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У электрокроссовера Avatr 11 появилась доступная моноприводная версия

Дорожный, но очень экстремальный TVR Speed 12 пустят с молотка

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Кирилл Малышев

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Существующий в единственном экземпляре TVR Speed 12 в конце мая выставят на аукцион Silverstone. Суперкар обладает огромной мощностью, сложен в управлении и лишён минимального комфорта. Однако он допущен на дороги общего пользования и имеет регистрационные знаки.

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  • Для создания дорожной машины был взят неиспользованный кузов гоночной версии. Он сделан из лёгкого кевлара, поэтому весь автомобиль весит не больше тонны. Кокпит с каркасом безопасности и ковшеобразными креслами максимально аскетичен. В нём нет никаких атрибутов комфорта, включая шумоизоляцию.
  • Двигатель V12 объёмом 7,7 литра развивает, по разным данным, 840 или 880 лошадиных сил. Он сопряжён с 6-ступенчатой «механикой» и приводит в движение задние колёса. На набор 60 миль/ч (97 км/ч) машине требуется меньше трёх секунд. Максимальная скорость составляет 386 км/ч.
  • Предварительной оценки стоимости лота нет, но ожидается, что торги вызовут большой интерес. Автомобили TVR редки сами по себе. Здесь же предлагается уникум даже по меркам этого бренда.

Осенью прошлого года с молотка ушёл спорткар TVR Trident. В 1965 году таких машин собрали только четыре штуки: три купе и один кабриолет. Выставленный на торги экземпляр был куплен за 76,5 тысячи фунтов стерлингов (93,3 тысячи долларов).

Знаете о марке TVR?

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