейчас ездить на чужой машине можно вообще без доверенности. Однако сама доверенность в некоторых случаях всё равно необходима: ранее мы писали, для чего нужна доверенность на автомобиль при его использовании, а теперь подробно расскажем о доверенности на продажу автомобиля.
Нужна ли генеральная доверенность для продажи автомобиля
В обиходе автомобилисты привыкли использовать слова «генеральная доверенность», когда подразумевают практически неограниченные права на распоряжение автомобилем. Но в законодательстве такого термина нет. Вместо него там значится «нотариально удостоверенный документ». Такая доверенность заверяется (чаще всего и составляется) нотариусом и вносится в реестр Федеральной нотариальной палаты. Но сам по себе способ оформления ещё не наделяет доверенное лицо неограниченными правами на транспортное средство (ТС). Так называемому представителю собственника можно совершать только те действия, которые напрямую указаны в бумаге, или естественным образом следуют из формулировки пункта. Это может быть:
- Управление транспортным средством;
- Техобслуживание автомобиля;
- Получение автомобиля (например, со штрафстоянки или из места временного хранения);
- Представление интересов собственника в страховой компании и оформление полисов;
- Продажа машины;
- Представление интересов собственника в ГИБДД и других подразделениях МВД;
- Осуществление регистрационных действий и прочее.
При этом статья 185.1 Гражданского кодекса говорит о том, что удостоверять этот документ нужно только если:
- Сама сделка подлежит государственной регистрации.
- Подаётся заявление на государственную регистрацию прав или сделок.
- Зарегистрированные права передаются.
Сам факт покупки или продажи ТС нигде не регистрируется, поэтому для заключения ДКП по доверенности заверять её необязательно.
Для большинства случаев, в том числе и продажи машины, хватит обычной рукописной доверенности на автомобиль. Её ещё называют «заключённой в простой письменной форме». Такую бумагу составляют целиком от руки или частично заполняют в электронном виде и затем распечатывают. Никаких специальных отметок кроме подписи доверителя в ней нет.
Как оформить доверенность на автомобиль
И для нотариальной, и для обычной рукописной доверенности понадобятся документы на автомобиль, а также паспорта собственника машины и его доверенного лица. В документ вписывают их персональные данные (ФИО, дата и год рождения, место прописки, адрес постоянного пребывания, серия, номер, место и дата выдачи удостоверения личности) и полные сведения о ТС (марка, модель, VIN, госномер, данные СТС, данные ПТС) — так можно однозначно определить ответственных лиц и сам автомобиль.
Составляя доверенность на транспортное средство от руки, нужно самостоятельно вписать всю информацию, а также перечислить действия, которые сможет осуществлять представитель — от заправки и обслуживания ТС до, например, выезда за границу РФ. Но кроме этого нужно не забыть указать дату составления доверенности. Если этого не сделать, она будет считаться недействительной.
Если оформлением занимается нотариус, он сам впишет в бланк всю нужную информацию. С собой нужно будет иметь паспорта доверителя (оригинал) и доверенного лица (достаточно копии), а также документы на автомобиль. Когда всё будет готово, останется только оплатить, проверить и подписать бумагу. Цена генеральной доверенности на автомобиль в Москве — примерно 1700–1900 рублей.
Выдавать документ можно на любой срок, главное — указать его в документе. В случае, когда он по какой-либо причине не прописан, бумага будет действительна 1 год.
Чтобы доверенное лицо могло заключать договор купли-продажи вместо собственника, в доверенности обязательно должно быть написано, что она выдана с правом продажи. В противном случае представитель владельца не может реализовать автомобиль, и любая сделка с его подписью в договоре будет недействительной.
Способы продажи автомобиля по генеральной доверенности
Процедура продажи автомобиля по доверенности практически ничем не отличается от обычной. Собственник может самостоятельно найти покупателей и поручить представителю только оформление документов, а может попросить доверенное лицо полностью организовать весь процесс. Единственное отличие — в «шапке» и реквизитах договора: там в дополнение к хозяину ТС должен быть указан человек, на которого выписана доверенность. Также к такому договору нужно приложить копию доверенности.
После того как покупка состоится, покупатель сможет заняться переоформлением автомобиля на своё имя.
Приобретая машину у человека с доверенностью, покупатель идёт на определённый риск. Нужно понимать, что доверенность может быть отозвана в любой момент. Если это случилось до подписания ДКП, договор будет считаться недействительным, а доказывать права на покупку, вероятно, придётся в суде.
Ещё одна опасность заключается в том, что рукописные доверенности нередко подделывают, и распознать это бывает непросто. Если сделка с покупкой ТС была заключена по поддельному документу, она тоже будет недействительной. Поэтому, если вы сомневаетесь в продавце, то попросите заверить доверенность у нотариуса.
Но кроме схемы с продажей по доверенности, есть ещё один популярный некогда вариант — оформление доверенности вместо договора.
Можно ли оформить доверенность вместо ДКП
Закон не запрещает передавать в пользование автомобиль любому человеку, в том числе по нотариальной доверенности. Главное отличие от договора купли-продажи состоит в том, что покупки при этом не происходит, ведь собственником ТС остаётся доверитель. А тот, кто получил доверенность, не имеет права переоформить автомобиль на себя. Зато пользоваться машиной может практически как своей, если список «полномочий» составлен правильно. Проще говоря, такая «покупка» мало отличается от долгосрочной аренды. Но в итоге серьёзно рискуют обе стороны.
«Продавец» продолжит платить транспортный налог и получать штрафы, его автомобиль может быть многократно «перепродан», в том числе по похожим схемам, и прекратить учёт в связи с продажей будет невозможно. Как минимум, из-за отсутствия ДКП.
«Покупатель» может столкнуться с тем, что доверенность отзовут сразу после сделки, а машину объявят в розыск — тогда придётся доказывать свою невиновность правоохранительным органам. Чаще всего таким образом реализуют изначально проблемные ТС, которые могут иметь запрет на регистрационные действия — например, из-за долгов собственника — или быть «фигурантами» уголовного дела в связи с угоном.
Нужна ли доверенность для управления чужим автомобилем
Закон не обязывает водителя иметь при себе доверенность, если он не является собственником автомобиля. Это значит, что никаких штрафов или иных санкций к автомобилисту не применят.
Чтобы ездить за рулём чужой машины, достаточно иметь при себе:
- Свидетельство о регистрации ТС;
- Действующее водительское удостоверение;
- Полис ОСАГО (с вписанным в него водителем или без ограничений допуска).
Бланк доверенности на автомобиль
Составить документ можно в свободной форме, но намного удобнее воспользоваться готовым бланком.
Ниже мы привели образец доверенностина автомобиль, а готовый бланк можно скачать по этой ссылке и отредактировать по своему усмотрению.
Итак, совсем коротко
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– Если автомобиль продаётся без собственника, то его представителю нужно иметь доверенность.
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– Доверенность можно оформить у нотариуса, но это необязательно — по закону хватит и написанного от руки документа.
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– Для оформления доверенности нужны документы на автомобиль, а также паспорта собственника (доверителя) и доверенного лица.
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– Доверенность с правом продажи позволяет представителю собственника подписывать ДКП от его имени.
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– Продажа по доверенности несёт риски и для покупателя, и для продавца.
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– При продаже вместо договора иногда предлагают выписать генеральную доверенность на имя покупателя. В таком случае оформить машину в собственность после совершения сделки не получится — только продать её третьему лицу.
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– Чтобы управлять чужим автомобилем, доверенность не нужна. Штрафов за её отсутствие не предусмотрено.