Lamborghini неожиданно возродила культовый Countach, и теперь он 814-сильный гибрид

Лишение прав за визит к врачу, лимузины для китайских олимпийцев и кое-что ещё
Новости

Редакция Авто.ру

Собрали для вас самые яркие и обсуждаемые события недели: прибытие в Россию маленького кроссовера Genesis, риск лишиться прав из-за визита в поликлинику, дебют дизельного Land Cruiser 300 и другие новости мира автомобилей.

Новый GV70 обещает дать бой премиальным вседорожникам. Чем интересна эта модель помимо дизайна, дополненной реальности и сканера отпечатка пальца?

Стартовал приём заказов на Toyota Land Cruiser c 3,3-литровым двигателем мощностью 299 сил. С появлением дизеля базовая стоимость новинки упала на 56 тысяч рублей.

Медучреждения в РФ в 2022 году начнут сообщать ГИБДД о заболеваниях водителей. Если с каким-то недугом нельзя садиться за руль, то автомобилиста лишат прав. Как так?!

Выбирать автомобили можно по-разному. Кому-то важна практичность, а для других важен статус. Расскажите, что в приоритете для вас, пройдя короткий опрос.

Премиальный бренд Hongqi выделил 52 лимузина H9 для спортсменов сборной Китая. Подарки оказались дорогими: на машины потрачен эквивалент 220 миллионов рублей.

Разбираем ситуации и обстоятельства, в которых полис бессилен, даже если авария кажется обычной. Запоминайте!

Кайен — одна из важнейших моделей в истории немецкого бренда. Но мог ли кто-то помешать его триумфу? Вообще-то да. Вот шесть концептуальных «соперников» из 2000‑х.

Вместе с компанией HP мы собрали примеры технической смекалки автомобильных инженеров. Какие-то покажутся простыми, но над некоторыми придётся поломать голову!

Всё самое свежее и интересное 7 дней в неделю — в нашем Телеграм-канале.

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение