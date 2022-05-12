Дорожных камер стало меньше, что в российских машинах российского и BMW, которую пытаются выдать за «капсулу времени». Главное за день
Редакция Авто.ру
Добрый вечер! Интернет-магазин, занимающийся запчастями для редких машин, выставил на продажу кусочек гиперкара Bugatti Chiron. Это карбоновая крыша, которая является частью силовой структуры купе. И стоит такая деталь как очень неплохой автомобиль! А теперь — к действительно важным новостям и интересным статьям Журнала Авто.ру.
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Российские мотовездеходы, которые не боятся колей, полей и болот
Кажется, никому не нужно объяснять, почему в России популярна техника для бездорожья — в нашей необъятной стране применение найдётся для любого транспорта, которому не нужен асфальт. Но слышали ли вы о мотовездеходах? Рассказываем про самые настоящие внедорожные мотоциклы (и трициклы) российского производства.
Викторина: что в российских машинах сделано в России?
Мы уже писали о том, что такое локализация, как она работает и каков процент зарубежных запчастей в конструкции российских автомобилей. А сегодня мы попробуем подать сложную и (слегка) нудную тему в формате интересной викторины. Попробуйте угадать, какие компоненты отечественных автомобилей сделаны в России, а какие — поставляются из-за рубежа.
Немного важных новостей
- В России впервые сократилось число дорожных камер.
- «Лукойл» покупает сеть заправочных станций Shell в России.
- На продажу выставлен очень редкий Mitsubishi Lancer Evolution. Таких в мире всего два.
- В России отозвали кроссоверы BMW Х1 и Х2.
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За нарушения предыдущего собственника автомобиля иногда приходится расплачиваться собственнику нынешнему — машину могут арестовать, и пользоваться ей будет невозможно. С такой ситуацией столкнулся наш читатель. Почему так произошло и что с этим делать? Отвечает юрист!
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Мы часто рассказываем о «капсулах времени» — старых автомобилях, сохранившихся в отличном состоянии благодаря аномально маленьким пробегам. Но бывает, что некоторые экземпляры после проверки оказываются машинами совсем другой категории. И они становятся героями рубрики «Не бит, не крашен». Рассказываем про «трёшку» BMW, которую недобросовестный продавец выдаёт за «капсулу».
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