На посылках. Kangaroo Electro от российского стартапа против Lada Largus: сравнительный тест практичных фургонов
Юрий Урюков
Если не брать в расчёт лихих велокурьеров, то быстро и выгодно перевозить товар умеют только грузовые Лады да Газели — таков распространённый стереотип. Но недавно сегмент бюджетной коммерческой техники задумал расшевелить совершенно новый игрок — небольшая компания Kangaroo Electro, которой хватило смелости не зацикливаться на классических решениях, а предложить предпринимателям нечто принципиально иное. Этим иным оказался полностью электрический квадрицикл. И не надо смеяться! Миниатюрный грузовичок способен поднять на борт не намного меньше тольяттинского Ларгуса. Значит, пора разобраться — с кем бизнесмену интереснее заключить трудовой договор?
О малоизвестном (пока) широкой публике бренде Kangaroo Electro мы подробно рассказали ещё в апреле — молодой автопроизводитель стал первым героем проекта «Все свои!», который Авто.ру проводит при поддержке банка для предпринимателей Точка. Напомним: сборку электрокаров наладили на границе Московской и Калужской областей — через дорогу от завода Samsung. С разработкой, дизайном, сертификацией помогли китайские партнёры, а дальше всё на российской стороне. Энергичная команда бизнесмена Станислава Чалого уже успела договориться о локализации производства композитных кузовных панелей, освоила сварку стальной пространственной рамы квадрицикла и внедрила доработки, необходимые для выживания машины и её водителя в суровом российском климате.
Любопытно, что в линейке Kangaroo Electro заявлен и пассажирский электромобиль — на перспективу. Но пока фирма делает ставку на коммерческие модели. Ассортимент широкий: можно заказать голое шасси с кабиной для самостоятельной установки спецоборудования, купить бортовой грузовик, рефрижератор или фургон полезным объёмом один или два кубометра.
Как раз такой «Кенгуру» с увеличенным закрытым кузовом ждал нас у ворот фабрики. Стартовая цена подобного развозного электрокара без учёта допоборудования — 1 010 000 рублей. Дорого? А давно на официальный сайт АвтоВАЗа заглядывали? 1 236 900 рублей теперь просят за фургон Lada Largus в базовой комплектации Classic/Start. Ну а тестовый экземпляр в исполнении Comfort и с пакетом опций Multimedia Plus тянет уже почти на 1,4 миллиона. И это с начальным 90-сильным мотором. Так что соперники буквально стоят друг друга.
Дружелюбнее к экспедитору оказывается Ларгус. Все двери отпираются центральным замком по команде с кнопки на ключе. Лада готова принять товар с любой стороны (разумеется, кроме передней), причём фиксаторы задних несимметричных створок сделаны разъёмными. При необходимости они распахиваются на 180 градусов, позволяя прижаться вплотную к месту погрузки.
Kangaroo Electro устроен проще. Фиксаторы будки разблокируются только по старинке — поворотом ключа в замке, спрятанном за сдвижным лепестком на ручке. Есть подозрение, что зимой придётся либо не запирать кузов совсем, либо таскать с собой размораживатель. Люки, кстати, расположены только по бортам — сзади глухая стенка.
Но не будем забывать, что фургон Ларгус — это выпотрошенный универсал с глухими окнами. Пол сделали ровным, заменив сиденья второго ряда дополнительной площадкой на подставке — грамотное решение. Однако полностью использовать заявленные 2540 литров свободного пространства всё равно вряд ли получится: выпуклая перегородка, выступающие колёсные арки и детали стального каркаса делают конфигурацию отсека довольно замысловатой.
Боковые стенки поднимаются вверх целиком, внутренний объём формируют строго ровные поверхности, соединённые под прямыми углами. То есть обещанные производителем два кубометра — это не просто формальный показатель, полученный замером по какой-нибудь условной методике, а действительно полезная вместимость.
И эту вместимость разрешено использовать для размещения тяжестей. Назвали квадрицикл «Кенгуру», но по факту это самый настоящий муравей: при собственной снаряжённой массе 585 кг может перевезти почти столько же — полтонны. Более крупный Ларгус не сильно способнее и берёт на борт 620–725 кг, в зависимости от исполнения.
Правда, поклажу в Ладе можно (и нужно) фиксировать посредством прочных напольных петель. А водителю электрокара остаётся полагаться разве что на нескользящий коврик (опция за 3900 рублей), гадая: прилетят в голову на очередном интенсивном торможении те самые полтонны или пронесёт на этот раз?
А ещё у Ларгуса меньше погрузочная высота. И на заправке из него не надо вытаскивать товар, хотя у соперника — надо. Сейчас поясним. Да, Kangaroo Electro заряжается от розетки, однако в холода без дополнительной автономной «печки» ему не обойтись. Питается устройство соляркой из бачка, который прикручен к задней части рамы, но топливную горловину для его заправки вывели в будку, под резиновый коврик. Получилось не слишком изящно и не слишком удобно...
