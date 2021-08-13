Доступный «китаец» для России, невероятно мощные мотоциклы на Авто.ру и битва корейских кроссоверов-близнецов. Главное за день

Что случилось? Рейтинговое агентство НКР считает, что до конца текущего года в России увеличится объём выдаваемых автокредитов. Прогнозируемый рост — 17–18 процентов, а общая сумма к 31 декабря достигнет 1,25 триллиона рублей. При этом за первое полугодие объём займов на покупку автомобилей увеличился на 10 процентов, но уже в апреле был зафиксирован существенный рост.

Почему так происходит? Эксперты связывают это с подорожанием машин, снижением реальных доходов населения, а также активностью дилеров. Всё происходит ещё и на фоне дефицита новых машин, который провоцирует серьёзный рост цен. Некоторые автопроизводители в 2021 году уже переписали ценники несколько раз.