Доступные минивэны Toyota сменят поколение: первый тизер

Первое изображение демонстрирует головную оптику и детали передних бамперов двух моделей. Издание Carscoops предполагает, что внешность Noah (на фото слева) будет доработана более серьёзно, чем у соплатформенной модели. Toyota Voah сохранит двухъярусную оптику, тогда как Noah получит развитую решётку радиатора и бампер с массивными вставками.

О возможных технических изменениях компания Toyota пока не сообщает. Предполагается, что вэны сохранят трёхрядный салон с количеством мест от 7 до 8, плоский пол и длину около 4,7 метра. При этом моделям могут доработать как моторную гамму, так и набор водительских ассистентов.

Полностью рассекретить новинки Toyota планирует в следующем месяце. При этом, по данным издания BestCarWeb, производитель уже открыл приём заказов и озвучил цены. Toyota Noah обойдётся в сумму от 2,67 до 3,81 миллиона иен (1,37–2,47 миллиона рублей), причём в прайсе упоминаются версия с полным приводом и модификация с гибридной силовой установкой. Toyota Voxy стоит от 3,09 до 3,96 миллиона иен (2–2,57 миллиона рублей).

Toyota Hoah и Voxy занимают в линейке компании на домашнем рынке позицию на ступень ниже, чем более крупная модель Alphard. Этот вэн продаётся и в нашей стране и стоит минимум 6,3 миллиона рублей.

В следующем году Toyota может показать и новое поколение гибрида Prius. Предполагается, что этой модели усовершен­ствуют платформу и в будущем разработают для неё водородный двигатель.