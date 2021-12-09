Доступные минивэны Toyota сменят поколение: первый тизер

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Компания Toyota опубликовала первое фото сразу двух будущих новинок — соплатформенных минивэнов Noah и Voxy нового поколения, которые дебютируют для внутреннего рынка Японии в январе следующего года.
В следующем году Toyota может показать и новое поколение гибрида Prius. Предполагается, что этой модели усовершенствуют платформу и в будущем разработают для неё водородный двигатель.