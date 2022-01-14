«Доступная новинка 2021 года»: в премии Авто.ру победил французский кроссовер

Кроссовер Renault Duster стал победителем в номинации «Доступная новинка 2021 года» премии Авто.ру. Выборы проходили в рамках голосования за главную новинку 2021 года, в котором приняли участие более 105 000 человек. Критерием попадания в номинацию «Доступная новинка» была стоимость базовой версии модели, которая не должна превышать 1 500 000 рублей.