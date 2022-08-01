Дешёвый пикап Ford Maverick получил «экстремальную» версию
Дмитрий Елизаров
Компания Ford представила новую модификацию своего самого дешёвого пикапа Maverick, которую назвали Maverick Tremor. В первую очередь она будет отличаться перенастроенной подвеской с увеличенным на 25 миллиметров клиренсом, улучшенными геометрическими показателями и переработанной внешностью. Приём заказов на новинку откроется в сентябре.
- Опознать исполнение Tremor можно будет по затемнённому декору, особой решётке радиатора и оранжевым акцентам на оригинальных 17-дюймовых дисках с вседорожными шинами. Кроме того, пикап укомплектуют новым передним бампером, который улучшает угол въезда на 9,1 градуса — до 30,7 градуса.
- Опционально доступны крыша и боковые зеркала цвета Carbonized Gray и графика на капоте. В салоне появятся чёрная отделка и всё те же оранжевые акценты.
- В подвеске пикапа Ford применит особые пружины и амортизаторы, а также ряд усиленных компонентов. Днище закроют стальной пластиной, а задней оси добавят блокировку дифференциала. Кроме того, среди доработок — более эффективная система охлаждения трансмиссии.
- Только на исполнении Tremor будет доступен «внедорожный круиз-контроль» Trail Control: при его активации скорость движения пикапа по бездорожью контролирует электроника, а водитель может сосредоточиться на управлении.
Исполнение Tremor будет предлагаться как опциональный пакет для дорогих комплектаций XLT и Lariat по цене 2 995 долларов. Дополнительные украшения для кузова оценены в 1 495 долларов. Ford Maverick Tremor предложат только с двухлитровым турбомотором мощностью 254 лошадиные силы в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом», так как базовые версии пикапа полным приводом не оснащаются.