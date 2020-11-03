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Toyota сделает для пикапа Tacoma прицеп для путешествий из… пикапа Tacoma

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Дмитрий Елизаров

Американское подразделение компании Toyota анонсиро­вало новый проект трейлера, который разра­ботан для показа на нынешней выставке SEMA. Как пишет Motor1, базой для трейлера послужила грузовая платформа пикапа Toyota Tacoma, а внутри установят всё необходимое для жизни в отрыве от цивилизации.

  • Проект получил название TRD Sport Trailer и подготов­лен подраз­делением TRD. Задняя ось пикапа Tacoma и его же грузовая платформа согласно конструкции трейлера допол­няются новым модулем, который устанав­ливается в передней части прицепа и служит для хранения вещей и бытовой техники.

  • Кроме того, на саму платформу может монтироваться допол­нитель­ная металли­ческая конструкция как платформа для палатки. Судя по опублико­ванному компанией видео, в ней способны разме­ститься до четырёх человек.

  • Sport Trailer предлагается комплектовать, к примеру, генератором электри­чества, холодиль­ником с морозильной камерой, раковиной для мытья посуды и оборудо­ванием для готовки пищи. Утверж­дается, что помимо всего прочего, на трейлере можно будет перевозить и спорт­инвентарь — каяки или велосипеды.

  • TRD Sport Trailer пока считается прототипом, и появится ли он в серийном производ­стве, пока неизвестно. Выставка SEMA, для которой подготов­лен прототип, в этом году пройдёт в онлайн-формате: от «живого» меро­приятия решено отказаться из-за пандемии.

  • Самым маленьким в мире «домом на колёсах» сейчас считается прицеп Traveler от американ­ской фирмы Hitch Hotel. Прицеп может расклады­ваться, превращаясь в полноценный жилой модуль, но в сложенном состоянии его длина состав­ляет всего 99 санти­метров.

Хотели бы обзавестись «домом на колёсах»?

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