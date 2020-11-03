Toyota сделает для пикапа Tacoma прицеп для путешествий из… пикапа Tacoma

Проект получил название TRD Sport Trailer и подготов­лен подраз­делением TRD. Задняя ось пикапа Tacoma и его же грузовая платформа согласно конструкции трейлера допол­няются новым модулем, который устанав­ливается в передней части прицепа и служит для хранения вещей и бытовой техники.

Кроме того, на саму платформу может монтироваться допол­нитель­ная металли­ческая конструкция как платформа для палатки. Судя по опублико­ванному компанией видео, в ней способны разме­ститься до четырёх человек.

Sport Trailer предлагается комплектовать, к примеру, генератором электри­чества, холодиль­ником с морозильной камерой, раковиной для мытья посуды и оборудо­ванием для готовки пищи. Утверж­дается, что помимо всего прочего, на трейлере можно будет перевозить и спорт­инвентарь — каяки или велосипеды.

TRD Sport Trailer пока считается прототипом, и появится ли он в серийном производ­стве, пока неизвестно. Выставка SEMA, для которой подготов­лен прототип, в этом году пройдёт в онлайн-формате: от «живого» меро­приятия решено отказаться из-за пандемии.