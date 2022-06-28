На посылках. Kangaroo Electro от российского стартапа против Lada Largus: сравнительный тест практичных фургонов

Если не брать в расчёт лихих велокурьеров, то быстро и выгодно перевозить товар умеют только грузовые Лады да Газели — таков распространённый стереотип. Но недавно сегмент бюджетной коммерческой техники задумал расшевелить совершенно новый игрок — небольшая компания Kangaroo Electro, которой хватило смелости не зацикливаться на классических решениях, а предложить предпринимателям нечто принципиально иное. Этим иным оказался полностью электрический квадрицикл. И не надо смеяться! Миниатюрный грузовичок способен поднять на борт не намного меньше тольяттинского Ларгуса. Значит, пора разобраться — с кем бизнесмену интереснее заключить трудовой договор?

О малоизвестном (пока) широкой публике бренде Kangaroo Electro мы подробно рассказали ещё в апреле — молодой автопроизводитель стал первым героем проекта «Все свои!», который Авто.ру проводит при поддержке банка для предпринимателей Точка. Напомним: сборку электрокаров наладили на границе Московской и Калужской областей — через дорогу от завода Samsung. С разработкой, дизайном, сертификацией помогли китайские партнёры, а дальше всё на российской стороне. Энергичная команда бизнесмена Станислава Чалого уже успела договориться о локализации производства композитных кузовных панелей, освоила сварку стальной пространственной рамы квадрицикла и внедрила доработки, необходимые для выживания машины и её водителя в суровом российском климате.

Любопытно, что в линейке Kangaroo Electro заявлен и пассажирский электромобиль — на перспективу. Но пока фирма делает ставку на коммерческие модели. Ассортимент широкий: можно заказать голое шасси с кабиной для самостоятельной установки спецоборудования, купить бортовой грузовик, рефрижератор или фургон полезным объёмом один или два кубометра.