Но главные кенгуриные особенности спрятаны в другом месте — за рулём. Хотя всё зависит от точки зрения. Если оценивать Kangaroo Electro с позиций курьера, вынужденного рассекать по зимним улицам на мопеде с хлипким тентом или вообще без него, то калужская машина — верх комфорта. В полностью закрытой кабине играет музыка, работает отопитель (ну или кондиционер — по сезону), стёкла опускают-поднимают электроприводы, в крышу врезан люк.
Однако внушительный ценник заставляет подойти к квадрициклу с автомобильными эталонами. И в этом случае некоторые российско-китайские решения вызывают недоумение. Причём касается это разных частей — от дизайна до эргономики.
К примеру, салон отделан пафосным пластиком под карбон, при этом отовсюду неопрятно торчат головки саморезов. Рулевая колонка закреплена намертво, а единственное кресло хоть и обшито кожей и регулируется, расстраивает примитивным профилем и жёсткой набивкой — долго в таком не просидишь, тело затекает.
И быстро пристегнуться не выйдет: замок ремня безопасности безвольно болтается на хлястике, приходится придерживать второй рукой. Подстаканников нет. Магнитола соседствует с медиасистемой, поэтому устройства разделили между собой два динамика — левый и правый. Качество монофонического звучания можете себе представить. Что ещё вызывает вопросы? Педальный узел, смещённый вплотную к правой двери, и переключатели, хаотично раскиданные по панели, словно семена по полю.
Пересев после такого перформанса в Ларгус, хочется по примеру героев рекламы закричать: не автомобиль — автомобилище! И это несмотря на то, что рестайлинг годичной давности далеко не полностью избавил Ладу от чудачеств реновской платформы B0. Джойстик регулировки зеркал по-прежнему спрятан под «ручником», блок климата утоплен на дно центральной консоли, материалы отделки радикально экономные и так далее. Тем не менее подобные мелочи уже не так сильно портят общий портрет: типичный бюджетный интерьер, ключевым словом в описании которого будет «сносно». Эпитет применим к удобству посадки, форме кресел, звучанию музыки — да ко всему, кроме, пожалуй, руля, который здесь действительно классный.
Обучение курьера-новобранца займёт от силы пять минут: это кнопка запуска, вот шайба выбора направления движения, там «газ», здесь тормоз, как рулить, знаешь, — вперёд на развоз заказов. А Ларгус не предлагают с автоматической коробкой в принципе — для контроля над Ладой необходимые устойчивые навыки езды на «механике».
Электромобиль тоже заставляет быть начеку, но по другой причине. Kangaroo Electro тотально бесшумен. В спальных районах с бегающими по улицам невнимательными детьми и бредущими в поликлинику флегматичными старушками это может стать реальной проблемой для безопасности окружающих. Неслучайно за границей взяли за правило оснащать батарейные машины генераторами предупреждающих звуков. Водителю калужского квадрицикла остаётся только сигналить, раздражая окружающих.
Второй момент — крайне скверная обзорность, особенно назад и по бокам. Вперёд глядеть мешает частокол стоек, за которыми способен спрятаться пешеход. Миниатюрные зеркала не в силах прояснить обстановку сзади. Слепые зоны у Kangaroo Electro столь обширны, что тот же Ларгус легко скрывается за будкой. И вместе с ним — ещё вереница движущихся за кормой машин. Поэтому при перестроениях активно крутишь головой, словно лётчик-истребитель в воздушном бою. А парковка в тесном пространстве немыслима без мутноватой картинки с камеры заднего вида.
Кстати, о манёврах. «Карманный» с виду Kangaroo Electro вовсе не такой юркий, как от него ожидаешь. Выворот передних колёс на удивление скромный для заднеприводной машины, поэтому и электрокар, и Ларгус заставляют разворачиваться на двухполосной дороге без обочин в два приёма. Зато в тесных дворах узкий квадрицикл пролетает со свистом там, где Лада банально не проходит по ширине. И это, пожалуй, единственный шанс у водителя Kangaroo Electro доставить товар быстрее коллеги на Ларгусе.
Под капотом тестовой Лады — базовый 1,6-литровый восьмиклапанник ВАЗ-11182, который после основательной модернизации развивает 90 л.с. и по-прежнему радует уверенной тягой на малых и средних оборотах. Просто для понимания: тольяттинский фургон способен на пятой передаче ускоряться в горку с 60 км/ч. Увы, короткий ряд в трансмиссии (главная пара — 4,9) заставляет часто переключаться на разгоне (и всё равно сотню Ларгус набирает за долгие 14,3 секунды), а из-за шума воющего на высоких оборотах движка не хочется ехать быстрее 100–110 км/ч.
