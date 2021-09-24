Дорожный просвет Tesla Model 3 оказался слишком мал для индийских дорог

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В Китае начались продажи электроседана дешевле и дальнобойнее Tesla Model 3
Компания Honda представила первенца нового «вседорожного» суббренда
Дмитрий Елизаров
Компания Tesla, которая планирует начать продажи электрокара Model 3 в Индии, столкнулась с неожиданным препятствием. Как пишет Autocar India, клиренс хэтчбека оказался недостаточным для проезда через местные «лежачие полицейские».
На днях Tesla Model Y отличилась и управляемостью. Результаты, продемонстрированные кроссовером на «лосином тесте», испытатели назвали одними из лучших в истории.