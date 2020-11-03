Toyota сделает для пикапа Tacoma прицеп для путешествий из… пикапа Tacoma
Дмитрий Елизаров
Американское подразделение компании Toyota анонсировало новый проект трейлера, который разработан для показа на нынешней выставке SEMA. Как пишет Motor1, базой для трейлера послужила грузовая платформа пикапа Toyota Tacoma, а внутри установят всё необходимое для жизни в отрыве от цивилизации.
Проект получил название TRD Sport Trailer и подготовлен подразделением TRD. Задняя ось пикапа Tacoma и его же грузовая платформа согласно конструкции трейлера дополняются новым модулем, который устанавливается в передней части прицепа и служит для хранения вещей и бытовой техники.
Кроме того, на саму платформу может монтироваться дополнительная металлическая конструкция как платформа для палатки. Судя по опубликованному компанией видео, в ней способны разместиться до четырёх человек.
Sport Trailer предлагается комплектовать, к примеру, генератором электричества, холодильником с морозильной камерой, раковиной для мытья посуды и оборудованием для готовки пищи. Утверждается, что помимо всего прочего, на трейлере можно будет перевозить и спортинвентарь — каяки или велосипеды.
TRD Sport Trailer пока считается прототипом, и появится ли он в серийном производстве, пока неизвестно. Выставка SEMA, для которой подготовлен прототип, в этом году пройдёт в онлайн-формате: от «живого» мероприятия решено отказаться
из-запандемии.
Самым маленьким в мире «домом на колёсах» сейчас считается прицеп Traveler от американской фирмы Hitch Hotel. Прицеп может раскладываться, превращаясь в полноценный жилой модуль, но в сложенном состоянии его длина составляет всего 99 сантиметров.