Но для калужского квадрицикла и такие цифры — из области фантастики. Потому что прикрученный к редуктору заднего моста 4-киловаттный (5,4 л.с.) электромотор Depuda ускоряет Kangaroo Electro максимум до 60 км/ч. С грузом в виде 100-килограммового промышленного огнетушителя и пары шин в кузове так раскочегарить малыша получилось только под уклон. А в горку и пустой электрокар едва едет — показания спидометра падают на глазах, задерживаясь лишь на отметке 35–37 км/ч.
Звучит отважно, но водителю электромобиля и правда нужны крепкие нервы. Участок нашего маршрута пролегал по федеральной трассе, где малыша обгонял каждый первый вплоть до чадящих фур и древних рейсовых автобусов. Едешь и жмёшься стыдливо к обочине — как бы не задели ненароком и не сдуло с дороги.
Шоссе, понятное дело, неподходящая среда для развозного квадрицикла. В городе Kangaroo Electro живётся получше. Электромотор выдаёт максимум тяги с нулевых оборотов, поэтому машина резво принимает со светофоров и до поры не теряется в потоке. Но опять же — газ в пол почти всегда, то есть запаса мощности для экстренного манёвра не остаётся, шустрить по рядам не получается.
С другой стороны, владельцу фирмы вроде бы спокойнее: даже самому отмороженному курьеру будет сложно нарваться на штрафы. Да и гонять на электрическом фургоне — так себе удовольствие. На предельных 60 км/ч квадрицикл уже неважно держит прямую, огорчает рывками на руле без усилителя. На кочках машина подпрыгивает и тревожно раскачивается — не лечь бы на бок.
Ларгус тоже сложно назвать зажигалкой. Но Лада унаследовала от Логана другое важное качество — непробиваемую и надёжную ходовую. Проплешины в асфальте, ухабистую грунтовку, «лежачие полицейские» тольяттинский автомобиль глотает и не замечает. Плюс в поворотах ведёт себя однозначнее. Да, изрядно кренится, но траекторию держит стабильнее. В итоге водитель меньше утомляется, груз доезжает в сохранности.
Отдельный вопрос — автономность. От фабрики Kangaroo Electro мы отправились в Балабаново, покружили слегка по городу, сделали фотосъёмку и вернулись назад, намотав на колёса около 30–35 км. Запас хода бортовая медиасистема квадрицикла почему-то не показывает, поэтому придётся оперировать косвенными данными. На старте литий-железо-фосфатная 64-вольтовая батарея Dejin ёмкостью 206 А·ч была заполнена на 56%, на финише опустела до 40%. Получается, при полностью заряженных аккумуляторах электрокар способен проехать около 200 км — как и заявляет производитель. А ведь на базе в перерывах между выходами на маршрут фургон можно подпитывать от обычной бытовой сети. За ночь же «Кенгуру» гарантированно восстановится — на это уходит шесть часов.
Реальный средний расход 92-го бензина у Ларгуса получился 9,1 л/100 км, то есть 50-литрового бака хватит примерно на 550 км. А заправка «до полного» в Москве обойдётся в 2380 рублей. Электричество пока что радикально дешевле. Даже по пиковому столичному тарифу 100-процентная зарядка Kangaroo Electro стоит всего 102 рубля. Выходит, те же полтысячи километров электрокар проедет рублей за 250!
Ещё нужно учитывать траты на страховку, регулярное техобслуживание, запчасти. ОСАГО на Ларгус и электрокар стоит сопоставимых денег, кузовные детали тоже. А вот в плане сервисного содержания Kangaroo Electro не столь обременителен. Разве что за износом колодок надо следить да тормозную жидкость и масло в редукторе раз в 60 000 км менять — операции элементарные, справится даже неопытный механик. Формальный интервал инспекционных осмотров — 30 000 км.
Присмотримся пристальнее к прайс-листам. Двухкубовый фургон Kangaroo Electro в базовом исполнении стоит 1 010 000 рублей. А дальше клиент добирает опции по своему усмотрению. Например, батарея увеличенной со 105 до 206 А·ч ёмкости (как на тестовой машине) — это дополнительные 192 000 рублей. Аккумуляторы на 400 А·ч, обеспечивающие запас хода до 350 км, — плюс 522 000 к базовой цене. За электродвигатель помощнее на 5 кВт (6,8 л.с.) просят 20 тысяч, за автономный отопитель — 30 тысяч, за кондиционер — 80 тысяч.
