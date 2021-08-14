Лишение прав за визит к врачу, лимузины для китайских олимпийцев и кое-что ещё

Редакция Авто.ру
Собрали для вас самые яркие и обсуждаемые события недели: прибытие в Россию маленького кроссовера Genesis, риск лишиться прав из-за визита в поликлинику, дебют дизельного Land Cruiser 300 и другие новости мира автомобилей.
Новый GV70 обещает дать бой премиальным вседорожникам. Чем интересна эта модель помимо дизайна, дополненной реальности и сканера отпечатка пальца?
Стартовал приём заказов на Toyota Land Cruiser c 3,3-литровым двигателем мощностью 299 сил. С появлением дизеля базовая стоимость новинки упала на 56 тысяч рублей.
Медучреждения в РФ в 2022 году начнут сообщать ГИБДД о заболеваниях водителей. Если с каким-то недугом нельзя садиться за руль, то автомобилиста лишат прав. Как так?!
Выбирать автомобили можно по-разному. Кому-то важна практичность, а для других важен статус. Расскажите, что в приоритете для вас, пройдя короткий опрос.
Премиальный бренд Hongqi выделил 52 лимузина H9 для спортсменов сборной Китая. Подарки оказались дорогими: на машины потрачен эквивалент 220 миллионов рублей.
Разбираем ситуации и обстоятельства, в которых полис бессилен, даже если авария кажется обычной. Запоминайте!
Кайен — одна из важнейших моделей в истории немецкого бренда. Но мог ли кто-то помешать его триумфу? Вообще-то да. Вот шесть концептуальных «соперников» из 2000‑х.
Вместе с компанией HP мы собрали примеры технической смекалки автомобильных инженеров. Какие-то покажутся простыми, но над некоторыми придётся поломать голову!