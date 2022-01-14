«Доступная новинка 2021 года»: в премии Авто.ру победил французский кроссовер

Кроссовер Renault Duster стал победителем в номинации «Доступная новинка 2021 года» премии Авто.ру. Выборы проходили в рамках голосования за главную новинку 2021 года, в котором приняли участие более 105 000 человек. Критерием попадания в номинацию «Доступная новинка» была стоимость базовой версии модели, которая не должна превышать 1 500 000 рублей.
- «Дастер» поддержали 8,1 процента голосовавших. За победу в этой номинации с французским кроссовером боролись ещё две модели — Haval Jolion (2 место, 2,8 процента голосов) и Hyundai Creta (3 место, 2,6 процента).
- В рамках общего голосования были также выбраны «Электрическая новинка года» и «Вседорожная новинка года». В первой номинации победу одержал Porsche Taycan Cross Turismo, а во второй — Renault Duster.
Победителем общего голосования и обладателем титула «Новинка 2021 года» стал внедорожник Toyota Land Cruiser 300. На втором месте расположился «горячий» универсал Audi RS 6, а на третьем — Mercedes-Benz S-класса. В голосовании 20 самых популярных автоблогеров России победу одержал Toyota Land Cruiser 300.
Если бы вы прямо сейчас искали недорогой новый автомобиль, взял бы кого-то из этой тройки?
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