Доступный «китаец» для России, невероятно мощные мотоциклы на Авто.ру и битва корейских кроссоверов-близнецов. Главное за день

Александр Мирошкин
Добрый вечер! Если вдруг вы не знаете, чем себя занять в ожидании выходных, то чтение нашего дайджеста — отличный способ скоротать время. И даже если у вас уже есть какие-нибудь планы, прочитать обо всём самом важном и интересном, что произошло в мире автомобилей за последние 24 часа, по-любому стоит. Как минимум, чтобы блеснуть эрудицией и свежими фактами в баре или на даче!
Факт дня: в России ожидается рост спроса на автокредиты
Что случилось? Рейтинговое агентство НКР считает, что до конца текущего года в России увеличится объём выдаваемых автокредитов. Прогнозируемый рост — 17–18 процентов, а общая сумма к 31 декабря достигнет 1,25 триллиона рублей. При этом за первое полугодие объём займов на покупку автомобилей увеличился на 10 процентов, но уже в апреле был зафиксирован существенный рост.
Почему так происходит? Эксперты связывают это с подорожанием машин, снижением реальных доходов населения, а также активностью дилеров. Всё происходит ещё и на фоне дефицита новых машин, который провоцирует серьёзный рост цен. Некоторые автопроизводители в 2021 году уже переписали ценники несколько раз.
Тест-драйв: Hyundai Santa Fe против Kia Sorento
Большие автомобильные компании, под крылом у которых несколько брендов, не слишком любят, когда родственные модели разных марок сравнивают между собой. Однако покупатель, скорее всего, будет делать именно так. Что выбрать: Hyundai Santa Fe или Kia Sorento? Мы встали на сторону потребителя и решили разобраться, какой из этих вседорожников лучше.
Немного важных новостей
- ГИБДД Москвы назвала количество пойманных должников по штрафам.
- В России появилась очень умная, но очень дорогая Hyundai Creta.
- Honda показала «заряженную» версию суперкара NSX.
- В Россию приедет недорогой и стильный кроссовер из Китая: рассказываем, когда это случится.
Почитать перед сном
Допустим, вы хотите купить новый автомобиль, но имеющейся суммы хватает на какой-нибудь не слишком выразительный и неинтересный бюджетник. Что же делать? Можно присмореться к хэтчбек-кроссоверу Kia Rio X. А можно поискать более интересную альтернативу на вторичке — мы обнаружили много интересных вариантов не старше трёх лет!
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