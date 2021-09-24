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Дорожный просвет Tesla Model 3 оказался слишком мал для индийских дорог
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Tesla, которая планирует начать продажи электрокара Model 3 в Индии, столкнулась с неожиданным препятствием. Как пишет Autocar India, клиренс хэтчбека оказался недостаточным для проезда через местные «лежачие полицейские».

  • Издание со ссылкой на внутренние источники заявляет, что недостаток электрокара был обнаружен во время полевых испытаний Model 3. Хэтчбек задел днищем примерно 160 из 200 опробованных искусственных неровностей на индийских дорогах.
  • Штатный дорожный просвет Tesla Model 3 составляет 140 миллиметров. Конструктивные особенности подвески хэтчбека не позволяют увеличить его простой регулировкой, поэтому, по всей видимости, компании придётся вносить конструктивные изменения в ходовую часть электрокара. Местные сертификационные органы, испытывавшие Model 3, порекомендовали увеличить дорожный просвет модели минимум на 25 миллиметров.
  • Предполагается, что Tesla будет вынуждена отложить вывод Model 3 на индийский рынок. Тем самым первой моделью компании, которая появится здесь в официальной продаже, станет кроссовер Model Y. Его дорожный просвет составляет 175 миллиметров.

На днях Tesla Model Y отличилась и управляемостью. Результаты, продемонстрированные кроссовером на «лосином тесте», испытатели назвали одними из лучших в истории.

А в России нужны официальные продажи Tesla?

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