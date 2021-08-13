Компания Chery выпустила конкурента Hyundai Elantra под суббрендом Cowin

Доступный «китаец» для России, невероятно мощные мотоциклы на Авто.ру и битва корейских кроссоверов-близнецов. Главное за день
Новости

Александр Мирошкин

Добрый вечер! Если вдруг вы не знаете, чем себя занять в ожидании выходных, то чтение нашего дайджеста — отличный способ скоротать время. И даже если у вас уже есть какие-нибудь планы, прочитать обо всём самом важном и интересном, что произошло в мире автомобилей за последние 24 часа, по-любому стоит. Как минимум, чтобы блеснуть эрудицией и свежими фактами в баре или на даче!

Факт дня: в России ожидается рост спроса на автокредиты

Что случилось? Рейтинговое агентство НКР считает, что до конца текущего года в России увеличится объём выдаваемых автокредитов. Прогнозируемый рост — 17–18 процентов, а общая сумма к 31 декабря достигнет 1,25 триллиона рублей. При этом за первое полугодие объём займов на покупку автомобилей увеличился на 10 процентов, но уже в апреле был зафиксирован существенный рост.

Почему так происходит? Эксперты связывают это с подорожанием машин, снижением реальных доходов населения, а также активностью дилеров. Всё происходит ещё и на фоне дефицита новых машин, который провоцирует серьёзный рост цен. Некоторые автопроизводители в 2021 году уже переписали ценники несколько раз.

Тест-драйв: Hyundai Santa Fe против Kia Sorento

Большие автомобильные компании, под крылом у которых несколько брендов, не слишком любят, когда родственные модели разных марок сравнивают между собой. Однако покупатель, скорее всего, будет делать именно так. Что выбрать: Hyundai Santa Fe или Kia Sorento? Мы встали на сторону потребителя и решили разобраться, какой из этих вседорожников лучше.

Немного важных новостей

Почитать перед сном

Допустим, вы хотите купить новый автомобиль, но имеющейся суммы хватает на какой-нибудь не слишком выразительный и неинтересный бюджетник. Что же делать? Можно присмореться к хэтчбек-кроссоверу Kia Rio X. А можно поискать более интересную альтернативу на вторичке — мы обнаружили много интересных вариантов не старше трёх лет!

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Мы часто находим для вас необычную технику, которая продаётся на Авто.ру. Например, прицепы. А теперь мы заглянули в раздел с мотоциклами и были поражены много­образием супербайков, для управления которыми нужны не только права соответ­ствующей категории, но и стальные нервы. Встречайте — самые мощные мотоциклы в продаже на Авто.ру! И у одного из них — автомобильный V8!

Кстати!

Вы выбрали лучший автомобиль, который появился в продаже на Авто.ру в июле! И им стал... Впрочем, не будем спойлерить: все результаты в новости!

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