Если гульнуть на широкую ногу, проставив в конфигураторе все галочки и выбрав коврики в салон, комплект обогрева батареи, систему контроля слепых зон и так далее вплоть до солнечной панели на крышу, то финальная стоимость электрического квадрицикла перевалит за два миллиона рублей.
АвтоВАЗ в ближайшее время собирается запустить антикризисный Largus с упрощённым оснащением, но пока прайс на тольяттинский фургон выглядит так: машина с 1,6-литровым восьмиклапанным мотором и пятиступенчатой «механикой» в базовом исполнении Classic/Start тянет на 1 236 900 рублей. Оснащение небогатое: водительская надувная подушка, АБС, центральный замок, электростеклоподъёмники, гидроусилитель руля, 15-дюймовые стальные колёса. Из опций — только кондиционер за 35 000 и краска металлик за 8000.
Версия Comfort Light за 1 306 900 рублей несколько приятнее по наполнению. В ней появляются пассажирская подушка безопасности, подогрев сидений и зеркал, кондиционер, коврик в грузовом отсеке. За дополнительные 20 000 рублей на такой Ларгус поставят 105-сильный 16-клапанный мотор 1.6, который, кстати, из-за верхового характера к назначению машины подходит хуже.
Топовая комплектация Comfort за 1 315 900 рублей также доступна с одним из двух бензиновых двигателей на выбор. И дополнительно располагает круиз-контролем с ограничителем скорости, магнитолой с Bluetooth и мультирулём. Негусто, зато только для флагманского фургона приготовили два пакета опций.
Multimedia за 37 100 рублей добавляет в оснащение мультимедийку с сенсорным экраном, навигацией и протоколами подключения смартфонов Apple CarPlay и Android Auto; камеру заднего вида с ультразвуковыми датчиками парковки; розетку на 12 вольт в кузове; центральный подлокотник. Набор Multimedia Plus за 59 100 рублей приплюсовывает к перечисленному противотуманки, рейлинги и легкосплавные диски. Как раз такая машина и оказалась на нашем тесте.
А ещё ловите лайфхак. По умолчанию маркетологи с АвтоВАЗа включили в цену Ларгуса набор автомобилиста за 2500 рублей и аксессуары вроде защитной сетки радиатора и ковриков в салон на общую стоимость 15 000 рублей. Поскольку навязывать подобные вещи нельзя, Lada сделала едва заметную сноску в прайсе — мол, покупатель имеет право отказаться и получить скидку до оформления договора купли-продажи. Расчёт по традиции на невнимательность клиента: кто же читает мелкий текст под звёздочкой? Так что не благодарите и экономьте.
Вывод напрашивается простой. Largus — универсальное и по большому счёту беспроигрышное решение для малого бизнеса. Lada способна работать и на коротком плече, и на относительно длинных пригородных маршрутах. Отличается выносливостью, хорошо известна механикам, и запчасти на такой фургон достать просто даже сейчас. А при рестайлинге автомобиль избавили от многих несуразностей исходного вэна Renault Logan — водителю-экспедитору трудиться стало удобнее.
Kangaroo Electro — проект, безусловно, интересный, но покупка калужского электрокара пока оправдана лишь для узкого круга задач. Среди таких видятся сугубо городские экспресс-перевозки, где не так важны эргономика и максимальная скорость, зато большое значение имеют компактные размеры и стоимость километра пути. И не будем забывать о льготах. К примеру, в Москве электрокарам разрешили парковаться бесплатно — не придётся номера тряпочками завешивать и опасаться штрафов при разгрузке. Наконец, обширный ассортимент модификаций и опций позволяет заточить квадрицикл на специфические работы.
А что до очевидных недостатков Kangaroo Electro, то производитель их признаёт и не собирается прятать голову в песок. Наоборот, запустил процесс модернизации с учётом накопленного опыта. Например, уже в июне электромобили получат доработанные боковые зеркала. На очереди — усиленный отопитель, улучшенный педальный узел и «Кенгуру» формата XXL — трёхкубовый фургон и удлинённый бортовой грузовик. Так что альтернатив для Ларгуса и прочих «каблучков» будет всё больше.
Какой фургон взять для городских перевозок?
Kangaroo Electro
- + Экономия на сервисе, заправках и платных парковках
- + Малые габариты при серьёзной вместимости
- + Большой выбор версий
- − Плохая обзорность
- − Эргономика места водителя
- − Большой радиус разворота
Lada Largus
- + Проверенная, выносливая конструкция
- + Широкая дилерская сеть
- + «Автомобильный» комфорт
- − Конфигурация грузового отсека
- − Огрехи эргономики
- − Посредственная динамика
Комплектация1.6 MT (90 л.с.)
Двигатель1.6 / 90 л.с / бензин
Коробка передачМеханическая
ПриводПередний
КузовФургон
Расход топлива7.5
Разгон до 100 км/ч14