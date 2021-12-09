Оставить коммент

В Porsche признали первый Cayenne классикой. И подготовили для него раллийные аксессуары

Доступные минивэны Toyota сменят поколение: первый тизер

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Компания Toyota опубликовала первое фото сразу двух будущих новинок — соплатформенных минивэнов Noah и Voxy нового поколения, которые дебютируют для внутреннего рынка Японии в январе следующего года.

1/4
  • Первое изображение демонстрирует головную оптику и детали передних бамперов двух моделей. Издание Carscoops предполагает, что внешность Noah (на фото слева) будет доработана более серьёзно, чем у соплатформенной модели. Toyota Voah сохранит двухъярусную оптику, тогда как Noah получит развитую решётку радиатора и бампер с массивными вставками.
  • О возможных технических изменениях компания Toyota пока не сообщает. Предполагается, что вэны сохранят трёхрядный салон с количеством мест от 7 до 8, плоский пол и длину около 4,7 метра. При этом моделям могут доработать как моторную гамму, так и набор водительских ассистентов.
  • Полностью рассекретить новинки Toyota планирует в следующем месяце. При этом, по данным издания BestCarWeb, производитель уже открыл приём заказов и озвучил цены. Toyota Noah обойдётся в сумму от 2,67 до 3,81 миллиона иен (1,37–2,47 миллиона рублей), причём в прайсе упоминаются версия с полным приводом и модификация с гибридной силовой установкой. Toyota Voxy стоит от 3,09 до 3,96 миллиона иен (2–2,57 миллиона рублей).
  • Toyota Hoah и Voxy занимают в линейке компании на домашнем рынке позицию на ступень ниже, чем более крупная модель Alphard. Этот вэн продаётся и в нашей стране и стоит минимум 6,3 миллиона рублей.

В следующем году Toyota может показать и новое поколение гибрида Prius. Предполагается, что этой модели усовершен­ствуют платформу и в будущем разработают для неё водородный двигатель.

А вам интересны Тойоты для внутреннего рынка?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2021 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я