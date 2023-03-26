Дорожный, но очень экстремальный TVR Speed 12 пустят с молотка

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На продажу выставлен единственный в мире суперкар TVR T440R, созданный для гонок на выносливость
У электрокроссовера Avatr 11 появилась доступная моноприводная версия
Существующий в единственном экземпляре TVR Speed 12 в конце мая выставят на аукцион Silverstone. Суперкар обладает огромной мощностью, сложен в управлении и лишён минимального комфорта. Однако он допущен на дороги общего пользования и имеет регистрационные знаки.
Осенью прошлого года с молотка ушёл спорткар TVR Trident. В 1965 году таких машин собрали только четыре штуки: три купе и один кабриолет. Выставленный на торги экземпляр был куплен за 76,5 тысячи фунтов стерлингов (93,3 тысячи долларов).